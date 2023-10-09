Kız Çocukları Daha Bilinçli Daha Güçlü

yazan: MAG 74

Kız çocuklarının eğitim ve geleceklerine yön vermeyi amaçlayan Aysel Ekrem Ceyhun Kız Çocuklarına Yönelik Eğitim Vakfı, onların topluma kazandırılmaları için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. Vakfın kurucusu Ceyhun Manas Özdemir, faaliyet alanlarından da bahsederek gayelerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?2000 yılında Ankara’da doğdum. Eğitimimi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okullarında tamamladım. Akabinde Atılım Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. Ardından kendi firmam olan MNS Siyasi Danışmanlığını kurarak faaliyete geçirdim. Bir süre önce de, çocukluk hayalim olan Aysel Ekrem Ceyhun Kız Çocuklarına Yönelik Eğitim Vakfını kurdum.

Vakfı kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Aslında bu fikri çocukluğumdan beri kafamda tasarlıyordum. Ailemde eğitime çok önem verilir. Biz üç kız torunuz anne tarafından. Hepimizin eğitimine ayrı ayrı önem verildi. Akabinde de kendi kafamda bu düşünceyi hep tasarlayarak büyüdüm. Aslında bir kız çocuğunun hayalini gerçekleştiriyorum. Kendimi küçük halim görse belki çok gururlanırdı.

Aysel Ekrem Ceyhun Kız Çocuklarına Yönelik Eğitim Vakfının kuruluş amacından söz eder misiniz? Vizyonu ve misyonu nedir?

Türk siyasetinin duayen isimleri arasında yer alan Devlet Eski Bakanı Ekrem Ceyhun ve eşi Aysel Ceyhun adına kurulan vakfımız; kız çocuklarının eğitimde eşit fırsatlara sahip olduğu, öz güvenleri yüksek ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştiği bir toplum oluşturma hayali ile faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için verilere dayalı politika önerileri sunuyoruz ve etkilerimizi izliyoruz. Kız çocuklarının geleceğini aydınlatma ve toplumsal değişimi teşvik etme amacıyla çalışıyoruz. Destek ve katkılarınızla bu misyonu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Size de bu çabamıza katkıda bulunmak için davet ediyoruz.

Burada en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de, kız çocuklarının eğitim erişimini destekleyerek liderlik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Ayrıca kız çocuklarını güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı da mücadele etmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Vakfımız, kız çocuklarının, potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olmak için eğitim, mentorluk, burs ve farkındalık programları da düzenlemektedir.

Kız çocukları için eğitiminin önemine değinir misiniz?

Kız çocukları, geleceğimizin teminatıdır. Onların eğitimine katkı sağlamak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeye çalışmakla aynı seviyededir. Kız çocuklarına eğitim fırsatları sunarak, okuryazarlık oranlarını artırıyor, geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı oluyoruz. En önemli oluşumlardan bir tanesi de; kız çocuklarına sağladığımız mentorluk programları ile onların geleceklerine yön vererek topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Deprem bölgesinde planlamış olduğunuz özel bir projeniz var mı?

Depremde ailesini kaybetmiş, maddi imkânsızlıklar içinde yaşayan ve şu anda okuyamayan kız çocukları için geniş kapsamlı bir proje yapmayı hedefliyoruz. Bu proje kapsamında, kız çocuklarına burs, eğitim desteği ve psikolojik destek sağlayacağız.

Kız çocuklarının eğitimi konusunda toplum bilinci sizce nasıl arttırılabilir? Vakıf olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Bunun için seminerler düzenlemek çok önemli. Bir de kadın sığınma evlerine giderek bu konuda kadınlara konferans vermek, onlara destekleyici faaliyetler ve iş imkânları sağlamak; kız çocuklarının annelerini rol model alabilecekleri düşünüldüğünde çok değerli.

Bir de, buradaki en önemli çalışmanın eğitim olduğunu düşünüyorum. Eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliğini azaltmak için verilere dayalı politika önerileri sunuyoruz ve etkilerimizi izliyoruz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eğitim konularında farkındalık yaratma amacıyla seminerler, atölyeler ve kampanyalar düzenliyoruz. Ayrıca burs ve destek programlarımızla, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere maddi destek sağlayarak, kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerine destek oluyoruz.

Aysel Ekrem Ceyhun Kız Çocuklarına Yönelik Eğitim Vakfı olarak kız çocuklarının geleceğini aydınlatma konusunda sürdürdüğümüz çalışmalara yediden yetmişe her kesimden destek geliyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.