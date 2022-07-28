Kendine Özgü Tasarımlarla Süheyla Yıldız İç Mimarlık

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Tasarımlarını yaparken her projeyi özgün ve doğru şekilde uygulayabilmeyi temel prensip edinen İç Mimar Süheyla Okudan Yıldız, kendi ismiyle kurduğu iç mimarlık firmasıyla ergonomik, estetik ve yenilikçi tasarımlar yaparak her geçen gün daha iyi mekânlar oluşturmaya devam ediyor.

Kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Verdiğiniz hizmetler neler?

İzmit doğumluyum; aslen Trabzon, Of’luyum. Lisansımı Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık bölümünde bitirdikten sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde İç Mimarlık üzerinde yüksek lisansımı tamamladım. Lisanstan sonra hemen iş hayatına atıldım. Üç sene kurumsal bir firmada iç mimar olarak görev aldım. 2021 senesinde Süheyla Yıldız İç Mimarlık adı altında kendi firmamı kurdum. Konut, ofis, klinik, villa, muayenehane projelerinin tasarım ve uygulamalarında hizmet veriyoruz. Yaptığımız projeleri; keşif aşamasından başlayarak iki boyut, projelendirme, üç boyut render’lar ve şantiyelerin hepsini büyük bir özveri ve dikkatle uyguluyoruz.

Tasarım sürecinizden biraz bahseder misiniz? Tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlarsınız?

İlk olarak kimin için tasarım yapılacaksa onunla görüşüp nelerden hoşlandığını, bizden taleplerini, neleri sevip neleri sevmediğini, yaşam tarzını, yaşam düzenini belirliyorum. Sonrasında bütün bunları göz önünde bulundurarak hem estetik hem de ergonomik olarak neler yapabiliriz diye plan ve çizimler yapıyorum. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda her projeye özel detay ve çözümlemeleri sunuyorum. Onaylanmasının ardından renklere, dokulara karar veriyoruz. Son olarak, bütün detaylara dikkat edilerek montajlarımızı yapıyoruz. Projelerimizi teslim ediyoruz.

İç mimar olarak tasarımını yaptığınız evlerden birinde yaşasam dediğiniz oldu mu hiç?

Çok fazla konut projesi yaptım. Hepsinde çok özel alanlar oluşturmaya çalıştım. Bu projelerimin içinde bana daha yakın olan evlerim var ama hepsi benim için çok özeldir. Sadece bir villa projemin lokasyonu beni çok etkilemişti. Çok özel bir alan oluşturulmuştu. Galiba orada dinlenmek ve huzur bulmak için yaşamak isterdim.

Bir mekânı dekore ederken yatırımı en çok nereye yapıyorsunuz? Size gelen istekler en çok hangi doğrultuda oluyor?

Her projemiz için farklı oluyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ilerliyoruz. Konut projesi, ofis projesi, klinik projesi gibi genel olarak düşünürsek, giriş bölümlerine daha çok yatırım yapılıyor denilebilir. İlk izlenim önemlidir derler ya, bu yüzden karşılama alanlarına daha çok önem veriliyor. Konutlarımızda ise en çok mutfak diyebiliriz. Çok fazla vakit geçirilen bir alan olduğu için tasarımı yapılırken üzerinde uzunca düşünüyoruz.

İlerleyen dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığınız projelerinizden bahsedebilir misiniz?

Bir sürü planım var. Ben kendini geliştirmeyi seven biriyim. Çalışmak, özellikle mesleğimle ilgili çalışmak, beni çok mutlu eder. İşimi büyütüp birçok kişiye iş istihdamı sağlamak istiyorum.