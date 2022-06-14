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Özgün, Babalar Günü’ne Dair Mesajlarını Paylaştı.

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Röportaj

Özgün, Babalar Günü’ne Dair Mesajlarını Paylaştı.

yazan:
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Okuma süresi 3 dakika

Baba olduktan sonra hayatının düzene girdiğini belirten sanatçı Özgün Uğurlu, baba olduğu an hissettiklerini, oğlu Ediz’le yapmaktan en keyif aldığı aktiviteleri ve Babalar Günü’ne dair mesajlarını MAG Okurlarıyla paylaştı.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Çok büyük bir heyecan. Tarifsiz. Sanırım serotonin patlaması yaşadım. Renkler daha renkli, sesler daha ahenkli, dünya çok daha güzel oldu bir anda. Aşk işte. Bir de Nida hayatıma girdiğinde öyle olmuştum.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Gölgesinde huzur bulduğun koca bir çınar.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Benim hiç olmadı öyle korkularım. Aksine en yakın dostumu, oyun arkadaşımı, canımın yarısını sabırsızlıkla bekliyordum.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Tolerans sanırım. Babam pek hata yapayım istemezdi. On bir gibi çok küçük bir yaşta, yatılı okumak için Ankara’ya konservatuvara gitmek istediğimden sanırım, normalden biraz daha erken hazırlamak istedi beni hayata. Mizacı biraz katıydı. Bir de onu şimdi Ediz’e karşı görün… Ben de oğluma karşı babamın dedelik dönemini örnek alıyorum.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?

Her şey değişti. Genel yaşam düzenimi soruyorsanız eğer, en büyük değişim uyku düzenim oldu. Eskiden yattığım saatte kalkar oldum. Çok daha sistemli bir yaşam düzeni kurmaya itti beni babalık. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ben mevcut düzenime yeni bir can eklenecek diye düşünüyordum. O can etrafında yeni bir düzen, yeni bir dünya kuruldu.

Ediz ile yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Onun mutlu olduğu her şey; ama sportif aktiviteler beni de mutlu ediyor. Yaptıklarını, yapabildiklerini görmek, gelişimini gözlemlemek çok hoşuma gidiyor.

Ediz ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?

“Kanka”.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Ediz’i gördüğüm, öptüğüm kokladığım her gün, bana en güzel Babalar Günü hediyesi. Evlatlarımız mutlu olsun, sağlıklı olsun. Hayatta daha güzel hediye, daha büyük mutluluk olabilir mi…

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Babalarla evlatları arasında annelere kıyasla biraz daha mesafeli bir ilişki gözlemliyorum genelde. Kıymetlerini bilsinler. Sarılsınlar, öpsünler ve sevdiklerini birbirlerine çekinmeden söylesinler. Birlikte geçirdikleri zamanın kıymetini bilsinler…

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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