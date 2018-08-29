Mutluluğunuzun Yüzünüze Yansıyan Işıltıları

yazan: MAG 23

Bir genç kız için dünyadaki en önemli gün, evlendiği gündür diye düşünüyorum. Bu yüzden düğün gününde her şeyin mükemmel olması ister… En önemlisi de çok güzel bir gelin olmak ister; gelinliği, saçı ve makyajı kendisini en iyi şekilde yansıtmalıdır.

Bu önemli günde maksimum iyi görünmek için öncesinde de yapılması gerekenler var… Konumuz makyaj olduğu için tabii ki cilt ve makyaj konusunu ele alacağım.

Düğünden on gün önce cilt temizliği ve bakımı hatta cildin ışıltısını artırmak için somon DNA yaptırmalarını tavsiye ediyorum; bu tarz işlemleri son günlere bırakmamakta fayda var. Düğünden bir-iki gün önce sadece evde yapılan rutin peeling maske gibi bildiğiniz alışık olduğunuz uygulamaları yapabilirsiniz.

Bol su içmek de önemli bir konudur; cildin iyi görünmesi ve makyajı tutması açısından…

Makyajla alakası olmasa da, saç rengini ve bakımını, ihtiyaca göre diş temizliği ve beyazlatma işlemini de ihmal etmemek gerekir.

Gelelim makyaja… Gelin makyajı çok önemlidir, bir kere yapılır ve tekrarlama, telafi etme şansı yoktur, o gün muhteşem görünmeniz gerekir, peki bunun için ihtiyacınız olan nedir?

Öncelikle kendinizi rahat hissettiğiniz makyaj en doğru makyajdır. Çok abartılı bir makyaj yaparak gelin masumiyetini yok etmemek gerekir ama çok az yapmak da özensiz, sönük ve soluk görünmenize sebep olur. Yüz ve göz şekline uygun renkler ve teknikler uygulayarak kusurları hafifletmek ve fotoğraflarda güzel çıkmasını sağlamak gerekir. Aşırı uçlarda yoğun veya moda makyajları uygulayıp yıllar sonra fotoğraflarınıza bakıp “ben kendime ne yapmışım?” dememek için bambaşka biri gibi değil de kendinizin en güzel halinde olmaya çalışın. “Makyajı ne güzel olmuş” dedirtmekten ziyade “ne güzel gelin olmuş” dedirtin.

Peki ben gelin makyajını nasıl yapıyorum, nelere dikkat ediyorum, neler kullanıyorum?

Gelinler çoğunlukla makyajını yapacak kişileri seçerken kendi tarzına yakın olanları tercih eder. Gelinlerim beni tercih ettikleri anda başlıyor süreç, öncelikle gelinimin tarzını ve düğününün konseptini öğrenmek isterim, çünkü sarayda evlenen gelinler daha gösterişli ışıltılı makyajlar isterken, kır düğünü yapan gelinler daha doğal olmayı tercih ediyor. Programımın yoğunluğundan dolayı prova makyajı yapamadığım için, gelinlerimin yakın plan fotoğraflarını ve beğendiği makyajların fotoğraflarını istiyorum, tüm bu verilerden sonra nasıl bir makyaj yapacağım zaten kafamda şekilleniyor.

Sıra makyajı yapmaya geldi…

Önce kısa bir cilt analizi yapıyorum, arkasından cilt tipine uygun bir nemlendirici sürüyorum, göz altına da mutlaka sadece nem veren bir göz kremi sürüyorum. Arkasından yine cilt tipine uygun makyaj bazı kullanıyorum; bu hem cildin daha iyi görünmesini hem de makyajın daha çok dayanmasını sağlıyor.

Yine cilt tipine ve rengine uygun olan fondötenimi ve concealer’ı sırası ile uyguluyorum.

(Çok yoğun far uygulamalı bir makyaj yapacaksam, önce göz makyajını yapıyorum.)

Göz makyajına başlamadan önce mutlaka göz bazı kullanıyorum; makyajın dayanmasında çok etkili olduğunu söyleyebilirim.

Gözün şekline ve gelinimin isteğine göre bir göz makyajı yapıyorum, çoğunlukla çok baskın olmayan tonlarla yapılan gölgeler, ışık/ışıltı ve aydınlık veren dokunuşlar ile gözü şekillendiriyorum. Gözün şekline ve isteğe göre bazen eyeliner, bazen hafif kalemli göz makyajını çoğunlukla, tek tek kirpik takarak tamamlıyorum. Eyeliner, kalem ve rimeli kesinlikle suya dayanıklı ve kalıcı ürünlerden seçiyorum.

Yüzü şekillendirmek için kontur uygulamasını sert yapmıyorum, hatta çok gerekmedikçe hiç yapmıyorum; daha çok aydınlatıcılar ile boyutlandırmayı tercih ediyorum. Bunun daha canlı ve doğal göründüğünü düşünüyorum.

Highlight kullanırken aşırıya kaçmıyorum, (özellikle yağlı ciltlerde) fotoğraf ve videoda aşırı yağlı bir cilt görünümü olmasın diye…

Allık konusu çok önemli; sürülen renk ve şekil makyajın genel havasını değiştirebilen bir durumdur. Yanakların ön kısmına hafifçe dokundurduğunuz bir pembelik, sizi masum ve canlı yaparken, konturun hattını takip ederek uygulanan bir allık bir anda daha sert ve kadınsı yapabiliyor, ben bu kısmı biraz kişinin tarzına göre yapıyorum.

Sırada ruj var… Allık gibi ruj rengi de makyajın genel havasını çok değiştiren bir unsurdur, gelin makyajlarında çoğunlukla baskın ruj renklerini kullanmıyorum, bu aslında hem benim hem de gelinlerimin tercihi… Baskın renklerin masumiyetten biraz uzaklaştırmasının yanı sıra dayanma ve bozulma konusunda sıkıntı yaratma gibi bir durumu da var tabii… Ben çoğunlukla doğal pembe veya şeftali tonlarını tercih ediyorum. Bu sezon nude kahve, karamel tonları da oldukça popüler…

Rujların dayanıklı olması açısından likit mat formdaki rujları baz olarak kullanıp, üzerine kremsi yapıda rujlar ile istediğim dokuyu elde ediyorum ve makyajı sonlandırıyorum.



En çok sorulan soruların cevaplarına değinmem gerekirse…

Gelin makyajlarımda mutlaka transparan pudra kullanıyorum; gözaltı dahil.

Makyaj sabitleyici sprey sıkıyorum.

Kaşları şekillendirirken doğallığını bozmuyorum, mutlaka şeffaf bir jel ile sabitliyorum.

Bu sezon sıkça bronzer kullanıyorum, çünkü çok moda.

Işıltılı ve simli farlar bu sezonun gelin makyajlarına da sızdı, ben de dozunda kullanıyorum.

Fondöten seçimini yaparken kalıcılığına önem veriyorum.

Far bazından sonra mutlaka ten renginde saten dokulu bir far sürüp üzerine gölgelendirme yapıyorum.

Dekolteye mutlaka yüz makyajına uygun bir ışıltı veriyorum.

Tüm gelinlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim…