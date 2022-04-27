Mimarlık Sektörünün Markası: Move Mimarlık

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Farklı alanlara özel projeler tasarlayan, Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık şirketlerinden Move İç Mimarlık, YDA Center projeleriyle avangart stili İskandinav renkleriyle birleştirerek etkileyici bir atmosfer yaratıyor.

Pek çok farklı alanda geliştirdiği projelerle tasarım dünyasında öne çıkan Move İç Mimarlık, tecrübeli ekibiyle yenilikçi bir çizgide ilerlemeye devam ediyor. Ankara’nın ofis projeleri arasında dikkat çeken YDA Center projelerinde imzası bulunan firma, çözüm odaklı bir tasarım anlayışı benimsiyor. Ağaoğulları AŞ için tasarlanan bu ofis, geçmiş ve gelecek kavramlarını mimari anlamda harmanlarken, tasarımında pek çok farklı ülkeden esintilere sahip.

Move İç Mimarlık hayata geçirdiği bu projede alışılagelen Türk avangart stilini şık bir çizgiyle sunarken, İskandinav renklerini kullanarak zengin bir atmosfer sağlıyor. Bu da projeyi çok daha akılda kalıcı kılıyor. Detaylara İngiliz klasik çizgisini de eklediklerini söyleyen Move İç Mimarlık’ın Türkiye çapındaki sahibi Barış Küpçü, ortaya tatmin edici bir proje çıktığını özellikle vurguluyor ve ekliyor: “Firma olarak araştırmacı, gelişime açık ve çözüm odaklı projeler üretiyoruz. Çağın getirdiği yeni mimari tasarımların bilincinde hareket ediyoruz. Bu projemizde bir ofis; kullanışlı, modern ve şık nasıl olur,

onu göstermek istedik. Özellikle ofislerin, iş insanları için kartvizit gibi olduğunu düşünecek olursak, Move İç Mimarlık olarak çözüm ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek oldukça gurur verici.