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Prof. Dr. Erol Koç: Kolajen Nedir?

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Röportaj

Prof. Dr. Erol Koç: Kolajen Nedir?

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Okuma süresi 1 dakika

Prof. Dr. Erol Koç, son zamanların en merak edilen konularından biri olan kolajen hakkındaki soruları yanıtlıyor…

Vücudumuzda bol miktarda bulunan bir protein çeşididir. Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak bulunur. Vücuttaki kolajenin %90’ı Tip 1 ve Tip 3’tür. Kemik, kas, kıkırdak, deri, tendon, kan damarları ve sindirim sistemi gibi, vücudumuzun birçok yerinde bulunur. Dokunun yapıştırıcısı gibi görev görür. Ölü cilt hücrelerini yenileyerek, cildin elastikiyetini artırır ve gergin kalmasını sağlar. Vücudun bir arada kalmasına yardımcı olan bir yapıştırıcı olarak eklem ve tendonları birbirine bağlar. 30-35 yaşlarından sonra vücuttaki kolajen üretimi yılda yaklaşık %1 oranında azalmaktadır. İçsel destek ile yaptığı değişimler bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

KOLAJEN DESTEĞİNİ NE KADAR SÜRE ALMAK VE NE KADAR KULLANMAK GEREKİYOR?

Yapılan klinik çalışmalarda hidrolize peptit formunda kolajen takviyesinin yılda 3 kür kullanılması önerilmekte; 1 kür 30 günlük olmaktadır. Yani yılda 3 ay arka arkaya kullanılması önerilmektedir. 50 yaş sonrası ise 6 ayda bir olmak üzere 3 ay kullanılması önerilmektedir. Tavsiyemiz, akşam yatmadan önce tok karnına kullanılmasıdır.

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Yazar Hakkında /

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