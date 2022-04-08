Ortodontide Şeffaf Plak Tedavisi: Tuğçe Tanır Ertuç

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Invisalign Sağlayıcı Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Tuğçe Tanır Ertunç, ortodontik tedavide kullanılan şeffaf plak tedavisinin kolaylığını ve etkilerini MAG Okurlarına anlatıyor.

Ağız sağlığında ortodontik tedavinin öneminden ve şeffaf plak tedavisini farklılaştıran avantajlarından bahseder misiniz?

Ortodontik tedavide amaç sadece estetiği düzeltmek olmayıp, esas hedef daha iyi bir fonksiyon sağlayabilmek, çapraşıklığa bağlı oluşabilecek çürük, diş eti rahatsızlığı gibi sorunları ortadan kaldırmak ve iskeletsel anomaliye sahip danışanlarda bu yapıyı düzeltmektir. Şeffaf plak tedavisi, ortodontik tedavide en güncel yaklaşım olup plaklar kişiye özel üretilmekte. Braketlerle yapılan tedaviye göre, danışana estetik açıdan avantaj sağladığı gibi hijyen ve tedavi esnasındaki konfor anlamında da daha avantajlı. Danışanlar şeffaf plakları istedikleri zaman kolayca çıkarabilir ve istedikleri gibi rahatça yiyip içebilirler.

Şeffaf plak tedavisi hangi vakalara uygulanıyor yaş konusunda sınırlama var mı?

Şeffaf plakları uygulamak için herhangi bir yaş sınırı yoktur diyebiliriz. Çocuklarda karma dişlenme dönemi dediğimiz süt dişlerin dökülüp yerine daimi dişlerin geldiği erken yaşlardan, erişkin danışan grubuna kadar geniş bir yaş grubu yelpazesine hitap ediyor.

Şeffaf plak tedavisini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmenin yolu var mı?

Küçük yaş grubundaki danışanlar, düşünülenin aksine şeffaf plak tedavisine çok daha rahat uyum gösteriyor. Plakların minimal tasarıma sahip olması, ağızda fazla yer kaplamaması çocukların konforunu artırdığı için tedavide iş birliğinin de artmasına neden oluyor. Ayrıca çocuklar için tedaviyi daha keyifli hale getiren bir detay olarak, onlara özel tasarlanmış Invisalign Stickables’lar da plaklara uygulanabiliyor.

Şeffaf plaklar konuşmada zorluklara neden olabiliyor mu? Özellikle yeme içme konusunda danışana sınırlamalar getiriyor mu?

Plaklar ağızda diş eti sınırında bittikleri ve fazla hacimli olup da çok yer kaplamadıkları için konuşmada herhangi bir soruna neden olmuyor. Nadir de olsa bazı danışanlar plak ilk takıldığında konuşmada sorun yaşayabiliyor ancak, bu durum bir ila iki günlük alışma sürecinden sonra düzeliyor. Tellerle uygulanan ortodontik tedavilerde, danışanların yeme içme konusunda uyması gereken pek çok kural bulunuyor. Bunun aksine şeffaf plak tedavisi olan danışanlar, plaklarını çıkardıklarında diledikleri gibi yiyip içebilirler.

Danışanlar şeffaf plak bakımlarını nasıl yapabilir?

Şeffaf plaklarla hijyeni sağlamak da gayet kolay. Danışan, plağı çıkardığında rahatça dişlerini fırçalayabildiği gibi plakları da fırçalayarak temizleyebilir, ayrıca temizleme kristalleri ile de plak temizliğini sağlayabilir.

Bu tedavide danışanların ağız içi ölçümlerini nasıl alıyorsunuz? Dijital teknolojiler kullanıyor musunuz?

Bu tedavi aslında tamamen dijital teknolojiden faydalanıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği günümüz koşullarında danışanlardan geleneksel yöntemlerle ölçü almak yerine dijital ağız içi iTero tarayıcı ile ölçü alınıyor. Tedavi planlaması 3D model üzerinde dijital olarak hekim tarafından planlanıyor, plakların üretimi de kişiye özel olarak yapılıyor.

Şeffaf plak tedavisi ne kadar sürede tamamlanıyor? Danışanlar sağlıklı dişlerine ne zaman kavuşuyor?

Şeffaf plak tedavisinde süreç, danışanın sahip olduğu ortodontik anomalinin şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Bu soruya net cevap alabilmeniz için mutlaka bir ortodonti uzmanınıza muayene olmanız gerekmektedir.

Tedavide kontrol süreçleri nasıl ilerliyor? Danışanların fiziksel olarak kontrollere gelmesine gerek var mı?

Klasik ortodontik tedavide danışanların mutlaka ayda bir kez düzenli olarak kontrollere gelmesi gerekmekte ancak, şeffaf plaklar bize bu konuda esneklik sağlayabiliyor. Danışanların tabii ki yine hekim kontrolünde olması, klinik ziyaretlere gelmesi gerekiyor ama bunun sıklığını azaltabiliyoruz. Örneğin; şehir dışından ya da yurt dışından iki ila üç ay gibi aralıklarla gelen danışanlarım var. Danışan, düzenli olarak bir sonraki plağı kullanmaya devam ettiği sürece klinik ziyaret sıklığını azaltabiliyoruz.