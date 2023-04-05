Royal Tenis Akademi Çocuklar ve Tenis

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Royal Tenis Akademi antrenörlerinden Gökhan Yadigar, tenisin çocuk gelişimindeki rolünü ve akademi olarak düzenledikleri etkinlikleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Tenise başlama yaşı bulunuyor mu? Örneğin; ilerleyen yaşlardaki birisi de tenise başlasa başarılı olabilir mi? Tavsiye ettiğiniz yaş aralığı nedir?

Tenise başlama yaşı bilimsel olarak altıdır; fakat gerek bireylerdeki antropometrik gelişim, gerek malzemelerdeki konfor ve rahatlık arttıkça, günümüzdeki tenise başlama yaşı giderek düşmektedir.

İlerleyen yaşlarda tenise başlayıp performans, yani turnuva tenisinde başarılı olmak çok zordur. Tenise başlama yaşı çok küçük olduğundan başarı beklentisi de çok erken başlamaktadır. İstisnalar da vardır tabii ki.

Tenisin çocuk gelişimindeki fiziksel ve psikolojik faydaları neler?

Çocuklar için tenis oynamanın psikolojik olarak birçok faydası vardır. Öz güven kazanmak, stres ve depresyondan uzaklaşmak, yaşam becerilerinin öğrenilmesi, kişisel gelişim, olumlu beden algısı bunların başında gelir.

Fiziksel olarak da; tenis hem aerobik hem de anaerobik ortamda yapılan bir spordur. Müsabaka süreleri uzun olduğundan, bizim dayanıklılık yani aerobik enerji sisteminiz devreye girmektedir. Antrenmanlarımızı şekillendirirken bu enerji sistemlerimizi geliştirici egzersizleri tercih ederek fiziksel formumuzu üst düzeyde tutabiliyoruz.

Royal Tenis Akademi olarak çocuklar için düzenlediğiniz etkinliklerden bahseder misiniz?

Akademimizde, sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlemektedir. Royal Tenis Akademi öğrencileri ve velileri ile birlikte tiyatro, müzik, sinema etkinlikleri, çocuklar için yaz okulu programları, oyun ve koordinasyon parkurları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Akademi içinde yahut il genelinde turnuvalarınız oluyor mu? Bunlar nasıl geçiyor?

Evet, turnuvalarımız il genelinde ve şehir dışlarında olmaktadır. Kısaca turnuva şekillerinden bahsedecek olursak:

Hafta İçi Hafta Sonu Turnuvaları

Puan toplamak amacıyla sporcuların kendine yakın puanlı gruplarda yarışarak sonuca gitmeye çalıştıkları turnuvalardır. Dörderli gruplar halinde oynanır.

Yaz ve Kış Kupaları

Eleme usulü oynanan turnuvalardır. Eleme ve ana tablo fikstürleri vardır. Otuz iki kişilik ana tabloda puanı en yüksek yirmi dört oyuncu, eleme tablosundan gelen sekiz kişiyi bekler. Ana tablo tamamlandığında, sporcular birbirlerini eleyerek şampiyon olmaya çalışırlar.

Millî Takım Belirleme Turnuvaları

Konsepti yaz ve kış kupaları gibi olan turnuvanın sonunda en iyi üç kişinin kendi yaş grubunda millî takıma girmesiyle ödüllendirilen turnuvalardır.

Tennis Europe ve ITF Turnuvaları

“Grade” dediğimiz zorluk derecesine göre sınıflandırılan ve ona dokuz doğru orantılı puan toplanılan turnuvalardır . Bu turnuvalar uluslararası olup iPhone kimliği ve numarası olan oyuncular yine eleme usulü olan bu turnuvalara katılabilirler.

Dünya turnuvalarına öğrenci yetiştirirken nasıl bir yol izliyorsunuz?

Tenis branşı ülkemizde amatör sporlar arasına girmektedir. Dolayısıyla bireysel olan bu spor, amatör olmakla birlikte gerekli maddi desteği alamamaktadır. Bu ve buna benzer sebeplerden bizim önceliğimiz önem sırasıyla;

1. Ulusal; Millî Takım Turnuvaları, Yaz ve Kış Kupaları

2. Hafta İçi Hafta Sonu Turnuvaları

3. Uluslararası; Tennis Europe ve ITF turnuvaları şeklindedir.

Tenis oynayan çocukların ailelerine neler önerirsiniz?

Aileler; çocuklarını araştırdıkları ve güvendikleri bir akademiye verdikten sonra onlara her türlü desteği sağlarken işin teknik ve taktik kısmına müdahil olmamalı, karar vermede işi ehil ve bilgili antrenörlere bırakmalı. Sporcuya destek amaçlı; antrenör, kondisyoner, sporcu ve aileler koordineli bir şekilde çalışmalı.

Akademimiz; öğrencilerinin tenis becerilerini geliştirmelerine ve rekabet ortamında başarılı olmalarına yardımcı olmak için çeşitli programlar sunmaktadır. Bunlar arasında turnuva hazırlık programları, yurt içi ve yurt dışı turnuvalara katılım, tenis kampları ve özel dersler yer almaktadır.

Sonuç olarak; Royal Tenis Akademi, Ankara’da faaliyet gösteren bir tenis akademisidir. Kaliteli eğitim programları, deneyimli antrenörler ve modern tesisleri ile tenis oyuncularının becerilerini geliştirmelerine ve rekabet ortamında başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de öğrencilerine daha geniş bir deneyim sunmaktadır.