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Murat Tarman ile Babalar Günü

Röportaj

Murat Tarman ile Babalar Günü

yazan:
24
Okuma süresi 2 dakika

Tarman Group İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, kızlarının kendi hayat yollarını çizerken daima yardım alabilecekleri bir referans noktası niteliğinde.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Sevgi, sorumluluk ve heyecan.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Merhamet, sevgi, emniyet, örnek.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Hiç korkmadım. Aksine, kalabalık bir aileden geldiğim için bir an önce babalık duygusunu bizzat tatmak istemişimdir.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Tabii ki devir değiştikçe bazı olgular da zamana uygun olarak gelişebiliyor, ama çok şükür babamdan öğrendiğim gibi ben de çocuklarım karşısında her zaman çok demokratik ve adil davranmaya özen gösterdim.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?

Çok daha fazla sorumluluk sahibi oldum.

Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Ortak paydada buluşup beraber keyif alacağımız herhangi bir aktivite olabiliyor.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Gerçekten çok ince bir çizgi ve ikisini birbirine karıştırmadan dengede tutmak benim için en doğrusu. Ama zannediyorum çoğu zaman arkadaş tarafım daha ağır basıyor.

Çocuklarınız kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Mümkün olduğunca baskı yapmadan, onlara tecrübelerimden faydalanmalarını sağlayacak yönlendirmeler sunmaya çalışıyorum. Sonuçta bu onların kendi hayat yolları…

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Çocukluklarından beri yaptıkları el işlerinden mektuplarına kadar hepsini saklarım ve onlar tarafından düşünülmüş, emek verilmiş, her şey benim için çok değerlidir.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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