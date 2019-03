Okuma süresi 5 dakika

Türkiye’nin en profesyonel makyaj sanatçılarından Hamiyet Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, kadınların makyajla tanıştıkları tarihten bu yana süregelen ilişkilerini ve makyajın kadınların hayatındaki yerini anlattı…

Mart ayı içinde sevdiğim özel bir gün var, 8 Mart Kadınlar Günü. Ben de bu güne özel bir yazı yazmak istedim. Senede bir gün değil her gün kadınlar günü olsun diyorum ve soruyorum: Biz kadınlar neden makyaj yaparız?

Bu soruyu yanıtlamak için önce makyajın ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığına bakmak gerekir.

Makyaj kişinin kendini değiştirmek için kullandığı malzemeye ve uyguladığı tekniğe denir aslında. Kişinin yüzünün kusursuz olmayan bölgelerini saklayan, güzel olan kısımlarını mükemmel gösteren bir tür maskedir makyaj.

Evet, yanıt bu işte: Makyaj kişinin maskesidir ve binlerce yıl önce keşfedilen bu maskenin çıkış nedeni ise benzeme içgüdüsüdür, bir başka deyişle kamuflaj. Nasıl mı? Makyajın, insanlık tarihinde çok uzun bir geçmişi var. Sadece modern zamanların bir parçası olduğunu düşünmeyin. Makyajın tarihi tam binlerce yıl öncesine dayanıyor. Yıllarca makyaj avcılıkta kullanıldı. Kadınlar ve erkekler yüzlerine bilumum boyayı sürüyorlar ve ava çıkıyorlardı. Ve inanın işe yarıyordu. Kadın anaydı, kadın aşçıydı ve kadın artık avcıydı. Makyaj onun küçük hayat kurtarıcısıydı. Şimdi 21. yüzyıldayız. Av yok avcı yok, bu makyaj da neyin nesi diyeceksiniz. Katılıyorum. Bahsettiğimiz olay milattan önceydi ve biz bunun üzerine 21 yüzyıl ekleyip konuşuyoruz. Bu 21 yüzyıl içinde makyaj kamuflaj olarak kullanılmaktan çıktı. Savaş öncesi hazırlık törenlerinde de kullanıldı, dini ritüellerin de bir parçası oldu. Makyajı, makyaj haline getiren ise yine kadınlar oldu.

Şimdi asıl sorumuza geçebiliriz: Kadınlar neden makyaj yapar? Açıkçası bu soruya artık verebileceğimiz çok çeşitli cevaplar var. Başta dediğim gibi bir insanın aklına “kadın” deyince “güzel” sözcüğü de geliyor. 21. Yüzyıl, kadınının üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyor: Mükemmellik. Artık modern hayatta var olabilme savaşını verirken yine makyaj, maske olarak kullanılıyor. Teknoloji gelişti; fakat içgüdülerimiz hala aynı. Bize basında gösterdikleri kadın her açıdan güzel. Kusursuz bir fizik, bebek gibi bir surat, kıvrak bir zeka ama ortalama bir kadın bu standartların çok altında. Bu durum, bu sefer kadınların kendi hemcinsleriyle bir rekabet haline girmesine neden oluyor. Makyaj; erkek ve kadın arasındaki rekabetten çıksa da şimdi kadınla kadın arasındaki mücadelede kullanılıyor. Kadın kusurlarını, yaralarını kapatıyor. Kadın artık kendi değil. Yüzündeki boyalar değiştirdi onu. Kadın; basının, sosyal medyanın kusursuz porselen bebeği olmak istiyor. Kusur zannettiklerimiz bizi biz yapar, insan yapar. Kusurlarımız güzelliğimize güzellik katar, kendimizdeki kusurlara değil güzel taraflarımıza odaklanıp, onları ön plana çıkartmaya gayret etmeliyiz. Peki, makyaj yapan kadınlar daha mı çekici? Makyaj, neden erkeklerin kadınları daha çekici bulmasını sağlıyor? Yakın zamanlarda yapılan bir çalışmada makyajın, erkeğin kadınla ilgili çekicilik algısını arttırma özelliğine sahip olduğu saptanmış. Bununla birlikte makyaja sosyo – kültürel bir anlam yükleniyor. Makyaj, kadının erkeklerle iletişime geçme isteğini ve flört için müsait olduğunu işaret ediyor. Erkeklerin en çok merak ettiği konudur. Kadınlar neden makyaj yapar? Daha önce de belirttiğim gibi bu sorunun birçok cevabı var. Makyaj kadının özgüvenini arttıran gizli silahıdır. Yüz hatlarını istediği gibi şekillendireceği ifadesini ve mimiklerini kuvvetlendireceği, gerekirse saklayabileceği en güzel maskedir. Kadını makyaj yapmaya iten ana nedenlerden biri; karşı cins tarafından fark edilme ve ayırt edilme isteği. Diğeri ise çevre, din, medya, aile ve sevgililerin hissettirdiği “Güzel görünmelisin.” uyarısı. Kendini gösterme isteği ise bazen aşırı makyaj yaparak varlığını belli etme çabasına dönüşebiliyor. Yoğun bir şekilde makyaj uygulayan kadın, gerçekte sahip olmadığı bir bakışa ve yüze sahip oluyor. Bu yüzdendir ki birçok kişi makyajı onaylarken aşırı makyaja asla sıcak bakmıyor.

Makyaj yapan kadın asla geride durmaz. Pasif ve savunmasız değildir. Makyaj yapan kadının suratında tedirginlik görmezsiniz. Konuşurken, yürürken omuzlar daima dik ve kendine güveni vardır çünkü o, artık kusursuzdur, öyle hisseder. Her kadın makyajı güzelleşmek için yapmaz. Yüz mimikleri sert olan kadınlar; yüz ifadelerini yumuşatmak, hatları ve ifadesi silik olan kadınlar ise mimiklerini ve ifadelerini belirginleştirmek için de makyaj uygular. Makyaj yapan her kadın pozitif düşüncelere sahiptir. Mutlu kadın, karşısındaki erkeği de mutlu eder. Kadınların makyajlarını sorgulamayın, onaylayın derim; çünkü her kadın beğenilme duygusunu yaşamak ister. Biz kadınlar öncelikle kendimizi iyi hissetmek için makyaj yaparız, fark edilmek ikinci planda kalır. Peki makyaj yapmak şart mı? Tabii ki değil, en güzel makyaj özgüveninizdir. Eğer kendinizi kusursuz buluyorsanız veya kusurlarınızla da beğeniyorsanız, makyajın gerekliliği tamamen ortadan kalkıyor. Makyaj yapmak sadece gideceğiniz davette taktığınız bir aksesuara dönüşüyor. Kozmetik endüstrisinin global krizlerde bile gösterdiği göz kamaştırıcı büyümeden de görüldüğü üzere ne savaşlar ne de yaşanan felaketler kadının makyaj yapmasını engellemiyor. Kadınlar için makyaj her koşulda ve her yerde yapılmaya devam ediyor, edecek de.