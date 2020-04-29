Mustafa Ayaz ile Evde Sanat

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Emekli akademisyen ve ünlü Ressam Prof. Dr. Mustafa Ayaz “Evde Kal” çağrısının yapıldığı günleri evinde, yaşamakla özdeşleştirdiği, resim tutkusuna sarılarak geçiriyor.

Bu süreçte de ben, resimle yaşıyor, onunla soluk alıyorum. Ancak gözlerim görmez, ellerim tutmazsa resmi bırakabilirim. Elimde kağıt, kalem sürekli çizerim. Çizmeden, boyamadan duramam. Ben aslında resim yaparak düşünüyor, resim yaparak mutlu oluyor, resim yaparak yaşıyorum.

Herkes için sağlıklı ve sanatla dolu bir gelecek diliyorum.