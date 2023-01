Kullanıcıyla Şekillenen Tasarımlar Jouel

Okuma süresi 4 dakika

Yurt dışındaki müşterilerinden gelen fikirler ve çizimler doğrultusunda bir sonraki koleksiyonlarını çeşitlendirdiklerini belirten Jouel kurucusu Emin Hoşgör ve firma ortağı Beliz Acıpayamoğlu, markanın ürün yelpazesini ve global çapta elde ettikleri başarının sırrını MAG Okurları için açıklıyor…

Öncelikle kendinizden biraz bahsederek başlar mısınız? Neler yaptınız, bu sektöre yönelmeye nasıl karar verdiniz, Jouel Gold Collection’ın kuruluşundaki motivasyonunuz neydi?

Beliz Acıpayamoğlu ve Emin Hoşgör olarak Jouel’de yolumuza devam ediyoruz. Kuyumcu bir aileden gelen iki kardeşin torunlarıyız.

Beliz Acıpayamoğlu: 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda-Tekstil Tasarım bölümü mezunuyum. Tasarım ve moda, hayatımın merkezi diyebilirim. Çocukluğumdan beri böyleydi; 2019 yılında influencer oldum. Bu vesile ile, ürünlerin reklamını yapmak adına Emin Bey benimle iletişime geçti. Ben ürünlerin tamamını görmek için Kapalıçarşı’ya gittim ve karşılaştığım manzara karşısında büyülendim. Tasarımların reklamını yapmaktan öte, içinde bulunmam gereken bir alanmış gibi hissettirdi bana. Zaten kuyumcu kökenli olduğumuzdan, tasarım gücüme de güvenerek, zorlanabileceğimi asla düşünmedim. Hatta çok yakında da “Tam Beliz!” diyebileceğiniz bir koleksiyon gelecek. Emin Bey ile yola devam ettiğimizden beri güzel yerlerden geçiyoruz. Daha da geçeceğiz.

Emin Hoşgör: 1998 yılında profesyonel kuyumculuk hayatıma, üniversite sonrası New York’taki büyük bir perakende zincirinde çalışarak başladım. Kuyumcu bir ailede, üçüncü kuşak olarak mesleğimi devam ettiriyorum. Aile mesleği olduğu için bu alanda edindiğim bilgi, birikim ve deneyimle perakende, toptan ve üretim süreçlerini öğrenip tecrübe kazandım. 2011 yılında, Türkiye’nin tanınan bir mücevher markasından ayrılıp Jouel’i kurdum. Jouel’de ilk olarak gümüş takı imalatına başladım. Ürettiğimiz takıların güncel gümüş modeller ve uygun fiyatlı olması büyük beğeni topladı. Genelde yurt dışı ağırlıklı çalışmaya başladım. 2021 yılında Amerikalı bir müşterimin talebi üzerine altın, pırlanta ve değerli renkli taşlarla yeni takılar üretmeye başladım.

Ürün yelpazenizde neler yer alıyor? Koleksiyonlarınızı oluştururken dikkat ettiğiniz kriterler neler?

Ürün yelpazemizde on dört ve on sekiz ayar pırlanta ve değerli taşlı yüzük, küpe ve kolye yer alıyor. Koleksiyonlarımızı genelde yurt dışındaki müşterilerimiz belirliyor. Amerika, Avrupa ve Avustralya’daki müşterilerimizden güncel modellere uygun fikirler geliyor. Bize çizim gönderiyorlar ve bir sonraki koleksiyonu onların isteklerine göre alternatif modellerle çeşitlendiriyoruz. Takılarımız ince, hafif, daha çok taşı ön plana çıkaracak modeller. Şu an için fiyatlarımızı uygun tutabilmek adına, daha güncel modeller ve minimal takılar tasarlıyoruz. Bu da, takılarımızın bütün dünyada her kesimin rahatça ulaşabileceği fiyatta ve tasarımda olmasını sağlıyor. Modellerin devamlılığı ve çizgisi kısa sürede bizim imzamız olmaya başladı.

Hangi değerli taşları kullanıyorsunuz? Bu taşların sizin için taşıdığı anlamlar var mı?

Genelde renkli taşlı, değerli ve yarı değerli taşlı takılar üretiyoruz. Takılarımızda mutlaka pırlanta kullanamaya çalışıyoruz. Renkli taşların yanı sıra, sadece pırlanta olan kolye, küpe ve yüzüklerimiz de var.

Üretim süreci nasıl işliyor?

Bütün ürünler kendi imalatımız. Daha önce de söylediğimiz gibi dünyanın birçok yerinde müşterilerimiz var. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Onlardan bize sürekli olarak çizimler, yeni fikirler geliyor. Biz de, kuyumculuk alanındaki tecrübemizle onlara istedikleri ürünleri en iyi kalite ve fiyatla üretiyoruz. Kendi tecrübemizi de ekleyip yepyeni koleksiyonlar sunuyoruz. Modelleme, taş seçimi, cila, mıhlama, kısacası ürünün son haline kadar tüm aşamamalar bizim kontrolümüzde.

Jouel kullanıcısını nasıl tanımlarsınız? Müşteri portföyünüz nedir?

Jouel kullanıcıları, hedef kitlemize çok paralel ilerlemekte. Şık, zarif kadınların tercih ettiği bir markayız. Kullanıcılarımız, tereddütsüz, hayatlarının her alanına uygun olarak kullanabilecekleri tasarımlarla karşılaşmaya devam edecekler.

Global çapta öne çıkmak için neler yapmak gerekir?

2010 yılından beri Amerika, Avrupa ve Avustralya’da toptan ve perakende mağaza müşterilerimiz var. Bu müşterilerimize şu anda, yeni ürettiğimiz altın takılarımızı gönderiyoruz. Satışlarımızdan çok memnunuz, çok güzel geribildirimler alıyoruz. Ayrıca Kapalıçarşı mağazamızdan dolayı, dünyanın her bölgesinden perakende müşterilerimiz oluyor. İstanbul’da tanıştığımız müşterilerimiz ile sosyal medya aracılığıyla iletişim kurup yeni modellerimizi sunuyoruz ve satış yapıyoruz.