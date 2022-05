Köksallar Mobilya: Her Geçen Yıl Daha Güçlü

Okuma süresi 5 dakika

Sektörde bulunduğu elli beş yıl boyunca, faaliyet alanını genişleterek ilerleyen ve başarılarına yenilerini ekleyen Köksallar Mobilya’nın, anahtar teslim projelerinden başlayarak müşterilerine sağladığı hizmetleri ve önem verdiği değerleri Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Köksal aktarıyor…

Firmanızın geçmişinden bahseder misiniz?

Köksallar Mobilya, 1967 yılında yüz yirmi m2lik bir mekânda ticaret hayatına başladı. Daha sonra mobilya ve beyaz eşya satışına geçerek ticaretini genişletti ve 1987 yılında İç Anadolu’nun ilk teknolojik mobilya üretim tesisi inşaatına başladı. 1991’de futbol, basketbol, hentbol ve birçok dalda spor kulübü kurdu. Merkezini Ankara’ya taşıyarak, en büyük satış mağazasını hizmete açtı ve İç Anadolu’da mağazalar zinciri oluşturmaya başladı. İnşaat ve konut projelerine de adım atmasıyla, 2011 yılında bağımsız şirketlerce yapılan araştırmada, Türkiye’nin en tanınan beş firması arasına girdi. Mimarlık ve taahhüt işleri üzerine yatırımlar yaparak işletmesine güç katan Köksallar, aracı partner firmalar ile birlikte şu anda Avrupa’nın birçok ülkesine otel projeleri, yarı mamul ve bitmiş ürün ihracatını aktif olarak yapmaktadır.

Ne tür hizmetler veriyorsunuz?

1967’den beri merkezi Ankara, Siteler’de bulunan dört bin metrekarelik dört katlı showroom’umuzda her daim dünyayı yakından takip ederek modern ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bunun yanı sıra yurt dışı ve yurt içinde iç mimarlık ve mimarlık hizmetleri veriyoruz. Köksallar Mobilya Limited Şirketi olarak her türlü ev donanım malzemeleri, mobilya grubu ithalatı ve yurt içi satışı ile sektörün öncü firmaları arasındayız. En iyi fiyat garantisi ve zengin ürün yelpazesiyle, yaşam alanı olabilecek her yerde A’dan Z’ye tüm detayları ile konforlu ve keyifli alanlar sunuyoruz.

Ürün yelpazeniz hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bir evde ihtiyaç olabilecek her türlü mobilya grupları, okul, ofis mobilyaları, park ve bahçe ürünleri, inşaat donatıları, özel üretim ürünler gibi çok çeşitli üretimler yapmaktayız.

Anahtar teslim hizmetinizi detaylandırabilir misiniz?

Ev dekorasyonunda ürün-mekân uyumunu yakalamak profesyonellik gerektirir. Her insan, seçtiği ürünü istediği mekân içerisinde hayal edemeyebilir. Burada önemli olan doğru yönlendirmedir. Biz profesyonel ekibimiz ile natamam bir mekânı projelendirerek aksesuar yerleşimine kadar tamamlayıp müşterilerimize sunabilmekteyiz. Müşterimiz bize geldiği zaman öncelikle, aklında var olan düşünceleri anlamaya çalışmaktayız. İstekleri doğru analiz ettikten sonra ön fikirlerimizi sunarak karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Daha sonra uygulama mekânını yerinde gözlemleyerek rölövesini oluştururuz. Müşterimizden kısa bir süre talep ederek, alınan rölöveyi projelendirip, çizimler ve görselleştirmeler ile sunumu gerçekleştiririz. Proje üzerinde müşterilerimizin fikirleri ve iç mimarlarımızın yönlendirmeleri ile revizyonları gerçekleştiririz. Ürünlerin renk ve malzeme seçimlerini numuneler ile müşterilerimize sunarak seçimleri kolaylaştırmaya, müşterimizin hayal etmesine yardımcı olmaya çalışırız. Tüm bu süreç tamamlandıktan sonra uygulama aşamasına geçeriz. Mimarlarımız uygulama sürecinde sürekli şantiye kontrolleri yaparak üretim ve montajı yakından takip etmektedirler. Bu süreçte müşterilerimiz ile sürekli etkileşim halinde olup onlarla bilgi paylaşımı yapıyoruz. İş tesliminde kullanıcı isteğine bağlı olarak aksesuar, halı, perde gibi son detayları da tamamlayıp müşterilerimizin memnuniyetini sağlıyoruz. Yaptığımız her tasarımda ergonomi ve görselliği bir arada harmanlayıp doğru çizgilerle doğru ürünler oluşturmaya çalışıyoruz. Adımlarımızı müşteri odaklı atarak, proje sonunda kullanıcı mutluluğunu yakalamak bizim için ilk sırada geliyor. Tüm bu proje aşamaları oldukça maliyetli süreçlerdir. Her projede birçok risk almak gerekir. Doğru planlama ve süreç yönetimi ile tüm riskleri en aza indirerek güzel sonuçlar almak bizim proje uygulamalarımızda esas hedefimizdir. Müşterilerimize mobilya veya ürünlerden ziyade keyifle zaman geçirecekleri yaşam alanları sunmaktayız.

Önümüzdeki projeleriniz neler?

Sektörde dinamik kalabilmenin en hayati gerekliliği, dünya ile bağlantıları kesmemek. Biz bu mottoyu hayata geçirebilen firmalardan bir tanesiyiz.

ABD’de depo açma faaliyetine geçtik. O bölgede mobilya ihtiyacına cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’da Hollanda merkezli depo ve mağaza açıyoruz. Bu bölgede birçok ülkeye ürün gönderimi yaptığımız için belirli bir depo ve mağaza, hem müşterilerimiz hem bizler için kolaylık sağlayacak. Kıbrıs’ta devam etmekte olan bir restoran projemiz var. Azerbaycan’da planlanan villa projemizin ön çalışmaları devam etmekte. Kongo’da otel ve kreş projelerimiz var. Tüm dünya ülkelerine ürün gönderimimiz mevcut. Özellikle Avrupa’da çok sayıda müşterimiz var. Yurt dışındaki müşterilerimize sadece hazır ürünlerimizin değil, özel ölçülerde hazırladığımız banyo, mutfak, vestiyer gibi ürünlerin de gönderimini sağlıyoruz. Online olarak planlama yapıp, çizimler ile müşterinin ürünü hayal edebilmesini sağlıyoruz. Görselleştirmeler yaparak ürünlerin renk ve malzeme seçimini onaylatıyoruz. Daha sonra üretime geçiyoruz. Son halini müşterimiz ile paylaşıp ürünü güvenilir nakliye firmalarımız ile gönderiyoruz. Böylece yurt dışındaki müşterilerimiz yaşam alanlarını, hiçbir zorluk yaşamadan temin edebiliyorlar. Yurt içinde de devam eden birçok projemiz mevcut. Sadece Ankara içi değil tüm Türkiye’de konutlar, ofisler, iş yerleri, devlet kurumları gibi birçok alanda projelerimize devam ediyoruz.