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Rüya Büyüktetik

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Röportaj

Rüya Büyüktetik

yazan:
44
Okuma süresi 2 dakika

RUIA’nın kurucusu, moda yazarı Rüya Büyüktetik; 2023’ü evinde, şık bir sofra eşliğinde ailesiyle kutluyor…

 

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Genellikle her özel günde olduğu gibi en çok ailemle evde kutlama yapmayı seviyorum. Özellikle yılbaşı akşamı bizi bir araya getirecek şık bir sofra hazırlamak en büyük keyfim.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Her yılbaşının ayrı bir keyfi ve anısı oluyor doğrusu.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu sene de yine bizim evde şık bir sofra başında ailemizle bir arada olmayı planlıyoruz. Erken saatlerde bizde buluşup 2023’e geri sayımı hep beraber yapacağız.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Normalde çok sık tercih etmediğim kırmızı ruju, yılbaşı gecesine çok yakıştırıyorum. Parlak bir ten makyajı ve bolca maskara benim için yeterli olacaktır.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Yılbaşı gecesinin ruhuna payetleri ve ışıltıları çok yakıştırıyorum. Henüz karar vermesem de rahat ama ışıl ışıl olacağım bir kombin yapmayı düşünüyorum.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Evimizi aralık başında süslemeye başlıyorum. Genelde tüm ay boyunca evde mumlar yanıyor. Yılbaşı ışıklarını hem eve hem şehre çok yakıştırıyorum.

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Mutluluk, sağlık, sevgi ve bolluk dolu, güzel anılar biriktireceğimiz bir yıl olmasını tüm kalbimle temenni ediyorum.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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