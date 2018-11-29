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Özge Gürel’in Tercihleri

Özge Gürel
Brasserie Noir
Brasserie Noir
Brasserie Noir
Özge Gürel
Mikla
Mikla
Mikla
Mikla
Röportaj

Özge Gürel’in Tercihleri

yazan:
31
Okuma süresi 1 dakika

İstanbul’da yemek yemek veya kahve içmek söz konusu olduğunda favori 5 mekanın hangileri?

Brasseri Noir, Mikla, Hünkar, Fireroom ve Gürkan Şef.

 Peki dünyada en sevdiğin mutfak ve en beğendiğin yemekler…

 İtalyan mutfağını ve Thai mutfağını beğeniyorum. En sevdiğim yemekler de; trüflü linguine ve zeytinyağlı taze fasulye.

Mutfakta zaman geçirmeyi seviyor musun, hangi yemeklerde iddialısın? Spesiyal bir tarifini bizimle paylaşır mısın?

Evet, yemek yapmayı çok seviyorum. Fırın ve güveç kullanmaktan ayrı bir keyif alıyorum, o yüzden geleneksel yemeklerde iyi olduğumu söyleyebilirim. Fakat arkadaşlarımın favorisi brownie ve çikolata parçacıklı kurabiyem.

Brownie:

Malzemeler:

1 su bardağı beyaz çikolata

2 su bardağı bitter çikolata

3 yumurta

100 gram tereyağı

150 gram şeker

150 gram un ve 1 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve şekeri çırptıktan sonra vanilya ekliyorum. Başka bir tarafta da ayrı bir kapta erittiğim tereyağına bitter çikolataları ekleyerek eritiyorum. Çikolatalı karışım biraz soğuduktan sonra yumurtalı karışıma ekliyorum ve ikisini iyice karıştırdıktan sonra kırılmış beyaz çikolataları ekliyorum. Akışkan seviyorsanız 30 dakika pişirin, veya kendi isteğinize göre süreyi artırabilirsiniz.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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