En Özel Anlar Unutulmayacak Melodilerle Doludur. Türkiye’deki birçok ünlü sanatçının orkestralarında yer alan tanıdık isimlerin yanı sıra önümüzdeki yıllarda adlarını sıklıkla duyacağımız genç müzisyenlerden oluşan Sak Odeon Orkestrası, kalabalık kadrosu ve yüksek enerjisi ile etkinlik sektörüne damgasını vurarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Sak Odeon Orkestrası’nın Kurucuları Volkan İldinç ve Alper Kendirli ile müzik üzerine ve gelecek planları ile ilgili sohbet ettik.

Bize önce biraz kendinizden daha sonra da Sak Odeon Orkestrası’ndan bahseder misiniz?

Volkan İldinç: 1983 doğumluyum. On üç yaşında profesyonel müzik ve saksafon eğitimine başladım. Halen doktora seviyesinde devam ediyorum. 2000 yılından bu yana profesyonel olarak müzik ve etkinlik sektöründe sahne alıyorum. Nilüfer, Mirkelam, Ebru Elver gibi sanatçıların orkestralarında yer aldım. Daha sonra zaman içerisinde birlikte sahne aldığımız yetenekli müzisyen dostlarımızla beraber birikim ve deneyimlerimizi en iyi şekilde sahnede anlatmak adına Odeon Orkestrası olarak 2019 yılına kadar birçok organizasyonda sahne aldık. Tabii ki 2019 yılında yolumuz sektörün öncülerinden SAK Organizasyon’un Sahibi sevgili Alper Kendirli ile kesişti. Onun vizyonu ve bizim müzikal birikimimiz çok daha keyifli işler ortaya çıkarmamızı sağladı.

Alper Bey, siz Sak Odeon Orkestrası ile nasıl bir araya geldiniz?

Yirmi üç senedir etkinlik sektöründe SAK markası altında hizmet vermekteyim. Yaptığım işlerde kaliteye önem veriyorum. Bu süreçte birçok kez sevgili Volka’nın şefliğinde Odeon Orkestrası ile birlikte çalıştık. Benim vizyonuma ve etkinliklere bakış açıma uygun, disiplinli bir orkestra olduğunu düşünüyordum. Bu sebeple; aynı çatı altında birleşerek daha kaliteli ve vizyonlu işler çıkarmamız gerektiği fikrini Volkan ile paylaştım, o da hemen kabul etti. Unutulmamalıdır ki; bir organizasyonda akılda kalan şeylerden en önemlileri; müzik ve eğlencedir.

Sak Odeon Orkestrası neden tercih sebebi ? Hangi organizasyonlarda sahne alıyorsunuz?

Alper Kendirli: Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile insanlar artık çok daha bilinçli hale geldi. İnsanlar öncelikle karşılarında güvenebilecekleri kurumsal bir yapı istiyorlar. Biz; insanların isteklerine ve ihtiyaçlarına en doğru yönlendirmelerle uygun karşılığı verebilecek şekilde kendimizi her gün geliştiren bir orkestra olmaya çalışıyoruz. Sahnede olmanın dışında organizasyonun her aşamasında onların yanında oluyoruz. En önemlisi; doğru yönlendirmeler ve tecrübemizle unutulmaz bir organizasyon vaat ediyoruz. Etkinlik sektörünün büyük bir kısmını düğün organizasyonları kaplasa da; Sak Odeon Orkestrası düğünlerin yanı sıra gala geceleri, açılışlar ve şirket yemeklerinde de tercih edilen bir orkestra…

2021 yılı sizin açınızdan nasıl geçti?

Volkan İldinç: Bildiğiniz gibi 2020 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla birçok organizasyon 2021 yılına ertelenmişti. Bu ertelenen organizasyonlar ve 2021 yılındaki yeni organizasyonlar birleşince oldukça yoğun bir sahne temposu yaşadık. Maalesef, bu süreçte tarihlerimizin bir anda dolmasından dolayı; bizimle çalışmak isteyen birçok çift ile birlikte olamamanın verdiği bir üzüntü var içimizde… Sahnede olmayı o kadar çok seviyoruz ki; hemen hemen her gün sahnede olduğumuz üç aylık yoğun yaz döneminde bile her organizasyonumuz keyifli geçti. Kendi istediğimizi çalmak yerine organizasyon sahiplerinin istekleri doğrultusunda repertuarımızı her gün daha da genişleterek; organizasyona katılan herkesin gece sonunda mutlu ayrıldığını görmek en büyük motivasyonumuz.

Sak Odeon Orkestrası’nın tarzını nasıl tanımlıyorsunuz?

Alper Kendirli: Ne yaparsak yapalım orkestramızı; kaliteli, şık ve sahne aldığımız organizasyona yakışır şekilde tanımlıyorum. Birbirinden değerli müzisyenler ve üç solist ile çalışıyoruz. Solistlerimizin hepsi farklı tarzlarda çok iyiler… Farklı dillerde; en sevilen yabancı şarkılardan, Türkçe 90’lar, Türkçe Pop, yöresel müzikler ve birçok farklı türü kendi tarzımızda seslendiriyoruz. Sahne aldığımız organizasyona göre şekillenebilecek geniş bir repertuara sahibiz. Yeniliğe her zaman açığız ve güncel şarkıları takip ediyoruz. Dolayısıyla geriye sadece eğlenmek kalıyor…

Unutamadığınız bir sahneniz var mı?

Volkan İldinç: İnanın her sahnemiz birbirinden değerli bizim için… Organizasyon çok yaşayan bir şey… Ne zaman, ne olacağı belli olmuyor… Çok keyifli anlarımız oldu tabii ki… Biz interaktif sahne yapmayı çok seviyoruz. Böylece; gelin ve damatlar, üst düzey yöneticiler ya da herhangi bir davetlimiz kendini sahnede bizimle birlikte; içindeki müzik sevgisini dışa vururken bulabiliyor. Tabii bazen bizim için de sürpriz gelişmeler olabiliyor. Bunlardan birisi; davetliler arasından birden Mansur Ark’ın sahnemize gelmesi ve sonrasında yaşanan muhteşem keyifli bir sahne deneyimiydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz…

Son olarak 2022 yılına hazır mısınız? Neler bekliyorsunuz?

Alper Kendirli: Şu anda zaten sahne aldığımız organizasyonlar hala devam ediyor. 2022 için birçok sözleşmemiz yapılmış durumda… Dolasıyla; aktif olarak sürekli sahnede olan bir orkestrayız. Düzenli provalarla hem güncel parçaları takip etmeyi hem de repertuarımıza yeni parçalar eklemeyi sürdürüyoruz. Onun dışında sahnemizi çok daha enerjik ve eğlenceli hale getirecek; interaktif şovlarla da yeni sezon hazırlıklarımız sürüyor. İnsanlar eğlenmeyi gerçekten çok özledi ve bunu sonuna kadar hak ediyorlar. Biz de üzerimize düşeni en güzel şekilde yerine getirerek; onların en özel günlerini unutulmaz hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2022’nin herkes için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. 2022’ye hazırSAK başlıyoruz…