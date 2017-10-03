PANORA Alışveriş Günlükleri

yazan: MAG 10

Şeyma Korkmaz – Ceren Yalazoğlu Karakoç

Giyim tarzını nasıl özetlersin?

Şeyma: Bir kadın olarak şık olmayı seviyorum ama aynı zamanda rahat olmayı da çok önemsiyorum. Kendime yakıştığını düşündüğüm, klasik ve sade parçalardan yanayım genellikle…

Ceren: Giyim tarzımı trendlere göre şekilleniyor diyebilirim. Kendimi sürekli yenileyen bir tarza sahibim. Özetle, trend ve yenilikçi parçaları seviyorum.

Gardırobunun vazgeçilmez parçaları neler ve dolabında baskın olan renkler hangileri?

Şeyma: Mavinin tüm tonları, siyah ve beyaz vazgeçilmez renkler benim için… Kotlarım, klasik tişörtlerim ve düz siyah elbiselerim her ortama kolayca uydurabildiğim kurtarıcı parçalarım…

Ceren: Dolabımın en baskın rengi kesinlikle siyah! Siyahtan asla vazgeçemiyorum… Küçük siyah elbiselerim ve beyaz gömleklerim de gardırobumun olmazsa olmazları…

Rol icabı seçilen kombinler modunu etkiler mi? Mesela seni yansıtmadığında motivasyonunu düşürür ya da tam sana uygun olduğunda çok enerjik olmanı sağlar mı?

Şeyma: Kostümler için “doğru” ya da “yanlış” diyemem ama tabii ki beni etkiliyor. Çünkü her kostüm, duruşunu, hareketlerini, oturuşunu, kalkışını farklılaştırıyor. Dolayısıyla tarzına uygun olup olmadığına göre ruh halin değişebiliyor… Günlük hayatta bile öyle değil midir? Tarzım olmayan bir şeyi giydiğim zaman her yerini çekiştirmek, sürekli üstümü başımı düzeltme çabası vermek beni huzursuz edebiliyor.

Ceren: Bir oyuncunun canlandırdığı rol için seçilen kombinler, kesinlikle onun kişiliğini tamamlayan ve tanımlayan önemli işaretlerdir. Kostümü üstüne giydiğin anda oyun başlar.

Moda nedir senin için?

Şeyma: Moda benim için geçici bir yenilik. Geriye dönüşler ve kendini tekrar eden şeylerdir moda… Fakat bence asıl önemli olan kendini rahat ve iyi hissettiğin tarzdır. Bu sadece kıyafetlerle de sınırlı değil tabii ki; kaşının şeklinden saçının rengine ve modeline kadar her şeyin bir modası var ne kadar modayı takip etmiyorum desem de mağazalar onu bize satmak için uğraşıyor; piyasada olan şeyler dışında istediğini bulamayınca o günün trendlerine yönelmiş oluyorsun.

Ceren: Bence moda, daima şık olmak ve yeniliklere açık olmaktır…

Klasik bir günün nasıl geçiyor?

Şeyma: Set, set ve setle geçiyor. İşten arta kalan zamanlarımda kendime vakit ayırmayı çok seviyorum, özellikle yalnz olmayı… Bunların yanında, spor yapmak, dostlarımla sohbet etmek ve evimin nefesleri olan kedi ve köpeğimle oyun oynamak klasik bir günümü özetliyor…

Ceren: Yoğun iş temposundan sıyrılıp boşa çıkarabildiğim vakitlerde pilates yapmak, arkadaşlarımla buluşmak ve tabii evde kendime vakit ayırarak kendimle baş başa zaman geçirmek beni en çok mutlu eden anlar oluyor…

Formunu korumak için neler yapıyorsun?

Şeyma: Home Pilates’te Burcu Diker ile pilates yapıyorum. Bana iş yoğunluğuma göre program çiziyor. Sete iki çanta ile gidiyorum; birinde kişisel eşyalarım, diğerinde ana ve ara öğünlerim oluyor. Sağlıklı olmak için uyguladığım bu spor programı ve yeme düzeniyle beraber formumu da korumuş oluyorum. Az yemek yemek beni mutlu ediyor.

Ceren: Tabii ki az yemek, çok pilates!‍

Bugün giydiğin kombinlerden en çok sevdiğin ve seni en çok ifade eden hangisiydi?

Şeyma: İki elbiseyi çok sevdim. Siyah elbise ve çizme kombini içerisinde kendimi çok rahat ve şık hissettim. Üzeri küçük çiçeklerle donatılmış siyah elbise de tarzıma çok yakın, spor – şık diyebileceğim ve severek giyeceğim bir elbise…

Ceren: Missoni’nin şık çizgilerini pembe tonlarında kullandığı tulum, kendime en çok yakıştırdığım, aynı zamanda da rahatlık ve şıklığı bir arada yansıtan yönüyle en sevdiğim kıyafet oldu.