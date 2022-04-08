Özveriyle Gelen Başarı: Serkan Şahin

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Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini vurgulayan başarılı iş insanı Şahin Holding Investment kurucusu Serkan Şahin, meslek hayatındaki başarılarını ve hedeflerini aktarıyor.

Serkan Şahin kimdir?

Yatırım ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Berlin’de doğdum ve mesleki eğitimimi Berlin’de tamamladım. Meslek eğitimimin ardından yatırım, gayrimenkul ve inşaat sektöründe uzmanlaştım. Sorumluluğunu üstlendiğim birçok inşaat projesini başarıyla tamamladım ve halen yeni projeler üstüne çalışmaktayım. Yurt dışında, sektörde genç bir Türk girişimci olarak varlığımı sürdürüyorum.

Gayrimenkul sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?

Yurt dışında bankacılık ve finans eğitimlerimi aldıktan sonra uzmanlık alanı olarak inşaat ve gayrimenkul bölümünü seçtim. İnşaat ve gayrimenkul sektörü hep ilgimi çekmiştir. İnsanlar için konforlu yaşam alanları tasarlamak, onların hayallerini gerçekleştirmek benim için bir tutku.

Yurt dışındaki başarılı Türk iş insanlarından biri olarak tanınıyorsunuz. Genç yaşta bu tecrübe ve başarıyı nasıl elde ettiniz?

İşimizi özveriyle ve severek yapıyoruz. Başarı da emeğimizin karşılığı olarak geliyor. Müşteri memnuniyetini önemsiyoruz. Yurt dışında yatırımcılar bizim titizliğimizi biliyor ve bizi tercih ediyor.

Eğitiminizi hangi alanda aldınız ve çalışma hayatına nasıl başladınız?

Bankacılık bölümünde okuduktan sonra inşaat ve gayrimenkul bölümünde uzmanlaştım. Ailece yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Ben de eğitimi tamamladıktan sonra kendi şirketlerimi kurdum.

Türkiye’deki plan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Türkiye’de, kalite ve konforun üst düzeyde olduğu inşaat projelerine başlayacağız. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de çalışmalarımız devam ediyor. SMA ve kanser hastası çocuklara derneğimiz bünyesinde elimizden geldiği desteği sağlayacağız.

Türkiye’de gayrimenkul sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki gayrimenkul sektörü çok pozitif bir şekilde yükselişe geçiyor. Hemen hemen %90’a kadar katma değer kazanıyor. Bana göre Türkiye’deki en sağlıklı ve kârlı yatırım, gayrimenkul yatırımıdır. Gayrimenkul yatırımlarında, talepleri doğru şekilde yönlendirebilmek ve geleceği daha fazla düşünerek değer yaratan yeni projeler üretmek zorundayız. Ben projelerimde sürdürülebilirlik ve deprem risklerine karşı dayanaklılığa da oldukça önem veriyorum. Dünya iklim krizi ile mücadele ederken biz inşaat sahipleri, projelerimizle gelecek nesiller için bırakacağımız dünyayı da düşünmeliyiz.

İş hayatında başarılı olmanın kuralları nelerdir?

İş hayatında başarılı olmanın en önemli kuralı hedefe odaklanmak, azim ve sağlıklı adımlarla ilerlemek. İş hayatınızda birçok insanla karşılaşıyorsunuz, en önemli faktörlerden biri de güven sağlamak. Her zaman dürüst olmak, müşterinin size bağlılığını arttırır; böylece sektörde en çok tercih edilen firmalar arasına girmek kaçınılmazdır.

Medyada da görüldüğü üzere insanlarla pozitif bir diyaloğunuz var. Genel anlamda pozitif olduğunuz söylenebilir mi?

Hayata bakış açım pozitiftir. İnsanları dinlemeyi, hayatlarına pozitif şekilde dokunup güzel etkiler bırakmayı severim ancak, iş hayatımda özel hayatımdan farklı olarak ciddiyeti üst seviyede tutarım.

Hobileriniz nelerdir?

Ata binmeyi ve kitap okumayı çok severim. Pazar günleri olmazsa olmazım tenistir. Tenis konusunda rakip tanımam.n