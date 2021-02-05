Sanem Yeles Akpınar-Yakup Akpınar

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Yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kiralık Aşk” dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle tanınan oyuncu Sanem Yeles Akpınar, eşi Yakup Akpınar ile tanışma hikâyesini ve Sevgililer Günü hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Tanışma hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

Biz Yakup ile aynı mahallede büyüdük hatta aynı sokakta, komşuyduk yani. Yakup benden iki yaş büyük, o dönem bu iki yaş büyük jenerasyon farkı demekti. 12 – 14 yaştan bahsediyorum. Arkadaşlarıyla basketbol oynayıp, kaykaya binerlerdi. Yakup bana inanılmaz havalı gelirdi. O zamanlar çok aşıktım. Çocukluk aşkı işte… Yıllar sonra bir mekânda karşılaştık. Onun birlikte geldiği arkadaşı da ortak arkadaşımız çıktı. Bizi tanıştırmaya niyetlendi ben de “Sen Yakup’sun, tanıyorum seni. Hatta küçükken aşıktım sana” dedim. O gün sevgili olduk tam bir yıl sonra da nişanlandık.

Sizce aşk nedir? Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Bu sorunun cevabı herkese göre farklıdır herhalde. Benim için aşk birbirini tamamlamak, omuz omuza verip hayatı sırtlanmaktır, bir nevi yoldaşlıktır. Bir de karşındakini tanımak, iyi tanımak.. Yani aşk, emektir.

Sevgililer Günü’nde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Özel günleri çok sevsek de çift olarak gereğinden fazla anlam yüklemiyoruz. Mesela benim için en anlamlı hediyeler, öylesine bir günde alınan ya da beni hatırlattığı için içten gelerek alınan minik şeylerdir. Ben de yakınlarıma o şekilde hediye almayı severim. En kıymetlileri de emek verilerek yapılmış, hazırlanmış olanlarıdır. Mesela bir pazar kahvaltısı…

Sevgililer Günü’nün sizin için anlamı nedir?

Diğer günlerden pek farklı olmamakla birlikte, elbette sevgi barındıran her şey güzel… Fakat tüm özel günlerle ilgili çocukluğumdan beri yüreğimi burkan detaylar var. Mesela Sevgililer Günü’nde sevgilisi, Anneler Günü’nde annesi olmayanların yaşadıklarını düşünürüm hep. Anneannem her sene Sevgililer Günü’mü kutlar “Benim için bu sevgi günü” der ve sevdiği herkesi arar. Benim için de Sevgililer Günü sevdiklerimi aramak, minik bir hediyeyle mutlu etmek için bir bahane diyebilirim.

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Biz evlenmeden önce ben İstanbul’da yaşıyor ve çok yoğun çalışıyordum gidemedik.. Sonra evlilik hazırlıkları, düğün telaşı başladı yine gidemedik. Evlendik Amsterdam’a, Paris’e bilet aldık, pandemi patladı ve gidemedik.. Özellikle ilk evlilik yıldönümümüzü Paris’te geçirmeyi çok istemiştik, olamadı.. Ama pandemi biter bitmez yapılacaklar listemizin başında hala Paris sabit.

14 Şubat için planınız nedir?

Pandemi sürecinde olduğumuz için evde oturmak üzerine bir plan olacaktır muhtemelen. Bir de bebek beklediğimizden güzel bir yemek, sevdiğimiz bir film, bol kahkaha, sohbet.. Zaten mutlu olmak için daha fazlasına da gerek yok bence..

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Sade, şık ve rahat bir şeyler olabilir. Mesela ben topuklu ayakkabıyla dünyanın en güzel yerine de gitsem aklımı ayağımın acısından başka bir şeye vermem mümkün olmuyor maalesef. Ama iyi ve güzel hissetmek de elzem. Yani kısaca kişinin kendini en güzel hissettiği hali neyse o diyebilirim..

En çok hangi mekânları romantik buluyorsunuz?

Ben nostaljik, vintage dedikleri, ahşap dekorlu, eski mekânları çok severim. Çok lüks yerlerde rahat edemem pek. Allah’tan eşimle bu konuda aynı zevklere sahibiz. Onun dışında aktivite olarak mesela Kapadokya’da gün doğumunda balona binmeyi çok istiyoruz. Bence müthiş romantik bir atmosferi var ya da Şirince’de şarap tadımı…

En sevdiğiniz romantik film hangisi?

“50 İlk Öpücük” diyebilirim. Çünkü en çok izlediğim ve ezbere bildiğim film. “Notting Hill / Aşk Engel Tanımaz” romantik komedi sayılır mı bilemiyorum ama onu da yirmi kez izlemişimdir. Sonra “En Yakın Arkadaşım Evleniyor”, “Pretty Woman/Özel Bir Kadın” hepsini çok seviyorum bir de “Ah Nerede” ve “Mavi Boncuk”u da unutamam listeye eklemem gerek.