Kişiye Özel Sanat Eseri: İris Fotoğrafı

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Türkiye’ye İris fotoğrafçılığını getiren ve bu fotoğrafları birer sanat eserine dönüştüren EyeD İris Photography’nin kurucuları Levent Songür ve Kürşad Bilecen ile iris fotoğrafçılığına dair merak edilenleri ve bilinmeyenleri konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İris Fotoğrafçılığının Türkiye’ye gelişini siz Levent Songür ve Kürşad Bilecen’den dinleyebilir miyiz?

Levent Songür: Profesyonel fotoğrafçılık kariyerime 2003 senesinde başladım. Kürşad ile ortaklığımız uzun yıllara dayanıyor ve 15 yılı aşkın süredir reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı alanında birçok sektöre hizmet veriyoruz. Benim sanata olan tutkum, Kürşad’ın yönetsel bilgisi ve becerilerimizle son derece başarılı işlere imza attık. Yaptığımız güzel işlere yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediğimiz esnada, 2018 yılında Berlin’de karşılaştığımız iris fotoğrafçılığı çok ilgimizi çekti ve bu sanatı icra etmek için gerekli teknikleri geliştirmeye başladık. Çalışmalarımızın sonucunu yaklaşık bir yıl sonra aldık ve kendimize özgü tekniğimiz ve yorumumuzu katarak iris fotoğrafçılığını, EyeD markasıyla Türkiye’ye getirdik.

Peki İris Fotoğrafçılığı nedir?

Kürşad Bilecen: Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve her birinin gözü kendine özel ve eşsiz. İris, göze rengini veren, en iyi görüş için göz içine giren ışık miktarını ayarlayan bir bölümdür. Tüm insanların irisi tıpkı parmak izi gibi; renk, doku ve genetik olarak birbirinden farklıdır. EyeD Iris Photography olarak bu farklılık fikrinden yola çıkarak kişilerin iris fotoğraflarını çekiyor ve bunu eşsiz birer sanat eseri haline getiriyoruz. Mart 2018’den beri yapmış olduğumuz araştırmalar ve teknik geliştirmeler sonrasında iris fotoğrafçılığı ile modern dekorasyon ve aksesuar fikirlerini harmanladık.

Türkiye’de iris fotoğrafçılığı yapan başka sanatçılar var mı?

Levent Songür: İris fotoğrafçılığı üzerine yaptığımız araştırmalarda yurt dışındaki bazı ülkelerde örneklerine rastladık. Gerçekten bu konuda uzmanlaşmış sanatçılar var; ancak EyeD İris Photography olarak bu sanatı Türkiye’de uygulayan sadece biz varız. Amatör ya da yarı profesyonel olarak iris fotoğrafçılığı üzerine çalışan fotoğraf sanatçıları olabilir ancak biz kendi tekniğimiz ve yorumumuz ile kendimize özgü eserler ortaya çıkartıyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz.

İris fotoğrafları nasıl çekiliyor?

Levent Songür: İris fotoğrafçılığı Türkiye’de bir ilk niteliğinde olduğu için yapım aşamasına dair çeşitli sorulara yol açabiliyor. Bu sebeple çekim sürecine dair bilgiler vermekte fayda var.

Çekim kalitesi ve kişilerin konforunu sağlayabilmek için özel bir donanım geliştirdik. Akıllı telefonlar ya da profesyonel makineler ile yapılmış çekimler pek işimize yaramıyor. İris fotoğrafının çekilebilmesi için kişinin bizzat stüdyomuza gelmesi ve birkaç saniye sabit bir şekilde objektifimize bakması gerekiyor.

İris fotoğrafları nasıl bir sanat eseri halini alıyor?

Kürşad Bilecen: Çekim sonrası ortaya çıkan fotoğraflar gerçekten oldukça ilginç. Her şeyden önce, kişinin kendisine has ve bir başkasında yok. Biz bu sanat eserlerini sadece görüntü kalitesini iyi yansıtabileceğine inandığımız materyaller ve çeşitli boylarda tablolar haline getiriyor; kısacası tasarım ürünler yaratıyoruz. Çekimlere başladığımız ilk günden bu yana sürekli artan bir ilgi ile sanatseverlere hizmet veriyoruz.

Süreç hakkında bilgi alabilir miyiz? Nasıl işliyor süreç?

Kürşad Bilecen: İrtibat kanallarımızdan iletişime geçen müşterilerimizle uygun tarih ve saat için randevulaşıyoruz. Randevu tarihinde sadece 15 dakika süren bir çekim gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz baskı yaptıracakları tablo özelliklerine web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ya da stüdyomuza geldiklerinde karar verebiliyorlar. Tüm tablolarımızın örneği stüdyomuzda mevcut. Çekim sonrası, fotoğraf üzerindeki iyileştirmelerin yapılmasının ardından önce dijital fotoğrafın gönderimini yapıyor, ilerleyen birkaç gün içinde de kişilerin istedikleri tabloyu teslim ediyoruz. Sonuç kendi iris fotoğraflarını gören kişiler için oldukça şaşırtıcı oluyor. “Gözlerinizi daha önce hiç böyle görmediniz.” sloganı ile müşterilerimizi gerçekten şaşırtıyor ve şahane bir sanat eseri sunuyoruz.

İris fotoğrafları, İridoloji (Gözlerin Gen Haritası Bilim Dalı) veya güvenlik taramalarına hizmet ediyor mu?

Levent Songür: Hayır. Çektiğimiz fotoğraflarda birtakım iyileştirmeler yaptığımız için iris fotoğrafında ufak değişiklikler oluyor. Ayrıca, unutmamak gerekiyor ki çektiğimiz iris fotoğrafları bilimsel bir araştırmaya veri sağlayabilecek ya da güvenlik sistemleri açısından sorun teşkil edecek bir niteliğe sahip değil. Biz tamamen sanatsal bir eser ortaya çıkarıyoruz. Bize göre, iris fotoğrafı kişiye özel, soyut bir sanat eseri.

Peki, iris çekiminin herhangi bir tehlikesi var mıdır ve kimler çektirebilir?

Levent Songür: Çekim esnasında gün ışığına benzeyen, dağıtılmış ışık kullanıyoruz. Bu sebeple herhangi bir tehlikesi yok. 7 yaşından itibaren tüm bireyler fotoğraf çekimine gelebilirler ancak bir süre sabit kalamama ya da sabit bir noktaya bakmamaları sebebiyle 7 yaşından küçük bireylerin çekimini yapamıyoruz. Yine ileri yaşlardaki bireylerde de katarakt olması ya da gözlerine mercek takılmış olmaları sebebiyle çekimi gerçekleştiremiyoruz. Kontakt lens, çekim esnasında parlama yapabileceği ya da kişinin iris tabakasından daha büyük ya da küçük olması sebebiyle görüntüde olumsuz etki yaratacağı için çekimler esnasında kullanılmamasını öneriyoruz.

İris fotoğrafından yapılmış bir tabloyu almak ne kadar sürüyor?

Kürşad Bilecen: Fotoğrafların dijital versiyonlarını teslim etmek randevu yoğunluğumuza göre 2 – 3 gün sürebiliyor. Dijital fotoğrafların hazırlanması sonrasında kişiye özel bir üretim süreci gerçekleştiriyoruz. Tabloların kullanıma hazır hale gelerek müşteriye teslim edilmesi 7 – 10 günde gerçekleşiyor.

Modern sanat eserimiz aynı zamanda yeni nesil bir hediye önerisi niteliği de taşıyor. Fotoğraf çekimi yapılacak kişinin çekimde bizzat olması sürpriz yapma olasılığını biraz düşürse de müşterilerimiz bu hediye fikirlerine oldukça ilgi duyuyorlar.

Levent Songür: Ürettiğimiz iris tabloları ev, ofis ve mekan iç tasarımlarında kullanım için minimalist ve kişisel bir çözüm sunuyor. EyeD Iris Photography olarak ürün çeşitliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sadece tablo değil, aksesuar ve takı tasarımlarımız da ilerleyen dönemde ürünlerimiz arasına girecek.