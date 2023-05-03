Ozon Sauna ile Bedeni Toksinlerden Arındırın

yazan: MAG 12

Dermatoloji Uzmanı Dr. Özge Banu Öztürk, bedenimizdeki toksinlerin temizlenmesinin bağışıklığımızın güçlendirilmesindeki önemine vurgu yaparak bu amaçla başvurabileceğimiz bir yöntem olan “Ozon Sauna” uygulamasının vücudumuza etkileri ve faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Pandemi sürecinde hepimiz bağışıklık sistemimizin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bağışıklık sistemimizi meşgul eden bazı hastalıkların; şeker ve kalp hastalıklarının, hipertansiyonun, kronik enfeksiyonlarının, ağır metal zehirlenmesinin, çevresel hava kirliliğinin, sigara ve alkol kullanımının, doğal yaşlanma sürecinin bedenimiz üzerinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu hatırladık. Bağışıklık sistemi zayıfladığında, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı ölüm veya ağır tabloların geliştiğini gördük.

Bedenin toksinlerden temizlenmesinin, vücuttaki kronik yangının azaltılmasının, sağlıklı beslenmenin, doğru vitamin ve mineral takviyesinin hayatımızdaki önemini tekrar fark ettik.

Detoks yapmak vücudu temizler. Detoks yaptığınız zaman bağışıklık sisteminizin üzerindeki baskı azalır ve sizi her türlü hastalığa karşı savunabilir.

Ozon Sauna, cilt aracılığı ile tüm bedeninin toksinlerden arındırılmasını sağlayabilir. Ozon Sauna, boyundan aşağı kapalı bir kabin içinde su buharından faydalanılarak ozon gazının cildin genişleyen gözeneklerinden geçişi ile, kan ozonlama tedavisi benzeri etkilerin görüldüğü bir tedavidir.

Ozon Sauna’nın Etkileri

▪ Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını artırır.

▪ Kan dolaşımı ile birlikte cilt ve organlar yenilenir, sıkı ve pürüzsüz görünüm kazanır.

▪ Daha temiz, daha yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt görülür.

▪ Bağışıklık sistemini güçlendirir.

▪ Kan ve lenf sistemi temizlenir.

▪ Derinin üçüncü bir böbrek ya da ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışması sağlanır.

▪ Canlanan bağışıklık sistemi ve sıcağın etkisi ile mikropları öldürerek enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci arttırır.

▪ Laktik asidini okside ederek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır.

▪ Eklem ağrılarında ve kas rahatsızlıklarında iyileşme olur.

▪ Hormon ve enzim üretimi normale döner.

▪ Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir.

▪ Ferahlatıcı etkisiyle depresyon ve anksiyete üzerinde olumlu etkisi vardır. Depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur.

▪ Uykuyu düzenler.

Ozon Sauna Yararları

Detoks Etkisi

Vücudumuzda biriken toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasına terleme yöntemiyle yardımcı olur.

Dolaşımın Hızlanması

Isı ve gazların etkisiyle kan dolaşımı hızlanır. Dokular daha iyi oksijenlendiği için tansiyon üzerine olumlu etkileri vardır.

Zayıflama

Artan beden ısısı, dolaşımın hızlanması ve ozon oksijen gazlarının etkisiyle vücutta kalori yakılmasına yol açar. Bir seans Ozon Sauna; 250 ila 500 kcal, harcanmasına neden olur. Yakılan kalori çıkılan ısı ve kişinin beden özelliklerine, yaşına göre değişmektedir. Sadece ter yoluyla 500 gr civarında bir eksilme olur.

Selülit Giderme

Cilt altında sıkışan yağ hücrelerinin parçalanması ve dolaşımın hızlandırılması etkisiyle selülit görüntüsünün kaybolmasını sağlar.

Vücut Direncini Artırma

Bağışıklık sistemimiz olan immün sistemi güçlendirerek hastalıklara karşı direnç oluşturur.

Yorgunluk Giderme

Kas dokusunda artan kan dolaşımı sayesinde yorgunluk hissi ve ağrıya neden olan laktik asit gibi maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

Ağrı Giderme

Ağrıya neden olan, temelde dokularda bazı zararlı toksinlerin birikmesi, çeşitli nedenlere bağlı ödemler, dolaşım bozuklukları ve yetersizlikleridir. Isı, nem ve ozon oksijen yardımıyla artan dolaşım, azalan ödem ve toksinlerin ortamdan uzaklaştırılması ağrı hissinin yok olmasını sağlar.

Yaşlanma Etkilerinin Azaltılması

Geçen yıllar ve çeşitli etkilerle cildimiz her geçen gün biraz daha yaşlanır. Zararlı ışınlar, toksik maddeler derinin hücrelerinin yaşlanmasına, kurumasına ve buruşmasına neden olur. Uygun nem ve ozon oksijenin yardımıyla deri hücreleri daha sağlıklı hale gelirler. Yeni hücreler gelişir. Üst yüzeyde bulunan ölü ve yaşlı hücreler dökülerek alttan genç, sağlıklı hücrelerin gelmesi sağlanır.

Tüm bunların dışında oksijen beyin dokusunun beslenmesini sağladığından zihin daha iyi çalışır ve uykusuzluk, depresyon gibi şikayetlerin azalmasına da yardımcı olur.

Ozon Sauna uygulamasında dikkat edilmesi gereken nokta: Uygulama sonrası çok fazla sıvı kaybı olacağı ve mineral eksikliği yaşamamak için bol sıvı tüketilmelidir. Gerekirse, takviye mineral içeren ürünler kullanılmalıdır.