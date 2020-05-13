Mutfağınızı Saran Neşe

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Bitmek bilmeyen enerjisi ve neşesiyle tanıdığımız Dijital İçerik Üreticisi ve Youtuber Revna Çakır Sarıgül, birbirinden eğlenceli ve sağlıklı tariflerini MAG okurlarıyla paylaştı.

Hem unsuz, hem de rafine şekersiz bu brownie herkesin favorisi olabilecek potansiyelde! Pişirilmiyor olması da bir başka güzelliği! Bakalım siz nasıl bulacaksınız?

Unsuz ve Rafine Şeker İlavesiz Raw Brownie

Malzemeler:

80 gr fındık

110 gr hurma (5-6 adet)

20 gr kakao (1 yemek kaşığı + 1 tatlı kaşığı)

Çikolata Sosu Malzemeleri:

30 gr bal (1-2 yemek kaşığı)

15 gr kakao (1 yemek kaşığı)

15 gr süt (1-2 yemek kaşığı) (Burada dilediğiniz süt türünü kullanabilirsiniz)

25 gr eritilmiş hindistan cevizi yağı (1,5 yemek kaşığı)

Yapılışı:

Brownie için gerekli malzemeleri rondoda bir araya gelene kadar çekin. Elinize aldığınızda bir araya gelmiyorsa çok az miktarda su ekleyebilirsiniz. Sonra bir kalıba yerleştirin veya elinizle şekil verip buzdolabına kaldırın. Bu arada sosu yapmak için malzemeleri karıştırın ve brownienin üzerine koyup tekrar buzdolabına kaldırın. Sos kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz.

Nar Kaplı Peynir Topu

Malzemeler:

1,5 su bardağı lor peyniri (170 gr)

3 yemek kaşığı yumuşak keçi peyniri (90 gr)

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

Kaplamak için:

1 su bardağı ayıklanmış nar

Yapılışı:

Peynir topu için gerekli malzemeleri karıştırın ve elinizle büyük bir top şekli verin. Sonra hazırlamış olduğunuz peynir topunu ayıklanmış nar ile kaplayarak servis edin.

Badem Unlu Kraker

Malzemeler:

130gr badem unu (2 su bardağı)

2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu (isteğe bağlı)

1 çimdik deniz tuzu

2-3 yemek kaşığı su (bir araya getirmek için)

Yapılışı:

Bütün malzemeleri karıştırın. Hamur kuru olursa bir araya getirene kadar bir miktar su ekleyebilirsiniz. Sonrasında hamuru iki pişirme kağıdının arasına alın ve merdane yardımı ile hamuru ince bir şekilde açın. Üst kısımda duran pişirme kağıdını kaldırın ve su bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller kesin (İsterseniz kurabiye kalıpları ile değişik şekiller verebilir veya bıçakla kareler kesebilirsiniz). Kesmiş olduğunuz krakerleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 170 °C’lik fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Afiyet olsun!..