Sağlıklı Bir Yaşam FizyoWay

yazan: MAG 5

Sağlıklı yaşam merkezi FizyoWay’in kurucusu Fizyoterapist Şule Ölmez, fıtık sorunun oluşumuna değinerek, kişilerin sıklıkla hangi durumlarda fizyoterapiye başvurduklarını ve kurumlarında verdikleri hizmetleri anlatıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Neler yapmaktasınız? Eğitimleriniz neler?

Yirmi dokuz yaşındayım. 2016 yılında fizyoterapi eğitimimi tamamladım ve çalışma hayatıma pilates eğitmeni ve fizyoterapist olarak başladım. Bu süreçte mesleki gelişimim için eğitimlerime devam ettim.

Fizyoterapistler olarak, birçok egzersiz eğitimine ve rehabilitasyon için niteliklere sahibiz, bunun yanı sıra kişisel olarak, nitelikli bir pilates eğitmenliği için Türkiye’de tek yasal geçerliliği olan belgelendirme eğitimlerini tamamladım. Biz fizyoterapistler için en önemli tekniklerden biri ve manuel terapide bir ekol olan DDMT konseptli manuel terapi eğitimlerime devam ettim. Hâlâ mesleğim adına güncel seminer ve kongreleri de takip etmekteyim.

FizyoWay’de hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Bir sağlıklı yaşam merkezi olan FizyoWay, reformer pilates ve manuel terapi odaklı kurmuş olduğum bir kompleks; eğitmen hocalarımızın fizyoterapist oluşu bize oldukça geniş bir çalışma alanı sunuyor. FizyoWay ailesi olarak reformer pilates ve spor yapmak isteyen herkese hitap ediyoruz. Fizyoterapist oluşumuz daha profesyonel çalışmamıza ve çalışmalarımızı çeşitlendirmemize olanak sağlıyor. Egzersiz yapmayı isteyen ancak, bir sağlık problemiyle sorun yaşayan kişilerin bir doktor teşhisi aldıktan sonra ilk başvurdukları kişiler oluyoruz. Klinik bilgimizle pilatesi buluşturarak en doğru ve sağlıklı hizmeti sunuyoruz.

Bunun yanı sıra manuel terapi, pelvik taban egzersizleri, medikal masaj, varis ve selülit masajı, skolyoz egzersizleri, hamile ve çocuk pilatesi gibi kişinin fiziksel durumuna ve yaşına uygun birçok çalışmamız da mevcut.

Manuel terapi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Manuel terapi kas iskelet sistemini ilgilendiren tüm hastalıklara uygulanabilen bir fizik tedavi modelidir. Ameliyatsız tedaviye yardımcı bir yöntem olarak, yıllardır başarı ile uygulanabilen manuel terapi sık bilinenin aksine masaj terapisi değil, vücut anatomisine dayanan bir tedavi yöntemidir.

Vücudun farklı noktalarına elle baskı tekniği ile uygulanan manuel terapi; omurganın çeşitli deformasyonlarının düzeltilmesinde, omurga ve eklemler üzerindeki ağrı ve fonksiyonel bozukluklarının giderilmesinde başarılı sonuçlar vermektedir.

FizyoWay’e en sık hangi nedenler ile başvuru alıyorsunuz?

Günümüzde ne yazık ki masa başı çalışma ya da hareketsiz yaşam koşulları insanların kas ve iskelet sisteminde fonksiyonel olarak bozukluklara yol açmakta. Bunlardan başlıcaları; kas ve tendonlarda yırtıklar, eklem ağrıları, fıtıklar, duruş bozuklukları (kamburluk, boyun düzleşmesi vb.) gibi insanların günlük yaşamlarını ağrılı süreçlerle kısıtlayacak durumlardır. Bunun yanı sıra romatolojik (fibromiyalji vb.) ve ortopedik (menisküs problemleri) problemlerle de fazlasıyla karşılaşmaktayız.

Fıtıklar nasıl oluşur? Kişinin hayatını nasıl etkiler?

Fıtığın oluşma nedeni, vücut yüklerimizin omurgamıza yanlış aktarılmasından kaynaklanır. Bu yanlış yük aktarımları omurgamızdaki disklerin taşmasına neden olur. Bu dışarı taşımlar ise sinirlerde sıkışma ile sonuçlanır.

Kişiler, fıtıklaşmalar sonucunda bel ya da boyunda ağrılar, sıkışan sinir boyunca uyuşmalar ve kuvvet kayıplarına maruz kalabilirler. Bu da günlük hayatlarında hareket kısıtlıklarıyla yaşamaya ve ağrı süreçlerine neden olabilir.

Fıtıkta tedavi programınız nasıl oluyor? Geçmişteki bir uygulamanız üzerinden örnek verebilir misiniz?

Terapi programlarımız, öncesinde bir gözlem ve değerlendirme testlerimizle başlamakta. Öncelikle problemin kaynağını bulup yönlendirmemizi buna göre planlıyoruz. Bazen kişilerimizi direkt egzersiz programları ile bazen de manuel terapi ve egzersiz planlaması ile başlatabiliyoruz.

Fıtığın derecesine göre; eğer ki doktor teşhisi sadece ameliyat yönünde çözüm bulacak bir derece değil ise biz çözümü manuel terapi ve ardından egzersiz programı ile sunuyoruz. Fıtığın durumuna göre belirli bir süreçte kişilerimizde iyileşmeler hedefliyoruz.

Manuel terapi ve egzersiz programları, birbirini tamamlayıcı yöntemlerdir. Manuel terapide yapılan hizalama ve düzenlemeyi, kuvvetlendirme egzersizleri ile destekliyoruz. Egzersizlerimizi reformer ile planlıyoruz.

Fizyoterapist ve reformer ile egzersiz yapmanın faydaları nelerdir?

Fizyoterapistler kişilerin kas ve eklem bilgilerine sahip en nitelikli meslek gruplarındandır. Eğitimimiz insan hareket kabiliyetini artıracak her türlü yönteme sahiptir. Sağlık problemli ya da herhangi bir probleme sahip olmayan kişiler bizlere başvurarak kendi anatomilerine göre en uygun egzersiz programları ile çalışabilirler.

Reformer’lar ise mekanizma olarak biz fizyoterapistler için kişilere göre uyumlu hale getirebildiğimiz çok yönlü ve fonksiyonel bir ekipmandır.