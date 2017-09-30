Sade ve Çarpıcı Dokunuşlar

yazan: MAG 9

Ünlü isimlerin güzelliklerine güzellik katan, kusursuz makyajları sayesinde doğallığın ışıltısıyla göz kamaştıran başarılı makyaj sanatçısı Melis İlkkılıç, mesleki serüvenini bizimle paylaşırken, gelinlere özel olarak hazırladığımız özel içeriğimiz için de gelin makyajındaki püf noktalarına değindi…

Merhaba… Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız bize?

10 yıldır freelance olarak çalışan bir makyaj sanatçısıyım. Türkiye’nin ünlü yüzlerine makyaj yapıyorum. Bunun yanı sıra, moda çekimlerinde, dergi çekimlerinde, marka kampanyalarında çalışıyorum.

Makyaj yapmaya yeteneğiniz ve ilginiz olduğunu ne zaman fark ettiniz?

Annem de dedem de kadın kuaförüydü, yani aile mesleğimiz bu bizim. Annemin dükkanında makyaj yaparken fark ettim yeteneğimi. Üniversiteden sonra da bu işi profesyonelliğe döktüm.

En çok hangi markaların ürünlerini tercih ediyorsunuz?

Her marka ile çalışıyorum. Ama Nars ve Mac profesyonel makyajda vazgeçilmez markalarım.

Makyajda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar neler sizce?

Kişinin başkası gibi görünmeye çalışmadan kendisinin en güzel yönünü ortaya çıkarıp ona göre makyaj yapması en önemlisi… Dudağınızı sevmiyorsanız kırmızı ruj sürmeyin, gözünüz düşükse eyeliner çekmeyin. Bir şey başkasında güzel duruyor diye, sizde de güzel duracak diye bir şey yok. En başta bunu öğrenirsek iyi makyaj yaparız.

Peki Türk kadınlarının makyaj tarzını nasıl yorumluyorsunuz? En çok hangi hatalara düşüyorlar?

Ten rengi bence en büyük hata!Tenlerine ve cilt yapılarına uygun olmayan ürün kullanımları çok fazla. Çok kuru ciltli bir kadın hala pudra sürüyor. Pudra zaten kurutan bir şey… Sonra gelip diyorlar ki:“Ne yapmam lazım?” Zaten en büyük yanlış, cildi iyi tanımamak. En büyük hatalardan ikincisi de yüzdeki kalıcı makyaj ve ipek kirpik olayı. Bunların ikisini de asla tavsiye etmiyorum.

Etkileyici bir makyaj için birkaç tüyo alabilir miyiz?

Bol nemli parlak bir cilt, krem allık, kırmızı yanaklar, bol maskara ve pembe dudak nemlendiricisi kullanmak. Sonuç: mükemmel görüntü!

Önümüzdeki sezona damgasını vuracak makyaj modasından bahseder misiniz?

Toprak tonlarındaki farlar ve hafif parlak dudaklar önümüzdeki sezona damgasını vuracak. Ama gloss değil, simli dudaklar ve şeftali rengi rujlar. Kaşlar yine doğal görünmeye devam edecek.

Ünlü isimlerle yolunuz nasıl kesişti? Şu an hangi ünlülerle çalışıyorsunuz? Ünlülerle çalışmak zor mu?

İşinizi iyi yaparsanız illa kesişiyor bu meslekte yolunuz. Çünkü herkes en kısa sürede, en güzel sonuca ulaşmak istiyor. Burcu Esmersoy, Elçin Sangu, Sıla Gençoğlu, Neslihan Atagül, Büşra Develi, Büşra Pekin, Gülşen, Burcu Biricik, Nil Karaibrahimgil, Hadise, Buse Terim, Ceyda Düvenci, Selma Ergeç, Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, Esra Bilgiç, Bade İşçil, Atiye, Gökçe gibi isimler çalıştığım isimlerden bazıları… Hiçbiri zor insanlar değil. Zamanında iki yıl boyunca Ajda Pekkan ile çalıştım. O da epey keyifliydi.

Türk veya yabancı isimlerden makyajı en çok yakıştırdığınız kimler?

Rihanna’yı tek geçerim. Türkiye’de de Burcu Esmersoy, Büşra Pekin ve Atiye makyajı iyi taşıyan isimlerden. Çalıştığım herkesi çok seviyorum ama stil de çok önemli.

Gelinlere özel hazırladığımız içeriğimiz için o büyülü güne özel birkaç ipucu isteyelim sizden… Önümüzdeki sezon gelin makyajı modası nasıl olacak? Kusursuz bir gelin olmak için nasıl bir makyaj tercih edilmeli?

Kendiniz gibi olmayı tercih ettiğiniz sürece çok güzel görüneceksiniz. İnsanlar size baktığı zaman makyajın değil, sizin ne kadar güzel göründüğünüzü söylüyorsa ne mutlu makyajınızı yapana! Oldukça sade fakat çarpıcı makyajlardan hoşlanıyorum. Mat rujları gelinlerde sevmiyorum. Işıltılı, doğal parlaklığı olan ürünleri tercih etsinler.