Korzay Koçak Zihinsel Maskeleme ve Hipnoz

Okuma süresi 5 dakika

Küçük yaşlardaki kekemelik probleminin hipnoz ile çözülmesinin ardından zihinle ilgili eğitimler yaparak bu alana yönelen ve zihinsel maskeleme modelini kullanarak beynin başarı ve mutluluk için kontrolünü sağlayan Korzay Koçak, hipnoz hakkında merak edilenleri MAG Okurları için açıklıyor…

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Sizi zihinle ilgili araştırmalar yapmaya iten motivasyon neydi?

Lise eğitimimi Özel Özalp Kolejinde tamamladım. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk lisans eğitimimi tamamlamamın ardından, Konya’da yaşamaya başladım ve şu an Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji lisans eğitimimi sürdürmekteyim. Diğer sorunuzu cevaplayacak olursam, çocukluk yaşlarımda yaşadığım kekemelik problemi beni hipnoza yönlendirdi. Kekemelik problemimin hipnoz ile hızlıca çözülmesi, zihnin inanılmaz derinliğini görmeme ve hipnoz alanında eğitimler araştırmama sebep oldu. Yurt dışında aldığım İngilizce hipnoz eğitimleri sayesinde başladım.

Zihinsel maskeleme (mental masking) nedir?

Mental masking®; kelime anlamı olarak, zihinsel maskeleme anlamına gelmektedir. Mental Masking® bir meta disiplin ve modeldir. En etkili oldukları alanlarda kullanılarak beynin başarı ve mutluluk için maskelenmesini sağlar. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen, tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulamadır. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan Mental Masking®; algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir. Ayrıca bu model eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Örneğin; yıllarca annesi ve babası tarafından “Tabağındakini bitirmezsen doyamazsın.” telkinleri ile doygunluğun mideden beyine gelen bir sinyal ile değil de “tabağın bitmesiyle” ilişki olduğuna dair zihnine maske takılmış birisinin, ilerleyen yaşlarda kilolu olması kaçınılmazdır. Bizi korkutan şey yükseklik ya da örümcekler ya da yeni insanlarla tanışmak değildir; asıl sorun bizim yükseklikten, örümceklerden ve yeni insanlardan korkmayı öğrenmiş olmamızdır. Bebeklerin sadece iki korku ile doğduklarını biliyoruz: Bunlar düşme korkusu ve yüksek seslere karşı duyulan korku. Geri kalan tüm korkular zihnimize öğretilmiştir. Bu korkuyu işleyen maskeyi yıllar önce takabildiysek, korkmadığımız ya da cesur olduğumuzla ilgili yeni bir maskeyi de takabilir ve yeni tasarlanmış kişilik modeli olarak benimseyebiliriz.

Kavramların maskelenmesi, o kavramların temelden değişebileceği anlamına mı gelir, yoksa bir süre sonra her şey eski haline dönebilir mi?

Şu şekilde açıklık getirebilirim bu sorunuza, aksi bir telkin uygulanmadığı sürece ömür boyu o kişi ile gidecektir. “Tabağındakini bitirmezsen doyamazsın.” telkini eğer ki “Yarısı ile doyacaksın.” telkini ile değişmezse; ömür boyu, tabağında bulunanı yemeden doymayacağını düşünecektir.

Seminer ve eğitimlerinizde katılımcılara rakamları unutturduğunuz oluyor. Bu yöntemlerle, kişilere bir şeyleri geri gelmemek üzere unutturabilmek mümkün mü?

Bu duruma amnezi diyoruz; geçici süre hafıza kaybı olarak söyleyebilirim. Kişinin herhangi bir sayıyı veya ismini unuttuğunu görmenizi, aslında o bilgiye erişimi engellemek olarak açıklayabiliriz. Bir duvar olarak düşünün; sadece bilgi erişimine ulaşamıyor zihin. Şu şekilde örnekleyebilirim: Anahtarı nereye koyduğunuzu unuttuğunuz olmuştur veya elinizde bulunan telefonu aradığınız olmuştur. Kesinlikle, bu durumunun bilinçli yapılma halidir. Uzun süreli unutma elbette mümkündür ama çok fazla tekrar ve hatırlatacak herhangi bir durumun olmaması gerekmektedir. İsmini unutturduğunuz bir kişiye arkadaşları sürekli ismi ile hitap ederse, tekrar hatırlama gerçekleşecektir.

Hipnoz uzaktan da yapılabilir mi, yoksa yüz yüze veya temas içerisinde mi olmak gerekir? Örneğin; bazı uygulamalarınızda kişilerin ellerinin birbirine yapıştığını söylüyorsunuz ve bu kişiler ellerini açamıyorlar. Bu uzaktan da yapılabilir mi?

Kesinlikle gerçekleşebilir ve biz bunu gerçekleştiriyoruz psikologlarım ile. Herhangi bir şekilde yanınızda olması ve dokunmanız, hipnozun etkisini arttıracak bir etken değildir. Telefondan bile hipnoz gerçekleştirmek mümkündür; günümüzde çok fazla örneği vardır.

Peki, hipnoz ile neler yapılabilir?

Çok fazla şey yaptırabilirsiniz. Çok geniş bir soru aslında. Ben size başlıklar halinde bazı fenomenleri söyleyeyim; bu yazıyı okuyanlar internetten biraz da olsa araştırabilirler. Amnezi, katalepsi, zaman bozulması, halüsinasyonlar, post hipnotik telkin, analjezi ve anestezi gibi ve yazamadığım birçok fenomen gerçekleşebilir. Yetkili kişiler tarafından tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Sosyal medya üzerinden paylaştığınız içeriklerinizin birinde, çok kısa sürede, birbiriyle bağlantısı bulunmayan kelimeleri ezberliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Hızlı ezberleme teknikleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Zihnimiz birbiri ile bağlantılı bilgileri tekrar getirme eğilimindedir. Yaptığımız çalışmada ezberlenecek kelimeleri maskeliyoruz, bu sayede kelimeler birbiri ile bağlı kalıyor ve ezber gerçekleşiyor. Hukuk bitiren biri olarak bunun garantisini verebilirim.

Herhangi biri kendi kendini hipnoz edebilir mi?

Otohipnoz ile mümkün ama çok fazla tekrar gerekmektedir. Bir kişinin sizi hipnoz etmesi ile kendinizi hipnoz etmeniz arasında zamansal fark oluşabilir. Kendinizi hipnoz etmeniz yani telkini bilinç altınıza kabul ettirmeniz uzun bir zaman alabilir.

Verdiğiniz eğitimlerle, katılımcılar hipnoz ve zihinsel maskelemeyi öğrenip kısa sürede uygulamaya geçebilirler mi?

Kesinlikle evet. Eğitimimizden çıkan çoğu öğrencimiz, çıktığı gün hipnozu başarılı bir şekilde uyguladığının videolarını bize atmaktadır. Eğitimin çok şeffaf olması ve eğitimden sonra sürekli ekip olarak verdiğimiz destek, kişilerin uygulama sürecinde hızlı yol almasını sağlamaktadır.