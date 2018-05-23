En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Kadınlar Hangi Elbisede Neler Hisseder?

Modacı Barış Avcı’dan sezon trendlerine dair ipuçları alıyoruz.

Röportaj

Kadınlar Hangi Elbisede Neler Hisseder?

yazan:
24

Türkiye’nin tanınmış birçok ismini giydiren modacı Barış Avcı’dan sezon trendlerine dair ipuçları alıyoruz…

Tasarımlarınızın ilham kaynağı neler oluyor?

Bu durum, her koleksiyon aşamasında farklılık gösterse de genelde kadınlar ilham kaynağım oluyor. Şehirler ve mimari yapılar da esinlendiğim kaynaklar arasında…

Koleksiyonlarınızı hazırlarken hikayeleri nasıl, nelerden yola çıkarak oluşturuyorsunuz?

Öncelikle kadınların günlük yaşantılarını göz ardı etmiyorum. Hangi elbise ile ne hissedebileceğinin analizi ve bunun hikayeleşme aşamasında birçok çıkış noktası elde edebiliyorum. Heyecanlandıran ve olmasını istediğim durumda, koleksiyon başlamış ve ben çoktan yola çıkmış oluyorum..

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Cesur, güçlü ve kendinden emin…

Stil sahibi olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Stil sahibi olmak; günümüz trendlerini takip etmekle birlikte kendinden bir şeyleri bu trendlerle pekiştirebilmektir. Kişinin kendi vücudunu tanıması ve ruhunu yansıtan parçaları seçmesi stil sahibi olmasının en önemli noktası olacaktır.

 Ufukta yeni projeleriniz var mı?
Evet var! Ekim ayı içerisinde 2019 yaz koleksiyonumuzu özel bir defile ile tanıtacağız.

Bir gününüz nasıl geçiyor, zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Günün erken saatlerinde uyanıp güne sporla güne başlıyorum. Atölye düzenini sağladıktan sonra showroom’da müşteri randevuları ve provaları ile gün içinde mesai saatimi yönetiyorum. Tasarım ve çizimler günün her saatinde etkin bir durum olduğundan evde de işe devam ettiğim zamanlar oluyor. Plan, program yapmadan zamanı yönetmek mümkün değil. Bu yüzden haftalık programımı hazırlayıp ekstra durumları her gün kontrol ederek işimi yönetiyorum.

Başarılı bir tasarımcı olmak isteyen gençlere öncelikli olarak neler tavsiye ediyorsunuz?

İyi gözlemci olmalarını ve hayal ettiklerini hayata geçirebilmek için çok çalışmalarını tavsiye edebilirim…

Tasarımlarınızı en çok kimin üzerinde görmek isterdiniz?

Türkiye’de birçok ünlü isimle çalışıyorum ama tabii dünya starlarını da giydirmeyi isterdim. (Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi…)

Koleksiyonunuzda bu yaza damgasını vuracak renkler ve parçalar neler olacak?

Bu yıl dantel detaylarını koleksiyonumda tekrar kullandım. Fakat geçen yıla nazaran daha canlı renkler, sarının tonları, pembeler ve yeşillerle daha dinamik ve genç hisseden kadınlar hedefim oldu. Danteli seven bir tasarımcıyım, her koleksiyonumda mutlaka kullanıyorum… Bu yaz ise daha kısa elbiselerle kokteyl ve davetlerde kullanılabilecek kesimler tercih ettim.  Şifonlar ile yapılan uçuşan elbiseler bu yazın trendlerinden olacak..

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Dünya çapında önemli başarılara imza atan Moda Tasarımcısı Dilek Hanif moda tutkusunun nasıl başladığını ve yaratıcı rüzgarlar

Davet, Defile, Moda, Stil

Milano Moda Haftası'nda düzenlenen Tod's defilesinin yıldızı modellerle podyuma çıkan köpeklerdi. Gigi Hadid, Fransız bulldog'uyla podyumdaydı. Defilede

Davet

Begüm Khan Sevgililer Günü Özel Koleksiyonu, BEYMEN Zorlu Center’da düzenlenen özel bir davet ile tanıtıldı.