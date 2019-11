Samimi ve Yaratıcı Ruh

Okuma süresi 7 dakika

Dergicilik sektörüyle kariyer yolculuğuna başlayan ve şu sıralar Koton markasıyla gerçekleştirdiği iş birliği “Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat” ile büyük beğeni toplayan stil danışmanı ve tasarımcı Melis Ağazat ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Kendimi bildim bileli dergicilik yaptım. Moda dergilerinde büyüdüm, olgunlaştım. Sektöre girdiğimde sene 1997 idi. Ve o zamanın en güçlü isimleriyle başladım yola. Harpers Bazaar ilk işimdi. Moda dergiciliği kariyerim böylece başlamış oldu. Gülse Birsel, Ercan Arıklı, İşin Görmüş, Elçin Yahşi gibi duayenlerle geliştim, büyüdüm. Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünü bitirdikten sonra dergiciliğe adımımı attım. Ekonometri hiç yapmadım. Londra Central Saint Martin School of Art ve La Salle Akademi’de Moda ve Sanat sertifika programlarına katıldım. Londra da iki yılım geçti. Ardından tekrar İstanbul’a dönerek dergi kariyerime, Madame Figaro, Elle ve Harpers Bazaar dergilerimde moda direktörü olarak devam ettim. Eş zamanlı olarak markalara danışmanlıklar ve kampanya işbirlikleri yaptım. 2018 yılı Eylül ayında dergiciliği bıraktım ve sektöre danışman olarak devam ediyorum. Hizmet verdiğim markalar ve işbirliği yaptığım harika bir Koton ailesi var. Aynı zamanda bir multi brand store olan Openhaus’un marka direktörlüğünü yürütüyorum.

En önemlisi bir anneyim ve oğluma vakit ayırmaya çalışıyorum. Üretmek konusunda takıntılıyım. Boş geçen bir günüm asla olmuyor. Sanat, moda ve koşturmayla geçiyor hayatım.

Bir stil danışmanı aynı zamanda tasarımcı olarak modayı ve trendleri nasıl takip ediyorsunuz?

Trendler önemlidir. Akımlar daha önemlidir, dönemler, filmler, kadınlar ve hayatlar. Tüm bunlar hafızamda zaten kayıtlı. Üstüne hissettiklerimi de katarak okuyorum her şeyi, yani mecazi anlamda. Modayı okumak, trendleri süzmek böyle bir şey benim için. İçine duygu katmadan olması mümkün değil. Sahte ve cansız kalıyor. Örneğin bu kış ekose ve 70’ler moda. Benim için Catherine Denevue’ün bir filmi veya Zeynep halamın o dönemden kalan bir fotoğrafıyla beraber bir referans olarak var benim için 70’ler. Bunu hissederek taşıyor ve yansıtıyorum.

Koton iş birliği ile “Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat” koleksiyonuyla iki sezondur harika tasarımlara imza atıyorsunuz. Etek tasarımlarınız gerçekten çok sevildi. Etek koleksiyonu tasarlamaya nasıl karar verdiniz?

Etek benim stilimin kilit parçası. Bunu Koton ailesi ve ekipleriyle çalışarak çok farklı bir yere taşıdık. Eteğin her vücut tipine ve her tarza uygun olabilecek formlarını koleksiyonumuzda yer verdik. Miniler, midiler, maksiler, dar kesimler, tüller, şifonlar, deride ve ekosede yüksek bel kloş etekler, pilise etekler, asimetrik, anvelop kapama etekler… Günün sonunda aktif şehir hayatına uyum sağlayan, 7/24 yaşayan tasarımlar çıktı. Herkes tarafından büyük ilgi gördü, çok keyifli ve heyecan verici geri dönüşler aldık.

Neden sadece etek? Sizce bir kombinin en önemli parçalarından biri midir?

Etek benim için kilit bir parçadır evet. Kadını feminen kılan bir o kadar da zinde tutan bir hikayedir. Herkesin giyinirken bir çıkış noktası vardır. Heyecan parçası, Kiminin ayakkabı, kiminin bir cekettir veya bir takı. Benimki çoğu zaman bir etek oluyor. Ona gore inşa ediyorum geri kalanı. Benim imzam haline geldi. Bunu da her kadının dolabında olması gereken, hem sezona ait hem de zamansız parçalarla bir buket yapıp kotonla beraber sunmak istedik.

“Skirtly Yours” mottosu nasıl ortaya çıktı?

Eteğe dair bir motto bulmam gerekiyordu. Kelime oyunlarının severim, yazı dilim de bilinç akışıdır. Jenerik bir hitabı “sincerely yours “ skirtly yours” a çevirdim. Tüm kampanyanın iletişim mottosu oluverdi.

Tasarlarken nelerden ilham alıyorsunuz?

