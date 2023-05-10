Naz Demirkılıç Fonksiyonel Gıdalar

yazan: MAG 22

Frea Naturalz’ın kurucusu Dr. Naz Demirkılıç; yeni nesil gıda trendleri arasında sıkça karşımıza çıkan fonksiyonel gıdaların önemine değiniyor ve hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı tarifini MAG Okurları için paylaşıyor.

Nasıl bir beslenme rutinine sahip olduğumuz, yaşam kalitemizi belirleyen faktörlerin en başında geliyor. Temel ihtiyaç maddemiz ve şifa kaynağımız olan gıdaların faydalı olabilmesi için ne tükettiğimiz kadar gıdanın içeriği, menşei, tüketim miktarı ve pişirme yöntemi de önemli. Genetik ve çevresel faktörlerin hastalıklar üzerinde etkin bir rolü olsa da konu gayet açık ve net: “Ne yersen osun!”

Son yıllarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarının artış göstermesi, tedavi masraflarının yüksek oluşu, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme beklentileri onları doğaya ve doğala yönlendirirken, gıda ve sağlık arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Modern yaşam şartları ve gelişen teknoloji bizleri gün geçtikçe daha hareketsiz bir yaşama sürüklerken beraberinde getirdiği stresli yaşam tarzı, hastalıklara davetiye çıkarmakta birebir. Üzerine bir de hızlı tüketilen, kalorisi yüksek ve doymuş yağ içeren gıdalar eklenince gıda kaynaklı sağlık riskleri her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Hâl böyle olunca günümüz tüketicileri daha güvenilir ve beslenmenin dışında artı değer yaratan ürünlere yöneliyor.

Gıda Sektörünün Yükselen Yıldızı: Fonksiyonel Gıdalar

Fonksiyonel gıdalar işte tam da bu noktada hayatımıza giriyor. Fonksiyonel gıda tüketimi birçoğumuz için yeni bir konsept olsa da yaşamış olduğumuz pandemi süreci ile yediden yetmişe hepimizin önceliği sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek oldu.

Dolayısıyla günümüz gıda üretiminin sadece açlık ihtiyacını karşılamak için değil, aynı zamanda bireylerin ihtiyaç duydukları gerekli besin maddelerini sağlamak, beslenmeye bağlı oluşabilecek hastalıkları önlemek, onları fiziksel ve mental olarak geliştirmek amacıyla da yapıldığını söylemek mümkün. Peki, fonksiyonel gıda nedir diye soracak olursak, en basit tanımı ile; temel beslenme gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda hastalıklardan koruyan, insan sağlığını iyileştirme etkisi bulunan, özel bileşenlerle takviye edilmiş gıda ürünleri olarak karşımıza çıkıyor.

Buna göre bir gıda, doğal formu ile fonksiyonel gıda olabileceği gibi; içeriğine teknolojik veya biyoteknolojik yöntemler ile eklenen bileşenler sayesinde de bu ürün grubu içerisinde yer alabiliyor. Örneğin; doğal antioksidan ve likopen kaynağı domates, içeriğinde Omega-3 yağ asitleri bulunan fıstık ezmesi, kalsiyum ve vitamin bakımından zengin tuzlu yoğurt günlük beslenme rutinimiz içerisinde yer alan fonksiyonel gıdalardan sadece birkaçı. Bununla birlikte son yıllarda market raflarında sıkça gördüğümüz; probiyotik ve prebiyotik yoğurtlar, glutensiz gıdalar, meyveli ve kuru yemişli barlar, bitkisel bazlı süt çeşitleri, kolajen eklentili ezmeler, sodyumu azaltılmış tuz vb. ürünler popülaritesi her geçen gün artan fonksiyonel gıdalar arasında. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar; geleneksel gıdalarda bulunmayan faydaları nedeniyle tüketicilerin fonksiyonel gıda satın alma eğilimi gösterdiğinin altını çiziyor. Özellikle vegan, vejetaryen beslenme tarzını benimseyen kitle için fonksiyonel gıdaların önemi büyük; çünkü bu kişiler uyguladıkları diyet sebebiyle hayvansal kaynaklardan arındırılmış ürünler tercih ediyorlar.

2022 yılı verilerine göre Türkiye’deki fonksiyonel gıda pazarı %23,8’lik artışla 7,7 milyar liraya ulaşmış durumda. Tüketiciler kaliteli olduğunu düşündükleri bu ürünlere ödedikleri bedeli aynı zamanda sağlıkları için yaptıkları bir yatırım olarak nitelendiriyorlar. Gıda endüstrisinin gelmiş olduğu nokta ile sahip olduğu teknolojik imkânlar, bu trendin gelecek yıllarda da devam edeceğini ve sofralarımızda daha pek çok fonksiyonel gıda alternatifi göreceğimizi kanıtlar nitelikte. Fonksiyonel gıdaların gücüyle hem daha sağlıklı, hem de daha lezzetli bir gelecek bizleri bekliyor…

Kolajenli Yer Fıstığı Ezmeli Yulaf Topları

Malzemeler

– 1 bardak yulaf ezmesi

– 1/2 bardak Frea Naturalz Kolajenli Fıstık Ezmesi

– 1/3 bardak bal

– 5 adet ceviz

– 3 yemek kaşığı damla çikolata

– 1 yemek kaşığı keten tohumu

– 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Yapılışı

Yulaf ezmesi ve cevizi blender’dan geçirip toz haline getiriyoruz. Sonrasında üzerine bal ve Frea Naturalz Kolajenli Fıstık Ezmesi’ni ekliyoruz. Kabın içerisine en son; damla çikolata, keten tohumu ve Hindistan cevizini de ekleyerek iyice karıştırıyoruz. İyice kıvam olduktan sonra küçük toplar haline getiriyoruz ve hazır!

Bu sağlıklı ve inanılmaz lezzetli olan atıştırmalık aynı zamanda lif açısından da çok zengin. İçeriğinde bulunan ve fonksiyonel gıda olan Frea Naturalz Kolajenli Fıstık Ezmesi’nin:

ï Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olması,

ï Diş, kas, kalp, kıkırdak, tendon, eklem, kemik, göz ve bağırsak sağlığını desteklemesi,

ï Kas büyümesine ve kuvvetlenmesine yardımcı olması,

ï Eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olması gibi faydaları bulunuyor.

Canınız tatlı istediğinde hem sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli bu tarif kurtarıcınız olacak!