Sağlık Turizminde Öncü: EsteNuvo Health Group

Okuma süresi 5 dakika

Danışanlarını en kaliteli hizmet politikasıyla ağırlayan EsteNuvo Health Group’un kurucusu Eylül Elif Tozoğlu, markanın yurt içi ve yurt dışındaki başarısının altında yatanları, sağladıkları olanakları ve gelecek planlarını aktarıyor…

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

1987 Ankara doğumluyum. Adnan Menderes Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldum fakat bu alanda hiç faaliyet göstermedim. İnsanların başarılı olabilmeleri için öncelikle yaptıkları işe hâkim olmaları ve beraberinde o işe tutku ile bağlı olmaları gerektiğine inanırım. Ben de tutkumun peşinden gittim ve estetik, güzellik alanında faaliyet gösteren bir şirket kurdum.

EsteNuvo nasıl kuruldu? Öyküsünü anlatır mısınız?

Faaliyet gösterdiğimiz alan güzellik ve estetik. Tüm dünyada müthiş ilgi gören, trendlerin sürekli değiştiği, dinamik ve yenilikçi bir sektör. Hal böyle olunca bu değişimin içinde biriktirdiğimiz onca deneyimi bir süzgeçten geçirip, zamanın ruhunu yakalayarak doğru olanı insanlarla buluşturmayı kendimize görev edindik. Tecrübelerimizden cesaret aldık ve yola koyulduk.

EsteNuvo Health Group olarak on beş yıldan uzun süredir hizmet vermektesiniz ve hem yurt içinden hem yurt dışından danışan kabul ediyorsunuz. Bu başarı ve bilinirliği nasıl elde ettiniz?

EsteNuvo Health Group olarak ilk hedefimiz, insanlara doğru hizmeti sağlayabilmek oldu. Danışmanlarımızın istekleri tabii ki çok değerli fakat bir işlem, bir kişi için uygun değilse kesinlikle gerçekleştirmiyoruz. Estetik sektörü çok büyük ama masada yer bulabilmek için her isteğe evet demiyoruz. Doğru yönlendirmeye çok kıymet veriyoruz ve bunun sonucunda danışanlarımız bizden mutlu ayrılıyorlar. Dünya çapında yaptığımız tüm reklam çalışmalarından daha değerli bir şey varsa, o da bir danışanımızın bizi başka birisine tavsiye etmesidir.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz ?

Biz hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Medikal estetik alanında, saç ve sakal ekimi, lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel incelme, beslenme ve diyet, dolgu, botoks, cilt yenileme gibi birçok hizmeti içinde barındıran kliniklerimiz ve aynı zamanda plastik cerrahi ve diş tedavileri gibi operasyonları gerçekleştiren çözüm ortaklarımız var.

Kimlere saç, bıyık, sakal, kaş ekimi yapılabilir? Süreç ve sonuçları hakkında bilgi verir misiniz?

Sürece, kişiye geniş çaplı bir konsültasyon gerçekleştirerek başlıyoruz. Dökülmenin sebebi hormonal mi, genetik mi, yakın zamanda yaşanmış bir psikolojik travma mı, her şey değerlendiriliyor. Ardından kronik bir rahatsızlık var mı, operasyon için uygun danışan mı kontrol ediliyor. Eğer her şey bu operasyonu gerçekleştirmek için uygunsa kişiyi işleme alıyoruz. Yeni teknolojik gelişmeler ışığında ilerlediğimiz için acı artık bertaraf edilebilir bir kriter oldu. Danışanlarımızın ortalama altı saat içerisinde operasyonu bitiyor ve yeni bir hayata merhaba diyorlar.

EsteNuvo Health Group olarak, yurt dışından gelen danışanlarınızla nasıl bir yol izliyorsunuz?

Bizi tercih eden danışanlarımızın tüm sürecini biz yönetiyoruz. Bu hizmeti planlarken önceliğimiz, kişilerin endişelerini bertaraf etmek ve güven duymalarını sağlamak. Süreç, havalimanından özel bir şoför aracılığıyla danışanın alınması ile başlıyor. Danışan, misafirimiz olduğu süre boyunca A+ bir otelde konaklıyor. Kendi dilini konuşan bir tercüman ona süreç boyunca eşlik ediyor. Operasyon sonrasında bir yıl boyunca danışanlarımızı takip ediyor ve hizmet sonrası desteğimizi sunuyoruz.

Kalite politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bizim şirket olarak öncelikli kriterlerimiz var ve bunların başında danışanlarımızın sağlığı geliyor. Yaptığımız tamamen bir imaj çalışması, yani keyfi bir iş. Kişilerin saç ektirmesi ya da meme protezi yaptırması zaruri bir ihtiyaç değil, tamamen tercihe bağlı. Bu noktada kişinin sağlığını tehdit edecek bir unsur söz konusu ise işlemleri asla yapmıyoruz. En önemli kalite politikamız danışanların sağlığını her şeyden önde tutmamız ve beraberinde vaat edilen hizmeti A’dan Z’ye aynı şekilde sunmamız. Kalite bizim için güven ile kol kola ilerliyor.

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yeri nedir ve EsteNuvo olarak kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?

Türkiye, sağlık turizmini dünyada domine eden en büyük ülkelerin başında geliyor diyebilirim. Bu büyük bir maraton ve bu maratonda yer alan, işini layıkıyla yapan, ülkemizi güzel temsil eden birçok şirket olduğu gibi, süreci yıpratan ve zarar veren birçok yapı da söz konusu. Biz EsteNuvo olarak, kurulduğumuz ilk andan itibaren omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinci ile ilerliyoruz. Sağlık turizminde öncü birçok faaliyete imza attık ve yola büyüyerek devam ediyoruz. Misyonumuz, bizi tercih eden hastalarımıza en iyi hizmeti sunarken, Türkiye’nin şahane bir ülke olduğunu da gösterebilmek.

EsteNuvo Health Group olarak gelecek planlarınızda neler var?

2022 yılının son çeyreğinde İspanya’da üç şube açmayı planlıyoruz ve ilk şubemiz haziran ayında kapılarını danışanlarına açmaya hazırlanıyor. İspanyol danışanlarımıza, meşhur Türk kahvemizi ikram edeceğiz ve dostluğumuza bir kırk yıl daha ekleyeceğiz.