Gerçek hayatlardan, anılardan, fotoğraflardan, filmlerden, ailemden ya da gördüğüm bir gülüşten, etkilendiğim bir kokudan, güneşin batışından ve tabi ki Büyükada’dan.

Koton ile bu yola nasıl çıktınız? Bu ortak çalışmalarınızın devamı gelecek mi?

Koton ile tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Her zaman takibimde olan bir marka olmuştur. Koton’un gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sektörümüze farklı bir soluk kazandırdığını düşünüyorum. Hem ünlü iş birlikleri hem de tasarımcı iş birlikleriyle sektöre öncülük ediyor. Bizimki de yeni bir iş birliğinin kapılarını araladı. 22 yıllık moda dergisi deneyimimin hediyesi olarak ilkbahar – yaz sezonunda “Koton Skirtly Yours Edited by Melis Ağazat” ve sonbahar- kış dönemi için de “Koton Skirtly Yours Styled by Melis Ağazat” koleksiyonlarına imza attık. Keyifli, içimize sinen tasarımlardan oluşan 2 özel kapsül koleksiyon sunduk.

Kendinize özgü bir tarzınız var. Eteklerinizi zamansız parçalarla, aksesuarlarla ve birbirinden farklı tonları bir araya getirerek çok zevkli kombinliyorsunuz? Bu kombinleri yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Dediğim gibi kombin taktiğim yok. Tamamen içgüdüsel ve otobiyografik referanslara göre giyiniyorum. Bilinç altım beni yönlendiriyor. Virginia Woolf’un kitabında tasvir ettiği bir eteğin dalgalanışı veya bir Man Ray fotoğrafındaki pliseler, o anki ruh halim ve sezonun update parçaları. Proporsyiona uygun giyinmek bir matematik. Esas önemli olan o vücuda uygun boy ve modelleri bulmak. Desen seviyorum. Ve cesurca karıştırıyorum. Renk takıntım yok. Kombinlerken mutlaka bir hero parçaya yer veriyorum. Aslında her şey o an aynayla benim aramda. Bir iç ses beni yönlendiriyor. Yaşanmışı çok kıymetli buluyorum. Bu bununla olmaz denilen her şeyin aslında olabileceğini görüyorum. Beden dili ve tavır da eklenince geriye gülümsemek kalıyor.

Tasarımlarınızın kumaş ve model seçimlerini nelere göre belirliyorsunuz?

Tasarımlarımızda sezon trendlerini yansıttığımız, aynı zamanda da her kadının rahatlıkla giyebileceği modellere yer veriyoruz. Sonbahar- kış koleksiyonumuzda kahve tonları, şarap bej, taş, antrasit, gri ve tonları ile siyah ve kış beyazı renkleri ile deri, tül, payet, triko, örme, tüvit, saten gibi geniş bir kumaş skalası kullandık. Kış sezonunda çoklukla göreceğimiz 70’ler etkisinde, deride ve ekosede yüksek bel kloş, pilise, asimetrik, anvelop kapama, işlemeli, mini çiçek baskılı, volanlı modeller tasarladık.

Lansmanlarınız çok enerjik ve samimi geçiyor. Gerek cemiyet hayatını tanınmış simaları ile gerek tasarımlarınızı tercih eden takipçilerinizle olan sıcak ilişkilerinizi neye bağlıyorsunuz?

Yıllardır bu sektördeyim. Hemen hemen çalışmadığım marka ve firma yok. Dolayısıyla herkes ile güçlü, samimi ve güvene dayanan ilişkiler kurdum. İş hayatı dışında da önemli oluyor dostluklar. Ben içten ve saygıya çok önem veren birisiyim. Dolayısıyla sevgiye dayalı olan her şeyin pozitif döndüğüne inanıyorum.

Geçtiğimiz yaz sezonu kreasyonunuz ve ekim ayının ikinci haftası görücüye çıkan yeni koleksiyonunuz çok sevildi. Sizce neden bu kadar tercih ediliyor dersiniz?

Her iki koleksiyonumuzda da sezonun trendlerini, her vücut tipine uygun ve rahatlıkla kombinlenebilecek, stil sahibi tasarımlar sunmaya önem verdik. Bu da koleksiyonların herkes tarafından beğenilmesini ve tercih edilmesini sağladı.

Genel olarak bu sezonun trend alarmları nelerdir? Bu kış en çok neleri göreceğiz? Okuyucularımıza sezonun trendleri hakkında ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?

Kahve, şarap, antrasit ve gri tonlarının yanı sıra, bej, taş, siyah ve kış beyazı renklerinin de sezonda hakimiyeti yaşanıyor. Ayrıca hayvan deseni, ekose gibi desenler de sezon tasarımlarında öne çıkıyor.