Liderler Yetiştirmek: Esra İpek Eğitim Danışmanlığı

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Aldığı cesur karar sayesinde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanarak adeta bir kişisel marka haline gelen Doğrudan Satış Temsilcisi Esra İpek, adından çokça söz ettirerek ek kazanç isteyenlere fırsat sunuyor…

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Neler yapmaktasınız?

Evliyim ve iki kızım var. Dört yıl öncesine kadar standart bir ev kadınıyken, zamanında aldığım cesur kararlar sayesinde bugün kariyerimde hayal ettiğim hayatı yaşıyorum. Bu işi “Evli ve çocuklu olarak yapamazsın!”lara inat, “İhtiyacın var mı ki?” diyenlere kulak kapatarak, tam zamanlı başladım; kendime olan güvenimi ve başarma isteğimi de yanıma alarak…

Neler yapıyoruz kısaca bahsetmek istiyorum. Sadece sosyal medyayı aktif kullanarak, home office bu işi yapabilecek ev kadını, öğrenci, sağlıkçı ve daha birçok meslek grubundan ek kazanç isteyen herkese iş fırsatı sunuyoruz. Esra İpek Eğitim Danışmanlığı’na katılan her yeni danışmana özel eğitimler ve birebir koçluk desteğim ile profesyoneller ve liderler yetiştirerek hizmet veriyoruz.

Büyük başarılar elde ederek ilerliyorsunuz? Başarılarınızı neye borçlusunuz?

Bugün bu başarımı; kararlı, istikrarlı oluşum ve asla pes etmeyişime borçluyum. Tabii başta hiçbir şey çok kolay gitmedi. Ta ki başardığınızı görene kadar. Başarı bir süreçtir. Çok sabır ve emek ister ve asla bahanelere yer yok. Bu süreçte hiçbir engel beni yıldırmadı, aksine daha da tutundum işime, hayallerime; çünkü vazgeçmek bana göre değildi. Tüm zorluklara rağmen çalışarak geldim bu noktaya. Ciddiye almak ve inanmak, başarıya gitme yolunun altın anahtarıdır. Bu inançla çok çalışmamız, beni ve ekibimi başarıya götürdü.

Esra İpek Eğitim Danışmanlığı olarak amaç ve hedefleriniz neler?

Kazanmaktan çok, kazandırmayı sevdim. Hayallere dokunmak, birçok insana ışık olmak muhteşem bir duygu. Şimdi hayallerim daha da güçlü. Bugün birçok kadın, doğrudan satış sayesinde, hayal ettiği hayatı yaşayabilir, maddi manevi özgürleşip kendi işinin patronu olabilir. Aynaya baktığımda mutluyum ve bu mutluluğu başkalarına yaymak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başarmak isteyen her kadının yanındayım.

Danışmanlarınız sizinle hangi programlar için görüşebilir?

Danışmanlarımız ekibimize dahil oldukları andan itibaren eğitimlerimize katılabilir. Ürün bilgisi, ürün tavsiye yönetimi ile ek kazanç, doğrudan satış tekniği, lider gelişimi gibi programlar ile onları destekleyerek iletişim halinde oluyoruz.

Ülkemizin doğrudan satışa bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef ki ülkemizde ön yargı çok fazlaydı ve doğrudan satış ile kazanç sağlayabileceklerini düşünmüyorlardı. Ciddi bahaneleri vardı. “Çevrem yok,”, “Zamanım yok,” bahanelerinin arkasına sığınarak ciddi kazanç fırsatlarını görmeleri mümkün değildi. Son bir ila iki yıldır, gelişen dijital çağ sayesinde insanlar bu kazançları görerek bu işin yapılabilir olduğunu da görmeye başladılar. Bizler bugün bu ön yargıları kırarak birçok kişiye cesaret verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Esra İpek Eğitim Danışmanlığına neden başvurulmalıdır?

Önce kendinize, sonra bana güvenin diye çıktım bu yola. Doğru kişiden eğitimler alarak adım atmak ciddi avantaj. Dört yıllık network deneyimim ile ben ve ekibim, Türkiye’de birçok dalda birinci olarak rekorlar kırdık. Çok kısa sürede ciddi unvanlara ulaştık. İyi ve kaliteli bir yaşam için Esra İpek Eğitim Danışmanlığında eğitimlere katılıp, birebir koçluk desteğini alarak ve hayat standartlarını yükselterek, hayal ettikleri hayatı yaşayabilirler.

Unutmayın, sadece ne istediğini bilen cesur kadınlar, her zaman istediklerini alırlar. Hayalleriniz, gerçekleşmeyi hak ediyor.