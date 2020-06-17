Kerem Gönlüm ile Babalar Günü

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Eski Milli Basketbolcu Kerem Gönlüm baba olmanın anlamını aile huzuru ve çocuklarıyla kurduğu sıcak ilişkiyle açıklıyor.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Babama duymam gereken saygıyı baba olunca anladım.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Sorumluluklarını bilerek, ailesini güvende ve huzurlu bir ortamda tutmaya çalışmak.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Aksine ben baba olmayı çok istiyordum. 30 yaşımda baba oldum. Keşke daha erken olsaymışım, dedim.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuklarınıza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Çocuklarımın kendilerine olan özgüvenleri ve haklarını bilerek en ufak şeyde bile olsa kendilerini savunabiliyor olmaları. Biz babamızın karşısında mum gibiydik.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?

Pek bir şey değişmedi. Zaten yapı olarak evcimenimdir. O yüzden işime de geldi.

Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Ailece birlikte vakit geçirmeyi, sevdiğimiz yerlere seyahat etmeyi, sinemaya gitmeyi ve basketbol oynamayı çok seviyoruz.

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Onlarla her zaman arkadaş gibi olmaya çalışıyorum, ama baba-çocuk çizgisinin de sınırlarını çizerek.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

İleride iyi bir basketbolcu olmasını çok isterim, ama hiçbir zaman onu basketbol oynaması için zorlamadım. Tamamen kendi tercihiyle başladı oynamaya.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Hediye olduğu icin söylenmez.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Açıkçası yılın sadece bir gününde annelerin ve babaların hatırlanmasını çok doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim.