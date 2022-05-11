Revna Nazlı Sarıgül, anne olduktan sonra nelerin değiştiğini ve hislerini anlattı.

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Başarılı girişimci Revna Nazlı Sarıgül, anne olduktan sonra nelerin değiştiğini, hislerini ve Anneler Günü mesajını MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Anne olmak gerçekten tarifsiz bir duyguymuş, kelimelere dökemiyorum açıkçası.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı?

Ne kadar güzel tarafları olsa da zor tarafları da olduğunu söylemek isterim. Özellikle yenidoğan döneminde uykusuz gecelere alışmaya çalışıyorum.

Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Açıkçası kafamda bir plan yapmamıştım. Anda kalmayı tercih ettiğim için beklentimi karşıladı veya karşılamadı demem çok doğru olmaz.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu anki çocukların en büyük avantajı genel olarak her şeye hızlı ve kolayca erişebilmeleri.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Bebeğimize, büyükbabasının ismi olan Mustafa’yı koymak istedik. Kendisi gibi ülkemize örnek olmasını ve birçok konuda öncülük etmesini diliyoruz.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Biz Mustafa’nın, becerilerine ve keyif aldığı konulara yönelmesi taraftarıyız. Mutlaka bunları keşfetmesi için dahil olmamız gereken konular olacaktır fakat kararı kendisine bırakmayı tercih ediyoruz.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Daha çok küçük olduğu için henüz aktivitelerimiz başlayamadı. Ama önümüzdeki haftalarda Tummy Time aktivitelerimiz başlayacak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Sen huzurlu ve mutlu olduğun sürece bebeğin de huzurlu ve mutlu olacak, der annem her zaman. Daha yolun başında olsam da bunun ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Tercihi tamamen ona bırakmayı isterim.

Bu süreçte evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Bir günümüz şu anda sadece beslenme ve uyku arasında gelip gidiyor. Dediğim gibi ufak ufak aktivitelerimiz başlayacak.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Umarım, öncelikle anne olmak isteyen herkes bu tarifsiz duyguyu tatma fırsatı bulur. Her zaman yaş fark etmeksizin ellerini üzerimizden eksik etmeyen fedakâr annelerimizin Anneler Günü’nü de en içten dileklerimle kutlarım.