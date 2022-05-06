Karabudak Tekstil: Yüksek Enerjiyle Gelen Başarı

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Perdenin öncü isimlerinden Karabudak Tekstil, otuz yılı aşkın bir süredir sektördeki yerini koruyor. Firmanın yöneticisi Derya Deniz Yaşar, başarılarının altında yatanları ve kalite politikalarını MAG Okurlarına aktarıyor…

Öncelikle kendinizden ve firmanızdan biraz bahseder misiniz?

Ben sektöre 2008 yılında girmiş bulunmaktayım. Tasarımcı, özgün, kendine has perdeci olarak kendimi tanımlayabilirim. Sektörde otuzuncu yılını geride bırakan firmamız Karabudak Tekstil, her yıl kendini yenileyerek müşteri portföyüne aktif şekilde hizmet vermektedir. Karabudak Tekstil, sektörde ilk olarak el dokuması perdeleriyle var olmuştur.

Ürün çeşitliliğinizi anlatır mısınız?

Son sistem mekanik, uzaktan kumandalı, doğal, soft, keten, modern ve etkilendiğimiz ünlü ressamların tablolarından yola çıkarak sofistik ve çarpıcı tasarımları bünyemizde barındırıyoruz.

Geçmiş projelerinizden yola çıkarak, tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Karabudak ailesi olarak kendimize has bir tarzımız var. Daha rahat, daha sakin, modern, özgür ruhlu; kimi zaman da abartılı tarzımızla renkleri özgürce kullanıyoruz. Böylelikle sıcak, davetkâr ve rahat ortamlar sunmuş oluyoruz.

Türkiye genelinde hizmet vermektesiniz. Başarınızın altındakiler ve kalite politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz? Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapmaktasınız?

Enerjimiz çok yüksek; yenilenmeye, her gün bir şeyler öğrenmeye açığız. Kendimizi yurt içi ve yurt dışı fuarlarla tazeliyoruz. Böylelikle alışılmışın dışında, trend tasarımlarımızla kendimize has bir tarz oluşturuyoruz.

Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu. Müşterilerimizin sorunlarını birebir iletişim halinde, samimi bir ilgiyle ifade ederek çözmeye çabalıyoruz. Müşteri isteklerine hızlı ve yerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz; ama önceliğimiz samimiyet ve güven.

Perde modellerinde 2022’nin trendleri neler?

Sadelik ve bununla birlikte ahşap jaluzi ve keten dokular ön planda. Trendlere şeffaf dokular, koyu renkler hâkim. Minimalizm, perdelere sıkça yansıyor. Roma, Japon perdeleri zirvesinde Fransız perdeleri romantik bir atmosfer sağlıyor.