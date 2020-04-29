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Mustafa Ayaz ile Evde Sanat

Röportaj

Mustafa Ayaz ile Evde Sanat

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Emekli akademisyen ve ünlü Ressam Prof. Dr. Mustafa Ayaz “Evde Kal” çağrısının yapıldığı günleri evinde, yaşamakla özdeşleştirdiği, resim tutkusuna sarılarak geçiriyor.

Bu süreçte de ben, resimle yaşıyor, onunla soluk alıyorum. Ancak gözlerim görmez, ellerim tutmazsa resmi bırakabilirim. Elimde kağıt, kalem sürekli çizerim. Çizmeden, boyamadan duramam. Ben aslında resim yaparak düşünüyor, resim yaparak mutlu oluyor, resim yaparak yaşıyorum.

Herkes için sağlıklı ve sanatla dolu bir gelecek diliyorum.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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