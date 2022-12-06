Palmera Beauty Bölgesel İncelme Uygulamaları

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Güzellik merkezlerinde, diğerlerinden farklı bir cihaz kullanarak iki kat güçlü performans elde ettikleri cihazlarına da değinen Palmera Beauty kurucu ortakları Merve Yaşar ve Nur Turhan Ünal, çeşitli bölgesel incelme uygulamalarının detaylarına iniyor…

Diğer cihazlardan farklı olan bir lazer cihazınız bulunuyor. Bunun farkı ve özellikleri neler?

Merkezimizde kullandığımız 3D Triple marka lazer epilasyon cihazımız, tüm cilt tipleri üzerinde kusursuz sonuca ulaşacak sistemde donatılmıştır. Alexandrite, buz lazer ve Ndyag lazer olmak üzere üç sistem bir aradadır. FDA onaylı cihazımızın Almanya menşeli lazer barları ve üç dalga boyuna sahip yüksek enerjisi sayesinde mükemmel sonuçlar elde edilmektedir. Geleneksel diod lazerlerden iki kat güçlü performansı ile seans sayısı minimuma iner. Dört mevsim uygulanabildiği gibi her ten rengine ve kıl tipine uygun atış yapması sayesinde de en ince tüylere kadar görür ve etki eder.

Lazer ışınları deri altına girdiğinde sistem, cildinizi hasarlardan korumak için özel soğutma sistemi ile çok güvenli ve rahat bir seans olanağı sağlar. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere vücudun tüm bölgelerinde rahatlıkla uygulanabilir. Gelişmiş TEC ve safir soğutma teknolojisi, epilasyon işlemi sırasında cildi uygun şekilde soğutur ve soğutma sıcaklığını -5 derecenin altında tutmak için kullanılır. Bu soğutma değerleri sayesinde cilt yanığı ihtimalleri ortadan kalkar. Böylece ağrısız ve konforlu bir işlem sunar. Cihazın güçlü etkisinin yanı sıra uygulama yapan uzman estetisyenin tecrübesi ve uygulama tekniği de başarı oranını arttırmaktadır.

Müşterilerimize hijyenik ve konforlu bir hizmet sunabilmeye son derece önem verdiğimiz Palmera Beauty’de tecrübeli uzman estetisyenlerimiz ile birlikte seanslarımızı titizlikle yürütmekte ve diğer işlemlerimizde olduğu gibi lazer epilasyonda da müşterilerimizin kalıcı bir şekilde memnun olmalarını sağlamaktayız.

Kaç seansta biter ve seans aralıkları nasıl?

Tüylerin kalıcı olarak yok edilmesi, kıl yoğunluğuna ve hormonlara bağlı bir süreçtir. Lazer epilasyonun süresi ve zaman aralığı kişinin anatomik yapısına ve işlem yapılacak bölgeye göre değişmekle birlikte altı ila sekiz seans arasında yüzde doksanlara varan başarı elde etmekteyiz. Seans aralıkları dört ya da beş haftadır. Seanslara düzenli gelinmesi ve tavsiyelerimize dikkat edilmesi, başarı oranında önemli rol oynamaktadır.

Bölgesel incelme cihazlarınızın işleyişi nasıl?

Müşterilerimize, diyet ve spor yaparak kurtulamadıkları bölgesel fazlalıklarından, yağ hücrelerinin parçalanıp vücuttan atılmasını sağlayan cihazlarımız sayesinde kalıcı bir şekilde kurtulma imkânı sağlamaktayız. Kişinin ihtiyacına göre belirlediğimiz protokollerimiz sayesinde ilk seanstan itibaren uygulanan bölgeye bağlı olarak sekiz ila on iki cm’ye kadar incelme gerçekleşmektedir. Bölgesel incelme seanslarının devam ettiği süre boyunca bol su tüketilmesi ve beslenmeye dikkat edilmesi halinde daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak diyetisyenimiz eşliğinde vücut kitle endeksi ölçümleri yapılmakta ve kişiye özel sağlıklı beslenme programı oluşturularak bölgesel incelme işlemleri desteklenmektedir.

Bölgesel incelme işlemlerinde kullandığınız cihazlar ve yöntemler hangileri?

Bölgesel incelme işlemleri içerisinde dört farklı uygulama yapılmaktadır. Farklı işlem özelliklerine sahip cihazlarımız ile bölgesel incelmenin yanı sıra sıkılaşma, toparlanma ve selülit tedavisi de sağlanmaktadır. Bölgesel incelme işlemlerinde yaygın olarak kullanılan radyo frekans teknolojisi sayesinde ve uygulanan basınçla birlikte parçalanıp küçülerek yapısı bozulan yağ hücreleri ter ve idrar yoluyla vücuttan atılarak bölgesel incelme elde edilir. Müşterilerimizin bölgesel fazlalıklarına veda ettikleri bu uygulamaya heykeltıraş yöntemi de denilmektedir.

Özellikle sıkılaşmak isteyen danışanlarımızın tercih ettiği mikro akım yöntemi, kas çalıştırma özelliği sayesinde vücudun sıkı ve doğal formuna kavuşmasını sağlamaktadır. Bağ dokuların aktivasyonunu arttırarak, kolajen ve elastin üretimini hızlandırır. Böylece sıkılaşma ve incelme etkisinin yanı sıra daha gergin ve parlak bir görünüm elde edilir.

Bir diğer bölgesel incelme işlemimiz olan ve hemen hemen herkesin bildiği G5 masajı ise, selülit tedavisi ve sıkılaşmada kullanılan en eski ve etkili yöntemlerden biridir. G5 masajı vücudun çeşitli bölgelerine ritmik hareketlerle uygulanan bir masaj yöntemidir. Selülitli bölgeyi titreşimle iter ve sıkılaşmasını sağlar. Selülitlerin giderilmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra bölgesel yağ yakımını hızlandırarak cilde elastikiyet kazandırır. Ayrıca vücuttaki ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olarak metabolizmayı hızlandırır.

Lenf drenaj yöntemi ise; vücutta birikerek bölgesel fazlalıklara ve selülitlere neden olan ödem ve toksinlerin atılmasını sağlar. Radyo frekans, mikro akım yöntemi ve G5 masajı işlemlerinden sonra uygulanan bu işlem, lenf noktalarını uyararak parçalanan yağların idrar yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olur. Dolaşım sistemini düzenleyerek hücrelere daha yoğun ve düzenli kan akışı sağlar. Böylece metabolizmayı hızlandırır ve vücut daha sıkı bir hale gelir.

Bölgesel incelmede, istenilen sonuca ulaşmak için en az kaç seans almak gerekir? Kesin çözüm sunuluyor mu?

Kişinin ihtiyacı doğrultusunda ve işlem yapılacak bölgeye göre seans sayıları değişkenlik göstermekle birlikte istenilen sonuca ulaşmak için en az altı seans uygulama yapılması gerekmektedir. Bol su tüketimi ve beslenmeye dikkat edilerek seanslara düzenli gelindiği takdirde kalıcı çözümler elde edilmektedir. İşlemlerin uzun vadede kalıcılığının sağlanabilmesi için ise müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak yılda bir ya da iki kez tekrar edilmesini tavsiye ediyoruz.

Palmera Beauty olarak, yaptığımız tüm işlemlerle müşterilerimizi hayal ettikleri görünüme kavuşturmak ve onların kalıcı sonuçlarla merkezimizden mutlu bir şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz