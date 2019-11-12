Renklerin Enerjisi Tasarımlarda

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İhtiyaçtan doğan The Glowings markası hakkında merak edilenleri kurucusu Tuğçe Peksayar ile konuştuk. Markasının yanısıra kariyer yolculuğundan ve hayranlık uyandıran sosyal sorumluluk projesinden de bahsettik…

Sizi tanıyabilir miyiz?

1980 İstanbul doğumluyum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme bölümlerinden çift ana dal mezunu olduktan sonra Amerika’da University of California Berkeley’de Pazarlama eğitimi aldım. On bir sene San Francisco’da dört sene de iş için Dallas’ta yaşadım. 2017 yılında Türkiye’ye temelli dönüş yaptım.

Amerika’daki iş kolunuz neydi? Hangi sektörde çalıştınız?

San Francisco merkezli ST&T isimli AR&GE ve danışmanlık firmasında, on beş seneye yakın birçok global marka ile çalıştım. Hammadde ve kişisel kullanım ürünlerinin regulasyona tabi klinik çalışmalarında, testlerinin yapılmasında ve pazara çıkmasında rol aldım. Ayrıca Amerika’da, teorisi Türkiye’den çıkan zakkum bitkisi için yaklaşık beş sene boyunca yapılan AR&GE çalışmalarının olumlu etkilerini, global konferanslarda tanıtımını üstlenmiş ve halen Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Danışmalığını yarı dönemli sürdürmekteyim.

Çok farklı bir sektördeydiniz. Nasıl başladı yeni işiniz? The Glowings markasının hikayesinden bahsedebilir misiniz?

2017 yılında Türkiye’ye temelli dönüş yaptıktan sonra kariyerimi değiştirdim ve ihtiyaçtan doğan, seyahat aksesuarları markası, The Glowings’i başlattım. Çok seyahat eden biri olarak, valiz düzenleyicilerinin Türkiye’de eksikliğini gördüm. Özellikle de işim için yoğun seyahat ettiğimden, takılarımı ve küçük aksesuarlarımı tek tek keselere koyup, çıkartmak sonra tekrar koymak benim için zaman kaybına sebep oluyordu. Hatta bazen takılarım kayboluyordu. Çok bölmeli, pratik takı keselerinin tasarlanmasıyla, markamı ilk ürünüyle doğmuş oldu.

The Glowings renklerin hislere hitap ettiğini vurgulayan bir marka. Peki nedir bu renklerin hislerimiz üzerindeki etkisi?

Renklerin hayatımızın önemli bir parçası olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda da duygu durumumuzu, hislerimizi ve davranışlarımızı da etkilediğine. Hatta renklerin içimizi açığını çok kez dile getirmişizdir. Mutluluk, enerji veren, neşelendiren renkler kullanmaktayız. Bu yüzden, The Glowings renk kombinlerini çok çeşitli ve kumaş dokusuyla da dokunmayi seveceğimiz kumaşlardan seçmektedir.

Tasarımlarınızda önem verdiğiniz detaylar nelerdir?

Kumaş,dikiş, nakış kalitesi ve müşteri memnuniyeti. Pratiklik ve şıklık vizyonumuz. Özellikle de tamamlayıcı şıklıkdan bahsediyorum. Özel üretim renkler ve kumaşlarla valiz içerisinde temizliği, düzeni ve şıklı yakalamak önemli. Bir diğer önem verdiğim detay ise tüm müşterilerimle elimden geldiğince en iyi şekilde iletişim kurmak. Ürünlerle birlikte gönderdiğim el yazısı kartlarla içtenlikle teşekkür etmek.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

Kumaşların dokularından ve renklerinden ilham alıyorum. Renkler ve kumaşlar beni yeni çıkaracağım ürünlere yönlendiriyor. Ayrıca müze gezerken gördüğüm eserler, tablolarda gördüğüm zıt renk uyumları, tarihte kullanılan kumaşlar ve aksesuarlar da benim için büyük ilham kaynağı.

Takı kesesinin kullanıcılar tarafından büyük bir beğeni yakaladığını biliyoruz. Takı kesesi dışında ne tarz ürünler üretiyorsunuz? Mesela yeni yıl için yeni ürünler olacak mı?

Seyahatler için pratik, şık ve tamamlayıcı ürünler markamızda yer alıyor ve yer almaya devam edecek. İçi ayraçlı ayakkabı kılıfları, iç çamaşır torbaları, bikini torbaları, tüylü terlikler, yerel kültürümüzü yansıtan valiz etiketleri, bilgisayar kılıfları, kravat çantaları vs.

Yakın zamanda Gaziantep’te başarılı bir girişimci olarak konuşmaya davet edildiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türkiyemizde ekonomi, sağlık, moda, basın, eğitim ve bu gibi alanlarda başarılı olmuş binlerce kadınlarımız var. Her birinin sahip olduğu bu başarı hikayeleri Türkiye’nin “Lider Kadınlar Zirvesi’nde” anlatılmaya başlandı. İstanbul’da iki üniversitede tamamlanan zirvelerin Anadolu’daki ilk durak Gaziantep oldu. Gaziantep zirvesinde konuşmacı olarak davet edilmek tabi ki beni çok mutlu etti. Amerika’da üniversiteden sonra hayli zorlu bir alanda iş bulup çok çalışıp sonra Türkiye’de Gaziantep yöresine has kumaşları ürünlerimde kullanıp hem ülkemizde, hem de global anlamda tanıtım yapma çabalarım duyulmuş. İki hafta sonra Gaziantep’de olacağım. Dileğim birazcık olsun başkalarına ilham verebilmek. İmkansız diye bir şey yok. Zorluklar var. Benim amacım zorluklardan korkulmayacağını, tam tersine zorlukları büyük mutlulukların tohumu gibi görmelerini sağlamak.

Sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz?

En önem verdiğim konulardan biri sosyal sorumluluk projeleri. Yeni bir marka olmamıza rağmen ilk günden beri ne yapabilirim diye düşündüğüm için hemen kesimlerden arta kalan tüm kumaşları biriktirdim. Bizde arta kalan kumaşlarla özel bir proje geliştirdik. Artık kumaşları tekrar dokuyup yeni kumaş haline getirmek mümkündür. Bunu yapmak için üniversitede kurs açıldı. İş edinmek isteyen ev hanımlarına, ilk olarak bu dokuma tekniği konusunda üstad hocalar tarafından 2,5 ay eğitim verildi. Şimdi ise artık kumaşlardan yeni kumaş dokumaya sıra geldi. Son olarak yeni dokunan kumaslardan da farklı ürünler tasarlayıp, üretime geçireceğiz. Amacımız atığı azaltmak, hatta atık olmasını önlemek.