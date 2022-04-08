Mutluluk ve Güzellik Bir Bütündür: Şermi MedBeauty

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Konfor, ferahlık ve estetiği birleştiren Şermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı, hayat görüşünü ve güzellik merkezlerinde uyguladıkları popüler prosedürleri aktarıyor.

Henüz küçükken, mutlu olan insanların güzel de olduğunu fark etmiştim. Mutluluk ve güzellik ayrılmaz bir ikili. Şermi MedBeauty benim hayatımda büyük öneme sahip. Buradaki her şeyi en ince ayrıntısına kadar tasarladım. Proje üzerindeki çalışmam tam iki yıl sürdü.

Her misafirimizin kendini konforlu ve rahat hissedeceği bir ortam yaratmak benim için çok önemliydi, çünkü her misafirimiz güzel ve özeldir. Herkesin kendine özel ihtiyaçları ve kendi kişisel alana sahip olmaya hakkı vardır. Konfor, ferahlık ve estetiği birleştirebildiğimize inanıyorum. Bu hem binamızın tasarım özelliklerinde hem de merkezimizin hizmet standartlarında görülebilir.

En popüler prosedürler hangileri?

Biz bahar döneminde açıldık. Peelingleri yapmaya yetişebildiğimiz gibi hâlâ yazın sıcaklarına hazırlanacak vaktimiz de var. Bu dönemde özellikle vitamin ve kolajen içeren bakım kompleksleri, cilt nemlendirme, vücut şekillendirme ve selülit karşıtı tedaviler, solaryum gibi uygulamalar çok ilgi görüyor.

Merkezimizde ayrıca yogaya da büyük önem veriyoruz. Bahar, açık havada çalışmak için harika bir dönemdir. Vücudun ve ruhun uyumu, her türlü bakım prosedürü için önemli bir tamamlayıcıdır.

Hangi kozmetik markaları tercih ediyorsunuz?

Merkezimizde yalnızca onaylı kozmetik ürünleri kullanılmaktadır. Bu kural, tüm kozmetik prosedürler için geçerlidir. Misafirlerimizin cilt gençliğini geri getirmeye yardımcı oluyoruz. Başarımızın sırrı, kompleks bakımlar ve cihazlı kozmetoloji konusunda kişisel yaklaşım uygulamamızdır.

Covid sizi nasıl etkiledi?

Ben daha pandemi başlarındayken Covid geçirdim ve hemen sonrasında cilt problemlerim başladı. Tam olarak iyileşmem neredeyse bir yıl sürdü. Her şeyden önce beslenmeme dikkat ediyordum. Vitamin kullanıyordum. Bazı alışkanlıkları bırakmak da önem arz ediyor ancak, bunun herkes için kolay olmadığının farkındayım, bu yüzden de bu tarz alışkanlıkları minimum düzeye indirmeyi tavsiye edebilirim.

Günümüzde bakım birçok ritüelden oluşmaktadır. Sizin sevdikleriniz var mı?

Kendime bakım yapmaktan keyif alıyorum. Sanırım benim için kişisel bakımın en önemli kısmı, günün sonunda makyajımı temizlemek ve böylece cildimin nefes almasını sağlayarak yeni güne taze başlamasına emin olmak. Biliyorum, bazen zor bir günün ardından bunu yapmakta gecikebiliyoruz ve sabah yapmak daha iyi bir fikirmiş gibi gelebiliyor ancak, sabah taze ve nemlenmiş bir ciltle uyanmak müthiş bir keyiftir. Bu yüzden de ne olursa olsun makyajımı akşamdan silmeye dikkat ediyorum.