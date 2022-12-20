Meriç Küçük; Yılbaşını Alfie’de Kutlamayı Planlıyor.

Okuma süresi 2 dakika

Maritsa markasıyla özgün kadınlar için farklı bir alışveriş deneyimi sunan Meriç Küçük; yılbaşını, yeni açtıkları Alfie’de kutlamayı planlıyor.

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Nerede olduğu çok önemli değil ama büyük sofralarda, sevdiklerimle kutlamayı çok seviyorum. Neşeli, lezzetli, yılın en uzun sohbetli sofrası olsun istiyorum.

Unutamadığınız, sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Birkaç sene önce Lidingö’de arkadaşlarımızla bir dağ evinde kutlamıştık yeni yılı. Saatlerce yemek yapmıştık, saatlerce yemiştik, karda göl kenarına yürüyüp havai fişekleri izlemiştik. Filmlerdeki gibiydi.

Bu seneki yılbaşı planınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Bu sene bir aksilik olmazsa yeni açtığımız restaurantımız Alfie’de gireriz diye düşünüyorum yeni yıla. Kendi evimiz gibi, dostlarımız ve misafirlerimizle daha önce hiç yaşamadığım bir kutlamaya ev sahipliği yapacağım gibi görünüyor.

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Mutlaka ışıltı kullanırım yılbaşı makyajımda. Işıltılı gözler, sağlıklı bir cilt favorim. Kıyafet tercihime göre kırmızı bir ruj ya da sadece parıldayan pembe görünümlü bir dudak parlatıcısıyla bitişi yaparım.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Bazen rahat giyinmeyi sevsem de bu sene özel bir parça giymek isterim. Hem içinde kendimi rahat hissedeceğim, özgürce dans edebileceğim, hem de herhangi bir cumartesi gününden farklı ve özel hissedeceğim bir elbise olmalı.

Yeni yılı karşılamadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüeliniz var mı?

Geçtiğimiz yıla, bugün yanımızda olanlara, her şeye rağmen yaşamı bir kutlamaya çevirebilecek gücümüze şükretmeyi ihmal etmem. Bunu nasıl yaptığımsa, olduğum yere ve güne göre değişiyor; bazen mum yakmak, bazen yazmak, bazen bir takıyla üzerimde bir anıyı taşımak, aslında o yıla ait bu duygumu anlatan bir sembol ile kendimce bir ritüelim var diyebilirim.

2023’e dair bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Hayatı güzel kılmak, güzel görmek elimizde, zihnimizde, kalbimizde. Herkese bu güç ile tanışma farkındalığı diliyorum.