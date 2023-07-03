Lüks Mobilya Tasarımı Esperanto Furniture

yazan: MAG 24

Yurt içi ve yurt dışı mağazalarıyla hizmet vermeye devam eden ödüllü Esperanto Furniture’ın kurucusu İç Mimar Alptuğ Öztopcu, markanın kuruluşuna ve amacına değinerek verdikleri hizmetleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Kendinizden de bahsederek Esperanto Furniture’ın kuruluşunu anlatır mısınız?

Ankara doğumluyum. Eğitim ve iş hayatımda yurt içi ve yurt dışı birçok prestijli projede yer aldım. Esperanto Furniture ise, Ankara Siteler’de bulunan, geniş yelpazeye sahip bir iç mimarlık ve mobilya firmasıdır.

İşinde başarılı olan birçok firmada mesleğimi icra ettim. Kendi işimi kurmak için yeterli alt yapının oluştuğunu anladığımda 2014-2019 yılları arasında Alptuğ Öztopcu İç Mimarlık firmasını kurarak uzun bir süre bu şekilde iç mimaride hizmet verdim. Ardından üretimde kısıtlandığımızı fark ettiğimde Esperanto Furniture’ı kurdum. Müşteri potansiyeli olsun, ekip personellerimiz olsun, beklentilerimizi gereğinden fazla karşıladı. Bu, motivasyonumuzu olumlu yönde etkiledi.

Esperanto olarak; evinizde estetiği, konforu ve şıklığı bir arada bulabilmeniz için lüks, modern ve art-deco tarzlarında üstün kaliteli ürünler sunan uzman kadromuzla ve yurt içi ve yurt dışında bulunan mağazalarımızla dünyanın her yerinde hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Ürün gruplarınızda neler yer alıyor?

Konut, villa, ofis, otel, hastane vb. tüm iç mekânlara ait mobilya ürün gruplarımız bulunmakta. Bir diğer ayrıcalık olarak Esperanto ailesini projelerinde başarılı kılan, kişiye özel mobilya üretimi hizmeti sunmaktayız.

Tecrübeli atölye çalışanlarımız, seçtiğiniz ürünlerde malzeme, ölçü ve renk detaylarını istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda en kaliteli şekilde kullanmaktadır. Koltuk takımları, yemek takımları, konsol ve TV üniteleri, sehpa ve dresuarlar, aksesuarlar gibi her zevke hitap eden ürünlerin yanı sıra, yatak odası için karyola, yatak başı, komodin, bench ve makyaj masası gibi hareketli ürünlerden; duvar panelleri, mutfak ve banyo dolapları, giyinme odaları ve antre dolapları gibi sabit ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız. İç mimarlarımızın tecrübesi ve sizin tarzınızın birleşimiyle mükemmelliği evinize taşıyoruz.

Ödüllü bir firma olarak başarılarınızdan bahseder misiniz? Size bu başarıları kazandıran motivasyonlar neler?

Esperanto beş yıllık bir mobilya firması olarak, üç adet haklı bir başarıya imza attı. Ödüllerimizi sayacak olursak:

1-Yılın Lüks Mobilya Üreticisi

2-Ankara’ya Değer Katanlar Ödülleri’nde; Üst Düzey Tasarım Mobilya Üreticisi

3-III. Türkiye Lider Marka Ödülleri’nde; Yılın Özel Tasarım Lüks Mobilya Markası

ödüllerine layık görüldük.

Motivasyonumuzu diri tutan unsurlardan biri, müşteri memnuniyetinin daima önceliğimiz olmasıdır.

Yurt dışına açılışınız nasıl oldu?

Sosyal medyada aktif bir firmayız. Instagram kitlemiz bizleri bu konuda yönlendiren unsurlardan oldu.

Üretimde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? Misyonunuza değinir misiniz?

Projelerde tasarım nasıl ki önemli bir süreçse, aynı şekilde tasarımı ergonomik ölçülerde hazırlayıp daha çok ince detayların hâkim olduğu şekilde üretime aktarmaya gayret etmekteyiz. Mobilya üretiminde özverili işçilik, zorlu fakat güzel bir meziyettir.

Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerle olan ilişkilerinizi ve sektörü değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz?

İç mimari hizmet veya mobilya üretimi, her ikisi de keyifli ve uzun bir süreçtir. Bu süreçte müşteriler ile yakın bağ kurmamak elde değil, ailemizin bir paçası olan müşterilerimizin memnuniyeti daima önceliğimiz olmuştur.

Mobilya ve iç mimari hizmet grubu, önceki dönemlere nazaran son zamanlarda bir hayli revaçta. Sektörde, işinin ehli ve özenli bir üretim yapmak bizi ön plana çıkarıyor.

Gelecekte neleri hedefliyorsunuz?

Firmamı kurduğum ilk anlardan itibaren dile getirdiğim bir temenni vardır: Dünya markası olmak, önceliğimizin müşteri memnuniyeti olması ve dinamik ruhlu bir ekip ve personellerimizin bize kattığı başarının haklı gururunu yaşamak istiyoruz.