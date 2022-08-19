Şafak Çak Bu Yaz Tatili Hakkında Sorularımızı Yanıtladı
Dünyaca ünlü isimlerin evlerini tasarlayarak adından sıkça söz ettiren başarılı iç mekân tasarımcısı Şafak Çak, bu yaz tatili hakkında sorularımızı yanıtladı…
Bu yaz tatil planlarınız neler?
Pandemiden önceki her yaz St. Tropez’deki evimize gidiyorduk. Bu yaz da orada olacağız. Elvan ve Zeynep sürekli biz ve Emre ile git gel şeklinde.
Unutamadığınız tatil anısı nedir?
Tabii ki efsanevi Afrika seyahatim.
Tatile dair hayalleriniz neler?
Asya tarafını hiç görmedim. Uzun bir vakit ayırdığımda, heyecanla o bölgeleri keşfedeceğim.
Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri nereler?
Türkiye’de Bodrum (sadece Maçakızı), dünyada ise Güney Fransa.
Bu yılki tatil bavulu favorileriniz neler?
Sandaletlerim.
Zaman geçirmekten en çok keyif aldığınız tatil partnerleriniz kimler?
Ailem.
“Bunu yapmadan tatilimi bitirmem” dediğiniz neler var?
Bulunduğum bölgenin yemeğini tatmadan, ünlenmiş restoranını ziyaret etmeden tatilimi bitirmem.
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