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Marka Danışmanı ve Influencer Nilay Yalçınkaya ile sektöre başlama serüveni, güzellik anlayışı ve cilt bakım önerilerine dair keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Kendinizden ve kariyer sürecinizden bahseder misiniz?

Sektöre ilk olarak, bir matbaada staj yaparak başladım. Bir dergi grubunun tüm dergileri orada basılıyordu ve ben dergiler basılıp önümüze her geldiğinde bunun içinde olmalıyım diyordum. Sayfaları çevirip okudukça içim gidiyordu. Bir sene sonra bir dergide staja başlayarak, giriş yaptım. Son iki yıldır bireysel olarak marka danışmanlığı hizmetleri, proje koordinatörlüğü, event hosting, sosyal medya yönetimi ve influencer marketing destekleri veriyorum.

Marka danışmanlığı da yapıyorsunuz Gerçekleştirdiğiniz marka çalışmalarından bahseder misiniz?

Bu konuda, genellikle kozmetik markalarıyla çalışıyorum. Basından geldiğim için editörlüğün artısı olarak onlara içerik üretme ve proje hazırlama konularında destek veriyorum. Lansmanlara, ev sahipliği yapmamın dışında arka tarafta proje bazlı çalışmalarım oluyor. Yeni lansman hazırlığı, kurumsal firmalara dergi hazırlama, kurumsal kimlik tasarımı ve influencer marketing gibi.

Türkiye’de ve dünyada marka kavramı nereye doğru gidiyor? Sizin marka kavramınız nedir?

Bence doğru strateji, doğru insanlar ve doğru zaman kavramları bir araya geldiği takdirde markalaşma hiç olmadığı kadar kolay olabilir. Sosyal medya gibi ucu açık, sınırsız bir ağ varken hem marka algısı yaratmak hem de o algıyı yıkmak çok kolay. Dolayısıyla bir marka yaratırken, belli başlı değerleri korumak gerekiyor. Her şeyden önemlisi kaliteli, değer görecek ve fayda sağlayacak işlerin peşinden gitmek.

Sosyal medya hesabınızda, takipçilerinizle en sık hangi alanlarda etkileşim halindesiniz

Ben güzellik editörü olduğum için genellikle kozmetik alanında deneyim ve tecrübelerimi paylaşmayı tercih ediyorum. Instagram hesabımı hiçbir zaman ticari bir alan olarak görmediğim için de marka işbirliklerime, büyük hassasiyet ve seçicilikle yaklaşıyorum. Hiçbir zaman kullanmadığım bir markayı veya güvenmediğim bir ürünü, sadece karşı taraftan bir bütçe alacak olmam için asla kabul etmedim ve bu konuda kararlılıkla devam edeceğim.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Aslında bir marka kurma hayalim var ama şimdilik hayal aşamasında. Biraz daha bu şekilde karşıma çıkan iş potansiyellerini değerlendirmeye devam edeceğim. Sosyal medya ve dijital mecralarda yapılacak o kadar çok şey var ki. Bunlar üzerine çalışmalar yapmak ve fikir üretmek çok heyecanlı.

Okuyucularımıza, cilt bakım rutinlerinden hangisini uygulamalarını önerirsiniz?

Benim için güzellikte en önemli şey, temizlik. Sabah akşam yüzü temizleyiciyle yıkayıp, güzelce nemlendirmek temel kural olmalı. Bunun yanında cilt tipinize ve ihtiyacına göre maske kullanımı da gerekli. Mutluluğun direkt güzellikle alakalı olduğuna inanıyorum. Bu, içten gelen bir enerji bence. Eğer mutluysanız ve bu mutluluk, minik bir gülümsemeyle yüzünüze yansıyorsa en güzel sizsiniz.

Her zaman kullandığınız olmazsa olmaz üç ürününüz hangisi?

La Mer Creme de La Mer nemlendirici krem. Kokusu ve hissiyle resmen self-therapy yapıyor. Avene Termal Su, gün içinde kaç kere yüzüme sıktığımı hatırlamıyorum. Son olarak, Jo Malone Lime Basil& Mandarin banyo yağı, kendisine resmen aşığım. İnanılmaz bir kokusu var.