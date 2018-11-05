Kumaşa Ruh Kazandıran Tasarımcı

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Profesyonel çalışma hayatına 1988 yılında Vakko’da başlayarak 16 yıl boyunca Vakko bünyesinde oluşturulan pek çok markanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlendikten sonra 2004 yılında “Çiğdem Akın” markasını yaratıp sınır ötesine taşıyarak bir dünya markası haline getiren moda tasarımcısı Çiğdem Akın, renkli yolculuğunu bizlere anlattı…

Çiğdem Akın markasının yolculuğunu dinlemek isteriz sizden …

Uzun yıllar Türkiye’nin en büyük markalarından birinin çatısı altında tasarım yolculuğunuzu devam ettirince, gün geliyor artık kendi hikayelerinizi anlatmak istiyorsunuz. Vakko da çok büyük bir okuldu ve ben orada 16 yıl boyunca büyük bir mutlulukla çalıştım. Kendi efsanemi yaratacak gücü bulduğum zaman oradaki koltuğumu başka arakadaşlara devrederek yola çıktım. Benden, benim karakterimden, benim hayallerimden beslenen bir kişisel marka yaratma düsüncesi her ne kadar büyüleyici olsa da aynı zamanda ürperticiydi. 2004 yılında kendi adımla yarattığım “Çiğdem Akın” markasını sınır ötesine taşıyarak, dünya markasına doğru biçimlendirmek için tasarım yolculuğuma başladım ve 2006’dan itibaren yurt dışındaki seçkin fuarlara katıldım. Bu süreçte başta İngiltere, Amerika, İspanya, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Dubai, Beyrut, gibi birçok ülkede tasarım butiklerde yer almaya başladım.

Tasarımlarınızda sıra dışı kullanımlara mutlaka yer veriyorsunuz. Türkiye’de modayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben kumaşı eline alıp makasla ona ruh kazandıran tasarımcılardanım. Çoğu zaman kumaşlarımı ilk seçtiğimde koleksiyonun beni nereye doğru bir yolculuğa çıkaracağını kestiremem. Lakin makasımı elime aldığımda, Alice’in tavşan kavuğunu delmesiyle ortaya çıkan sihirli dünyanın kapıları açılır ve her defasında yeni bir serüven başlar. Böylelikle sıra dışı kupları yaratmaktan büyük bir zevk alırım. Türkiye’de moda diğer ülkelerden daha aktif; herkes bütçesine göre trendleri çok yerinde takip ediyor.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Fashion Week’te başarılı bir defileye imza atan bir moda tasarımcısı olarak Türk modası ve dünya açısından moda haftalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türk modası dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Fashion Week etkinliği ise moda haftasını yüksek standartlarda gerçekleştiriyor. Böylelikle global moda takviminde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı başarıyor. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, dünya moda haftalarında 7. sırada yerini almış durumda ve her geçen yıl da güçlenerek büyüyor.

Sizin dünyada en çok takip ettiğiniz ve beğendiğiniz tasarımcılar kimlerdir?

Uzun yıllardır tasarım yaptığım için trendleri ve tasarımcıları çok yönlü olarak takip ediyorum. Sezonlara göre beğendiğim tasarımcılar da değişiyor ama tüm tasarımcıları ilk günkü heyecanla takip ediyorum.

Yurt içinde ve yurt dışında sürpriz projeler olacak mı?

Yurt içinde ve dışında fuarlara katılmaya ve defile gerçekleştirmeye devam ederek kendi hikayemi herkese duyurmak istiyorum.