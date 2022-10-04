Okuma süresi 4 dakika

Lexus ile Ayrıcalıklı Sohbetler’de bu ay, Sucu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Sucu Türkiye’de inşaat sektörünü, projelerini ve kendini Serkan Kızılbayır’a anlattı.

Öncelikle sizi tanıyarak sohbetimize başlayalım. Uğur Sucu kimdir?

Ben mimarım. İnşaatla uğraşıyorum, müteahhitlik yapıyorum. İnşaatın hemen hemen her sektöründe varım; ama ilk olarak şunu söyleyebilirim, inşaatta kalıp-demir işlerini Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi şehirlerde alt yüklenici olarak yapıyoruz. Bu sektörde Sucu Grup olarak önemli bir yer tutuyoruz.

Peki, o zaman yeri gelmişken sorayım, bu süreçte sizce ev alınmalı mı?

İmkân varsa ev alınmalı, çünkü ev fiyatlarının yeniden artacağını düşünüyorum. Bu nedenle ev almayı düşünenler varsa ve imkânları varsa mantıklı bir karar.

Birçok proje gerçekleşirdiniz. Yeni bir proje başladığında bu projeden ev alacaklar nelere dikkat etmeli?

Bu soru bizim işimizin müteahhitlik kısmı ile ilgili. Topraktan ev alırken de ilk ve en önemli madde müteahhittin güvenilir olmasıdır. Bununla ilgili mutlaka araştırma yapılmalı. Zaten güvenilir olmayan çok firma da kalmadı artık. Bunun dışında projeye bakılmalı. Projenin net-brüt metrekareleri nedir öğrenilmeli, bazen brütten satılıyor ama maalesef işin sonunda kalan net metrekare ile hayal kırıklığı yaşanabiliyor. Buna dikkat etmek çok önemli. Projenin bulunduğu bölge, ileride sağlayacağı imkânlar, sonrasında değer kazanıp kazanmayacağı gibi hususlara dikkat etmek gerekiyor.

Şimdiye kadar yaptığınız projeler neler?

Ankara’da Togo Kuleleri, Nokta Projesi ve Ankara’da bulunan birçok büyük projede varız. Aile şirketimiz sektörün öncü isimlerinden.

Yakında yeni projeler var mı?

Şu anda İstanbul Maltepe’de büyük bir projemiz var. Fikirtepe’de Emlak Konut’un işlerini yapıyoruz. Dokuz bloktan oluşuyor. Güzel bir proje. Emlak Konut ve TOKİ gerçekten iyi projeler yapıyor. Oralardan daire almayı düşünenler, alabilirler. Özellikle bu “Sosyal Konut Hamlesi” için söyleyebilirim ki fiyatı çok uygun, girilebilir bir proje. Ankara’da on sekiz bin, İstanbul’da elli bin, İzmir’de on iki bin konut başta olmak üzere Türkiye’nin seksen bir ilinde gerçekleşecek bu projede beş yüz Türk lirası gibi bir bedelle kuraya katılıyorsunuz. Kurada hak kazanırsanız 3+1 veya 2+1 daire, arsa isterseniz arsa, iş yeri isterseniz iş yeri alabiliyorsunuz. Çok güzel ve uygun fiyatlı işler yapıyorlar. Biz genellikle özel sektörle iş yapıyoruz ve burada konut fiyatları oldukça yüksek. Emlak Konut ve TOKİ bu anlamda imdada yetişiyor. Belirtmek istediğim; 3+1, sekiz yüz elli bin toplam ödemeyle -tabii ocak ve temmuz ayında memur maaşlarına göre de artışları olacak- bölgeye ve metrekareye göre farklılık gösterecek olsa da yapıların uygun fiyatlı olduğudur. Memur maaşı ile paralel bir artış olacağı söylenmesine rağmen TOKİ, şimdiye kadar böyle bir artış gerçekleştirmedi.

Türkiye’de inşaat sektöründe nerede yer alıyorsunuz?

Dünyada lokomotifiz. Türkiye’nin ekonomik yapısı inşaat sektörüne entegredir. İnşaat çoğu sektörü etkiliyor. Bu konutların yapılacak olması da birçok sektörü olumlu anlamda etkileyecek. İlk etapta çok hissedilmese de ilerleyen süreçte olumlu etkilerini göreceğiz.

Bu arada sporla aranız nasıl? Hangi takımlısınız?

Gayet iyi. Hem yapmayı hem izlemeyi seviyorum. Fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Maçlara da gidiyorum. İyi transferler yapıldı. Uyum sağlanırsa, bu sene iyi olacağını düşünüyorum. Spor, insan hayatında mutlaka olması gereken bir kavram.

Peki ya arabalarla aranız nasıl?

Arabalarla ilgiliyim. Titizim bu anlamda. Arabaları inceliyorum, temizliğine de önem veriyorum. Haftada iki ya da üç defa arabayı yıkatmaya başlayınca araba yıkama işine bile girdim, o derece titizim.

Lexus’u nasıl buldunuz?

Lexus’a çok uzak değilim. Markanın “business” tipi aracına babamın da bir hayranlığı vardı. Bir Lexus sahibi olacağız sanırım yakında, çünkü araç hem konforlu hem de insana kendini güvende hissettiriyor. Benim çok önem verdiğim iki husus araçta mevcut. Lexusa’a da, bu keyifli sohbet imkânı için çok teşekkür ederim.