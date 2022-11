Levent Çapan: Gelecek Dönem Sektörde Beklenenler

Okuma süresi 5 dakika

Köklü geçmişi, yerli üretimi ve sağladığı istihdamla mobilya sektörünün önemli isimlerinden biri olan Tepe Home’un Genel Müdürü Levent Çapan, mobilya sanayisine ilişkin değerlendirmelerini ve gelecek dönem için aldıkları kararları aktardı.

Yılın son çeyreğine girdiğimiz bu günlere 2022 mobilya sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için bu yıl nasıl geçti?

Katma değer açısından ülkemizin önde gelen sektörlerinden biri olan mobilya sanayi, sağladığı istihdam ve ihracat getirisiyle ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye mobilya sektörünün 16 milyar dolarlık katma değeri bulunmakta; bunun 11 milyar doları iç piyasayı, 5 milyar doları ise ihracatı oluşturmaktadır. 2022 ve 2021’in ilk dokuz ayının verileri karşılaştırıldığında mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı %22,6 artarak Türkiye’ye 6,2 milyar dolarlık katkı yapmıştır. Bu ihracatın 3,55 milyar dolarlık kısmını mobilya oluşturmaktadır. Bunların yanında döviz kurlarının artması, ham maddede yaşanan tedarik sıkıntıları, ekonomik dengelerin değişmesi ve düşen alım gücü; sermaye sıkıntısı çeken şirketlerin ayakta kalmasını zorlaştırmıştır. Biz Tepe Home olarak sektör dinamiklerine hâkim, köklü bir şirket olmamızın avantajıyla süreci pazarda büyüyerek tamamladık. Perakende mağazalarımız, ihracat, e-ticaret ile toplu satış ve projelerdeki çözüm ortaklıklarımız olmak üzere dört farklı alanda finansal risklerimizi dağıtarak süreçlerimizi yönettiğimiz bu dönemde satış ivmemizi artırmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde sektöre dair görüşleriniz neler?

Her geçen gün olumlu gelişmelere şahit olduğumuz ve ülkemize döviz kazandırmaya devam eden mobilya sanayi, büyümenin yanında birçok sektörün yaşadığı gibi bazı sorunlarla da uğraşmaktadır. Özellikle dünyanın şu an için ham madde ve enerjiye ulaşmadaki sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda, dışa bağlı olunan ham maddelerde artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları tekrar gündeme gelebilecektir. Ham maddede, üreticilerin ve diğer tedarikçilerin peşin ödeme talepleri bu sene de devam edecektir. Dolayısıyla bu durum, mobilya imalat sektörünün önemli bir kısmını oluşturan küçük-orta ölçekli şirketleri zorlayacak bir noktaya getirebilir. Bunların yanında ilişki kanalları köklü olan, sektördeki dinamikleri yakından takip eden daha büyük firmalar, bu süreçte avantajlı durumunu koruyacaktır. İlerleyen senelerde de gerek coğrafi konum gerekse kalite ve fiyat avantajıyla sektörün dünya mobilya pazarında yerini sağlamlaştırması beklenmektedir. Mobilya sektöründe, ülkemiz geçen yıl üç basamak atlayarak dünyada on birinci sıradan sekizinci sıraya yükselmiştir. Hedef, dünyada ilk beşe girmektir.

Tepe Home, mobilya sektöründe nerede bulunuyor?

Yurt içinde; Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de olmak üzere toplamda on yedi satış noktası ve online mağazamız ile Türkiye’nin her yerine hizmet vermekteyiz. Yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, eğitim kurumları ve benzeri projelerde çözüm ortaklığı çalışmalarımız ve toplu satışlarımız devam etmektedir. Altmış bin metrekarelik alana sahip üretim tesislerimizle, kırk beş bin metrekarenin üzerinde satış alanlarımızla ve Türkiye’nin her köşesine hizmet veren online mağazamızda sunduğumuz dokuz binin üzerindeki ürün çeşitliliğimizle, yerli üretimimizle mobilya sektöründeki en önemli oyunculardan biriyiz. Kaliteli hizmet anlayışımız, yenilikçi tasarımlarımız, güvenilir imajımızla bütün müşterilerimize ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz ve sektördeki öncü konumumuzu koruyoruz.

Mobilya sektörü, teknolojik gelişmelere paralel olarak kendini sürekli iyileştiren, ileriye götüren bir alan. Tepe Home’un, dinamik gelişmeler çerçevesinde ham madde, pazarlama, yatırım gibi konularda aldığı kararlar neler?

Dijitalleşmenin verimliliği ve etkinliği artırdığı yeni gelişmelere tanık olduğumuz bu dönemde biz de ürün ve hizmet kalitemizi artırmaya yönelik aksiyonlar almaktayız. Üretim pazarlama, müşteri hizmetleri, satış, lojistik birimlerimizde dijital çözümlere odaklanarak süreçlerimizi daha da güçlendirmek, önceliğimiz olmaya devam ediyor. Yatırımlarımızı yönlendirdiğimiz online mağazacılık alanında büyüme hızımızı artırarak ürün gamı, hizmet kalitesi, alışverişi daha keyifli bir deneyime dönüştürmeye yönelik geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Uzun dönemde hem çevreye hem de elektrik maliyetlerinin düşürülmesine çok önemli katkısı olacak güneş enerjisi sitemine yaptığımız yatırım ise bütçemizin en önemli kalemlerinden biri olarak yerini aldı.

Tepe Home’un sahip olduğu istihdam düzeyi ve üretiminin ülke ekonomisine katkısı nedir?

Masiften panele, metal işlemeden vernik-cilaya, döşemeden paketlemeye ve lojistiğe kadar tüm süreçleri içeren üretim zincirini yöneten bir şirket olarak çok sayıda personel Tepe Home bünyesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda genel müdürlüğümüz ve mağazalarımızda da birçok kişiye istihdam sağlamaktayız. Büyümeye devam eden bir şirket olarak yeni mağazalarımız ve yatırımlarımızın getirdiği iş yükü dolayısıyla genel merkezimizde ve mağazalarımızda da işe alımlarımız devam edecektir.