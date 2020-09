Otelciliğin Mutfağından Zirvesine: Uğur Talayhan

Okuma süresi 5 dakika

Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye & Azerbeycan Accor Lüks Markalardan sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan, aşçılıkla başlayan ve sonrasında otelcilik sektörünün zirvesine uzanan kariyeri ve sektör güncelinin analizi üzerine yönelttiğimiz soruları MAG okurlar için yanıtladı.

Kariyer yolculuğunuz ve bugün sadece Türkiye’de değil dünyada üstlendiğiniz sorumluluk hakkında bilgi verebilir misiniz?

Henüz ortaokul çağındayken yaz aylarını mutfaklarda çalışarak değerlendirirdim. Bu sayede insanları mutlu etme duygusunun beni ne kadar kamçıladığını gördüm. Sonrasında yurt dışına açılarak Londra’da önce Muftak Şefi ardından Yiyecek & İçecek Müdürü oldum. Daha sonra sırasıyla; Portekiz, Dubai ve Çin’de değişik yöneticilik pozisyonlarında devam ettikten sonra kariyerimin ilk başladığı nokta olan İstanbul’a yirmi bir sene sonra, 2017 yılının Haziran ayında döndüm. Şu anda ise Swissôtel The Bosphorus, İstanbul Genel Müdürlüğü ve Türkiye & Azerbeycan Accor Lüks Markalardan sorumlu Bölge Başkan Yardımcılığı pozisyonumu devam ettiriyorum.

Pandemi ve takip eden süreç otelcilik sektörünü nasıl etkiledi? Bu dönemdeki hangi değişimlerin pandemi sonrasında da sürmesini bekliyorsunuz?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüsten (COVID-19) ekonomik olarak en çok etkilenen sektörlerden biri otelcilik oldu. Otel doluluklarımız yüzde seksen kadar bir anda küçüldü. Çıkan genelgeler kapsamında restoranlarımızı ve sağlık kulübümüzü kapattık. Otelcilik deneyiminde geçirdiğim en zor zamanlardı, diyebilirim. Otelin ışıklarının bile aylarca kapalı olması ve burada tek başıma yaşamam çok moral bozucuydu.

Turizm sektöründe oluşan krize karşı tüm dünyada reaktif stratejilerin uygulanması gerekti. Siz kendi yetki alanınızda hangi tedbirleri aldınız?

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul olarak misafirlerimize her daim sıcak ve içten karşılamanın yanı sıra güvenli bir deneyim sunmayı vaat etmekteyiz. Swissôtel olarak pandemi süreci öncesinde de gıda güvenliği ve hijyen konusunda yüksek standartlara sahiptik. Marka içi denetlemelerimiz, bakanlık denetlemelerimiz ve bağımsız kurumlar tarafından yapılan denetlemelerimizde her zaman yüksek standartlarımızla örnek teşkil ettik. Pandemi sonrası da ilave yapılandırmalarımızla gıda güvenliğimizi, çalışan ve misafirlerimizin güvenliğini sağlayacak önlemlerle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak eğitimler almaya devam ediyor ve kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilinçlendiriliyor. Tüm bu önlemlerimiz sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konaklama tesisleri için hazırlanan Güvenli Turizm ve Accor Lüks Marka #ALLSAFE standartlarını referans alarak, denetim ve sertifikasyon konusunda dünya lideri olan Bureau Veritas tarafından denetlenerek uygunluk sertifikalarını almaya hak kazandık.

Aslında bu süreç turizmin ülke ekonomimiz açısından önemini de bir kez daha göstermiş oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Türkiye turizm anlamında gerçekten çok şanslı bir ülke. Turizmin pek çok çeşidinde ihtiyaca yönelik hizmet sağlıyor. Resort otelcilikten, Kongre Turizmi’ne, Sağlık Turizmi’nden Kış Turizmi’ne kadar pek çok alanda hizmet vermekte. Önceki dönemlerde yaşanan kriz durumlarında bu çeşitlerden bir ya da birkaçı etkilenirdi, pandemi süresince ise tüm turizm çeşitleri etkilendi. Bu da ülkemiz için çok büyük bir ekonomik etki yarattı.

Türkiye’nin dünya turizmindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce ülkemizi turizmde daha da ileriye taşıyacak adımlar neler?

Türkiye gerçekten çok büyük potansiyeli olan bir ülke. Açıkçası bazı alanlarda hala gelişime açık olduğumuzu düşünüyorum. Bu içinde yaşadığımız dönemde sağlık konusunda ne kadar başarılı olduğumuzu tekrar gördük. Sağlık Turizmi ve Gastronomi Turizmi’nin daha da büyüyebileceğine inanıyorum.

Otelcilikte kaliteyi belirleyen ve ayrıcalıklı hizmeti yaratan, lüksün çizgisini nasıl tanımlarsınız?

Aslına bakarsanız lüks tek bir cümle ile tanımlanması kolay olmayan bir tabir. Otelcilikte lüksü, misafirlerin kendilerini ev konforunda ve güveninde hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Cömertliğe ve güzel ev sahipliğine de inanan birisi olarak; lüks otelde misafirin, kapıdan giriş yaptığı andan itibaren kendisini ayrıcalıklı hissetmesi gerektiğini düşünürüm. Bu kimi zaman muhteşem bir boğaz manzarasıyla kimi zaman personelin bir gülümsemesiyle kimi zaman da iyi bir yemekle hissedilebilir.

Dünyada lüks turizme dair gelecek trendler ve sektörün takip edeceği seyir hakkında neler söylemek istersiniz?

Dünyada lüks otel markaları gittikçe artış göstermektedir. Açıkçası ben bir süre daha bu şekilde yükselen bir trend olacağını düşünüyorum. Lüks daha da lüks olacak. Misafirler ya lükse gidecekler ya da uygun bütçeli seçeneklerle seyahat edecekler. Lüksün çok daha güzel seçeneklerle geleceği, devasa lüks şirketlerin yerine butik, kişiye özel, isteklere yönelik kalite ve noktada servis veren lüks markalar olacağına inanıyorum. Otuz-kırk otelli butik, ultra lüks markaların daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Bu oteller, memnuniyeti yükseltirken odasını da iki kat yüksek fiyata satabiliyor. Çoğu insan da artık bu markalarla anılmak istiyor.

Sizinle aynı sektörde kariyer hayali kuran gençlere tavsiyeleriniz neler?

Ben tam anlamıyla işin mutfağından geldim, çok çalıştım. Başarının en önemli sırrının ise çalışmak olduğuna inanıyorum. Gençlere tavsiyem iyi bir eğitimin ardından çok çalışsınlar. Otelcilikte farklı departmanlarda görev alarak bakış açılarını genişletsinler. Yurt dışında deneyim kazanmak için fırsatları zorlasınlar. Yaptıkları işi sevsinler. Bizim işimiz çok külfetli ama aynı derecede de zevkli bir iş olduğu için sevdikleri işi yaparken de zevk alacaklardır.