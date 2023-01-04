Mimari Arzuların Zarafeti MAZ Mimarlık

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Genç ve dinamik kadrosuyla, Merter Acar Zinkçi tarafından kurulan MAZ Mimarlık; iş ortaklığının yanında dostluk ilişkilerine de önem veren bir firma. İnşaat Mühendisi ve Mimar Merter Bey, verdikleri hizmetleri, benimsedikleri ilkeleri ve gelecek hedeflerini ekibinden de bahsederek MAG Okurlarına anlatıyor…

AZ Mimarlık’ın kuruluşuna değinerek kendinizden bahseder misiniz?

MAZ Mimarlık, 2021 kuruluşlu bir ofistir. Genç ve dinamik bir kadroya sahiptir, iş ortaklığı dışında dostluk ilişkilerine daha çok önem verir. Mimar ve iç mimarlardan oluşan beş kişilik küçük ama dev kadromuzla hizmet vermekteyiz. Bu yüzden projelerimizi eğlenerek ve aşkla yapmaktayız. Ben, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü ve daha sonra Mimarlık bölümünü bitirdim. Ekibi toplayıp “Mimari Arzuların Zarafeti” diyerek yola çıktım. Bu ekip de; ofis şefimiz Ecem Aydın, saha koordinatörümüz Ümit Kandemir, iç mimarımız Emine Koç ve tasarım yöneticimiz Berkutay Ali Coşkun’u bünyesinde bulundurmaktadır.

MAZ Mimarlık olarak verdiğiniz hizmetler neler?

MAZ Mimarlık bünyesinde mimari proje, iç mimari destek, anahtar teslim inşaat ve üç boyutlu modelleme-animasyon hizmeti verilmektedir. Ayrıca özellikli işlerimizden biri kanser hastanelerine Linac odaları yapmaktır. Bu odaların özellikleri, duvar kalınlıklarının en az yüz elli ila iki yüz iki cm olan radyasyon emilimli olmasıdır. Bunu tüm Türkiye geneli ve yurt dışı bazında çalışmaktayız.

Ekip olarak benimsediğiniz felsefe ve ilkeleriniz neler?

Ekip olarak temelimizi dostluk, güven ve aile bağları mottosunda kurduk. Özel yaşantımız dışında birbirimizle daha çok vakit geçirdiğimiz için ekibin bir aile gibi olması bizim için önemli bir nokta. Bu yüzden ekibimizi bir aile gibi şekillendirdik.

Bir mimari proje, MAZ Mimarlık imzası ile nasıl şekilleniyor? Projeye başlarken izlediğiniz adımları anlatır mısınız?

MAZ Mimarlık olarak kendimize özgü bir çizgi oluşturuyoruz. Tasarımlarımızı müşterimizin isteği doğrultusunda şekillendirip kendi dokunuşlarımızla projeyi zenginleştiriyoruz. Biz müşterilerimizi bir süreç içerisinde gözlemleriz ve edindiğimiz analizleri projeye entegre ederiz. İşin sonunda mutlu bir müşteri ve tatmin olmuş bir ofis olduğu için bir akış halinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Projelerinizde sıklıkla kullandığınız malzemeler hangileri? Hangi koşullarda hangi yapı malzemesi kullanılmalıdır?

Projenin bulunduğu ortam ve koşullara göre dayanıklı ve özgün malzemeler kullanmayı tercih ediyoruz. Genelde doğayı koruyan, sürdürülebilir, geri dönüşümlü malzemeler olması bizim için çok önemlidir. Yapının, bir yerin dokusunu bozması yerine o dokuyla özdeşleşmesi ve orada kaybolması fikrini benimsiyoruz. İklimine göre ahşap, çelik, taş kullanmayı seviyoruz.

Çözüm ortaklarınızı nasıl seçiyorsunuz?

Malzeme tedariki için belirli bir portfolyo oluşturduk ve kaliteden ödün vermek istemediğimiz için tedarikçilerimizi buna göre seçiyoruz. Bunu yakalarken müşterilerimizi zorlamayarak fiyat-performans grafiğini koruyoruz. Kalite tesadüf değildir!

Geleceğe dair hedefleriniz ve planlarınız neler?

Ankara ofisimizi genişlettikten sonra İstanbul ve yurt dışı ofislerimizi kurmayı; hayata geçirdiğimiz bir projeye bakıldığı zaman “Burada MAZ’ın çizgisi var” denilerek akıllarda kalmayı; yurt içi deyişimiz “Mimari Arzuların Zarafeti”, yurt dışı deyişimiz “Memory Architecture of Zone”u tüm dünyada insanlara benimsetmeyi hedefliyoruz.