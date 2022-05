L’amande Pâtisserie: Baş Döndürücü Fransız Pastaları

Okuma süresi 3 dakika

Fransız tatlı ve pastacılığının büyük bir dünyası olduğunu belirten Delaram Ahmadivafa, kurmuş olduğu L’amande Pâtisserie ile müşterilerine özel, yüksek kaliteli ve şaheser olarak tanımladığı ürünlerini sunuyor…

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? İç mimarken aynı zamanda pasta yapıyorsunuz. Bu alana nasıl yöneldiniz?

Aslen İranlıyım, 1989’da Tahran’da doğdum ve on iki yıldan fazla bir süredir Ankara’da yaşıyorum. Aslan burcuyum ve sanata, zarafete, asalete özel bir ilgim var. Belki bu niteliklerim beni iç mimarlık alanına yönlendirdi. Marie-Antoine Carême’in dediği gibi, güzel sanatların sayısı beştir: Resim, heykel, şiir, müzik ve mimari. Pastacılık, mimarinin önemli dallarından biridir. Mesela sanatta, özellikle mimaride ustalık gerektiren bir pasta türü olan “pièce montée” bu deyimin bir örneğidir. Büyük bir özen ve incelik gerektiren mimariye ve porselen boyamaya olan ilgimin, beni Fransız tatlıların yapımına yönelttiğini söyleyebilirim.

L’amande Pâtisserie olarak ne tür hizmetler vermektesiniz?

İlk olarak “L’amande Pâtisserie” badem pastacılık anlamına gelmektedir. Benim içinse badem ununun yumuşak dokusu, vanilyanın baş döndürücü kokusu, tereyağı ve çikolatanın eşsiz lezzetinin karışımıdır. L’amande Pâtisserie; müşterilerine, özel, incelikli, yüksek kaliteli, narin ve taze tatlılar sunma gayesindedir. Fransız tatlılarında koruyucu madde kullanmamak, en kaliteli malzemeyi kullanmak, detaylara dikkat etmek ve hijyen önemli kriterlerdir. Bu noktalara dikkat etmek, sıradan ve basit görünen tatlıları lezzetli ve farklı bir şahesere dönüştürebilir. Bu yüzden Fransız tatlılarının ömrü kısadır ama çok tazedir; yapımı zevkli olduğu kadar maliyetlidir, özel ve sınırlı sayıda hazırlanır. Fransa’da Cordon Bleu’dan mezun olan bir hocamın söyleyişi ile: “Fransız tatlıları; el yapımı, özel dikişli giysiler gibidir ve seri üretimli basit giysilerden farklıdır.” Bu güzel tatlılardan bazılarını adlandırmak isterim: Pralinè chouquette, fraisier cake, lemon madeleine, paris-brest & raspberry tart.

Kendi tariflerinizle mi ilerliyorsunuz?

Belki yemek yapmak bir sanattır ve zevke göre tariflerini değiştirebiliriz ama Fransız tatlı ve pastacılığı kesinlikle bir bilimdir ve büyük bir dünyası vardır; onu öğrenmek ve ilkelerini keşfetmek başlı başına özel bir çaba gerektirir. Bense bu doğrultuda ve mükemmel bir şekilde bu işi yapmaya ve sunmaya çalışıyorum.

Fransız tatlıları sizin için ne anlam ifade ediyor? Neden Fransız tatlıları?

Benim için Fransız tatlı yapımı; lezzetli malzemeleri dikkatli bir şekilde bir araya getirdiğim titiz bir iş olup, sonucunda da atölyemde hoş ve baş döndürücü tatlı kokularından oluşan bir senfoninin ortaya çıkmasıdır. Fransız tatlılarını tercih etmemin nedeni; tazeliği, yumuşaklığı, “financier” gibi ağızda eriyen dokusu, “brioche”nin baş döndürücü hafifliği ve bunların yanı sıra ülkemizde yeniliği, bilinmeyen ve sıra dışı oluşu.

Misafirlerinizin en çok tercih ettiği lezzetiniz hangisi?

Tatlılarım farklı ve özel tatlara sahip olduğu için misafirlerime her zaman farklı lezzetler sunmaya çalışırım ve genelde memnuniyetle karşılık verirler. Keşke bu tatlıları ayırt edebilseydim ama her birinin kendine has melodisi var.

Geleceğe dair hedefleriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

L’amande Pâtisserie yakın gelecekte, ayrıcalıklı olmayı seven insanlara özel ve lüks hizmetler sunmak amacıyla, eşsiz mimariye sahip bir yerde (Fransız ve İngiliz mimarisiyle kültürünün birleşimi) Fransız pastane butiği olarak faaliyete başlayacaktır. Bence; gerçek ve asil, tereyağı lezzeti ile bir tatlı yemek, tatsız ve kopyalanmış on tatlıdan daha iyidir.