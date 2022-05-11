Liuba Kaymakçı, anneliğin getirdiği değerleri anlattı.

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Şermi MedBeauty’nin kurucusu Dr. Liuba Kaymakçı, Anneler Günü mesajını ve anneliğin getirdiği değerleri MAG Okurlarıyla paylaşırken, orta yaş grubu kadınlar için bakım önerilerini de aktarıyor…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Annelerimiz hayatımızda başlangıç noktalarımız ve en kıymetli dostlarımızdır. Anne olmanın ne kadar güzel ve keyifli olduğunu bana kızım hissettirdi. Kızımın doğumuyla beraber annemin gerçek değerini idrak ettim ve onu daha iyi anlamaya başladım. Aynı zamanda çocuğuma daha güzel bir örnek olmak için sağlığın, eğitimin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Eşim çocuğumuzun ismini çok önce seçmişti. Bizim hayalimiz bir kız çocuktu. O yüzden kızımız olacağı haberini alınca, isminin Hayal olacağını biliyorduk. Kızımız en büyük hayalimiz, o yüzden onunla beraber geçirdiğimiz zaman ve onun her başarısı bizim için çok kıymetli.

Annelikle iş hayatını nasıl birleştiriyorsunuz?

Sizinle dürüst olmak isterim; ben de bu iki vazife ile yaşamayı henüz öğreniyorum; ama hem annelikte hem yaptığım işte çok mutlu hissediyorum. Şermi de aslında benim çocuğum. Kızım ve küçük misafirlerimiz hem kendilerini buraya ait hissetsin diye, oyun alanı planladık; hem de iş ortamında büyüyerek kadınların kendi ayakları üstünde durması gerektiğini, ekipteki paylaşımın, saygının, sosyalleşmenin ne kadar faydalı olabileceğini küçük yaşta öğrenip anlayabilmeleri hedefledik.

Çocuğunuzun kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakacaksınız?

Tüm anneler ve babalar gibi, tabii ki kızımızın eğitimi konusunda planlarımız var; ama bizim ailemizde bu konuda anlaşmamız var. Biz tavsiye edebiliriz ama kararı muhakkak Hayal verir. Her çocuğun kendine güvenmesi ve karar alabilmesi haktır.

Anneler ve orta yaş grubu kadınlar için ne tür bakımlar öneriyorsunuz?

Antiaging programları bana göre sil baştan yapmak değil (biyolojik saatimiz bu), yeni bir yaşı bakımlı ve kendinden memnun karşılamak anlamına geliyor. Annelerimiz “Gençken çok güzeldim.” derler. Tabii yeni kırışıklıkları, vücuttaki değişiklikleri kabul etmek zor; fakat hem evlatlar hem uzman ekip olarak bizim görevimiz, bu değişiklikleri minimize etmek ve onları değerli hissettirmek.

Onlara özel programlar hazırladık:

ï Cilt elastikiyetinin geri kazandırılması, pigmentasyon tedavisi ve yeniden oluşmasının önlenmesi, kuru cildin yoğun nemlendirilmesi ve beslenmesi, lifting

ï Vücut sıkılaştırma, toparlama ve çatlak tedavisi, vücut bakımları

ï Kaşların azalması ya da dudakların pigment kaybı için alternatif olarak kalıcı makyaj önerileri

ï Saç bakımları ve doğal ipek kirpik takviyesi

ï El ve ayak bakım önerileri

Sizi mutlu etmek için tecrübeli, profesyonel ve kaliteye odaklı ekibimizle hazırız.

Sizin için güzel kadın kimdir? Ünlü annelerden size ilham verenler kimler?

Kendisi ile barışık kadınlara, sürekli kusur bulmaya çalışmayanlara, pozitif hayat bakışına sahip olanlara, bakımlı kadınlara hayranım.

Bir kadının en şık aksesuarı onun gülüşüdür.

Ünlü annelerden Monica Belluci’yi çok beğeniyorum; bakımlarını ve kendine karşı saygıyı çok güzel kombin edebiliyor.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Annenizi ne kadar çok sevdiğinizi ve onun sizin için ne kadar kıymetli olduğunu söylemeyi ertelemeyin lütfen. Annelerimiz en iyisine layıktır. Anneme, kendim için; kayınvalideme eşim için teşekkür ediyorum.