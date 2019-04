Sağlıklı Saçlar Bakımla Başlar

Okuma süresi 3 dakika

33 senelik tecrübesiyle birçok sanatçının da stiline imzasını atan, kendi adına açtığı stüdyosuyla büyük başarı yakalayan Uğur Alevyılmaz’dan 2019 İlkbahar – Yaz sezonunun saç trendlerini dinliyoruz…

Uğur Alevyılmaz kimdir? Sizden dinleyebilir miyiz?

Uğur Alevyılmaz, 1985 yılında meslek hayatına başladı. 33 yıllık meslek hayatında bir çok seminere katılarak eğitim verdi. Topuz ve renklendirme üzerine birçok saç gösterisi aktivitesinde yer aldı. Şu an ise oyuncu ve modellerin imaj danışmanlığını yapmakta, dergi ve fotoğraf çekimlerinde yer almaktadır. Uğur Alevyılmaz, 2010’da Etiler’de kendi adı altında açtığı salonunda kaliteden ödün vermeksizin modayı yakından takip ederek ve sektördeki yenilikçi bakış açısıyla kişiye özel stillerle modaya yön vermektedir.

2019 İlkbahar – Yaz trendleri nasıl şekillenecek? Hangi stiller öne çıkıyor?

Öncelikli hedefimiz doğallık. Saçları boyamadan ya da kesmeden önce müşterimizin içine, derinine inmeye çalışıyoruz. Bize danışan kişinin ten ve göz renginin yanında konumu da bizim için önemli. Bunun dışında, ısınmaya başlayan havalarla beraber saçlar da açılmaya başlıyor. Kışın koyultulan saçlar, hem boya renklerinde hem de doğal saçlar üzerindeki ışıltılar ile sıcaklaşıyor. Sezonun rengi ,sarı ve tonları. Tabii ki saç cinsine, ten rengine uyumlu olabilecek sarının tonları. Özellikle kış aylarında koyultulan saç tonları, iyi analiz yapıldıktan sonra saçın sağlığı bozulmadan yapılmalı. Doğallık her zaman ön planda. Bu yüzden, moda diye her renk yapılmamalı. Peki sarı tonları olmaması gereken saçlar ise her türlü kumral rengini ve içinde yansıma bulunan altın tonlarını kullanacak.

Saç kesimleri, saç yapısına göre kesilirken kişinin kendisinin rahatça kuruttuktan sonra kullanabileceği doğallıkta olmalı. Omuz hizasının biraz altında düz kesilmiş fakat uç katlı kesimler ile beraber, uzun saçlarda bölgesel katlar verilen kesilmiş volümlü saçlar revaçta olacak. Yeni sezonun vazgeçilmezleri arasında dalgalı, kıvırcık saçlar, salaş örgüler, saç aksesuarları,

ve ıslak görünümlü net saçlar olacak. Saçlarda kakül modasını yeni sezonda da göreceğiz. Ruhunda çılgınlık olanlara saç tonlarının zıtları, bölgesel ışık blokları eşlik edecek ve içimizi daha da ısıtacak.

Gelin saç modellerinde her zamanki gibi gelinin hayali ön planda tutularak damatla arsındaki boy farkı, yüz şekli, saç cinsi, düğünün açık ya da kapalı alanda olması, duvak ve gelinlik dikkate alınarak tasarlanacak. Açık saçlarda net su dalgaları görülürken topuzlar, gelinlerin vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Saç alanında hangi ünlü isimler ile çalışıyorsunuz?

Hem salonuma gelen hem de projeler dahilinde bir çok oyuncu, model, şarkıcı ile çalışıyorum. Ceyda Düvenci, Sedef Avcı, Alina Boz, Büşra Develi, Hazal Türesan. Çiğdem Batur, Hande Erçel, Özge Gürel, Fahriye Evcen, Funda Eryiğit, Esra Şengülalp, Feride Hilal Akın, Biran Damla Yılmaz çok sıklıkla çalıştığım isimlerden sadece bazıları.