Mutlu Kadınlarla Gelen İlham: Serra Güçlü

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Tasarımları ekranlarda da görülen, canlı renkler ve renk geçişli kumaşlarla göz alıcı tasarımları moda severlere sunan Gira’nın başarılarını ve yeni sezon koleksiyonunu marka kurucusu Serra Güçlü anlatıyor.

Kendinizden ve Gira’dan biraz bahseder misiniz? Markanızın kimliğini nasıl tanımlarsınız?

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Bölümümle ilgili bir meslek yapmayı tercih etmedim, çünkü modaya küçük yaşlardan beri ilgim çok fazlaydı. Bundan yaklaşık on sene önce küçük bir butik açtım ve sadece Türk tasarımcıların ürünlerini satmaya başladım. Gira markası ve fikri, aslında bu zamanlarda kafamda oluşmaya başladı. Çok fazla vakit kaybetmeden bu fikri hayata geçirmeye karar verdim ve Gira altı sene önce bu şekilde kurulmuş oldu.

Ekranlarda da tasarımlarınıza yer veriliyor. Gira’nın başarısının sırrı nedir?

Sosyal medyayı etkin ve başarılı bir şekilde kullanmaya çalıştık her zaman. Bunun pozitif getirisi, ekranlarda da yer almamız oldu. Bu şekilde marka tanınırlığı bizi de şaşırtacak bir hızla günden güne arttı. Trendleri çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz, dünya değiştikçe biz de değişime ayak uyduruyoruz. Bu da beraberinde başarıyı getiriyor.

Tasarım sürecinizi biraz anlatır mısınız? Ne tür kumaşlar kullanıyorsunuz?

İlk günden beri tasarladığımız her koleksiyonda mutlaka payetlere yer verdik; canlı renkler, renk geçişli kumaşlar vazgeçilmezlerimiz. Parti elbiseleri yapmaktan büyük keyif alıyoruz. Klasik, sade şıklık benim de çok sevdiğim kavramlar. Bu tarzı çok iyi yakalamış markalar da var fakat bizim koleksiyonlarımızda pek yer bulmuyor.

Son koleksiyonunuzun detaylarını paylaşır mısınız? Ne tür parçalara yer verdiniz?

Çok yakın zamanda yaz koleksiyonumuz satışta olacak. Yine canlı renkler, payetler hâkim koleksiyona. Her zamankinden farklı olarak bu sezonda, uzun abiyeler ve tulumlara da yer verdik. Son zamanların favorisi crop-toplara yaz koleksiyonumuzda bol bol rastlayacaksınız.

Son koleksiyonunuzu oluştururken, tasarımlarınızda nelerden ilham aldınız?

Hayatta ilham kaynağım ve beni en çok besleyen şey kadınlar. Öz güvenli, yaşam enerjisi yüksek, mutlu kadınlarla karşılaştığımda onların üzerinde ne görmek isterim, ne yakışır diye düşünüyorum. Bazen bir renk uyumu, bazen bir tezatlık, aklıma yeni fikirler getirebiliyor.

Gelecek projeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Marka bilinirliğini arttırmak bizim için çok önemli. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da satış noktalarımızın olması en büyük hedeflerimizden. Bunun için attığımız adımlar oldu. Çok yakın zamanda Gira; Dubai, Beyrut ve Londra’da da satışta olacak.