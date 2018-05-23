Kadınlar Hangi Elbisede Neler Hisseder?

yazan: MAG 24

Türkiye’nin tanınmış birçok ismini giydiren modacı Barış Avcı’dan sezon trendlerine dair ipuçları alıyoruz…

Tasarımlarınızın ilham kaynağı neler oluyor?

Bu durum, her koleksiyon aşamasında farklılık gösterse de genelde kadınlar ilham kaynağım oluyor. Şehirler ve mimari yapılar da esinlendiğim kaynaklar arasında…

Koleksiyonlarınızı hazırlarken hikayeleri nasıl, nelerden yola çıkarak oluşturuyorsunuz?

Öncelikle kadınların günlük yaşantılarını göz ardı etmiyorum. Hangi elbise ile ne hissedebileceğinin analizi ve bunun hikayeleşme aşamasında birçok çıkış noktası elde edebiliyorum. Heyecanlandıran ve olmasını istediğim durumda, koleksiyon başlamış ve ben çoktan yola çıkmış oluyorum..

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Cesur, güçlü ve kendinden emin…

Stil sahibi olmak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Stil sahibi olmak; günümüz trendlerini takip etmekle birlikte kendinden bir şeyleri bu trendlerle pekiştirebilmektir. Kişinin kendi vücudunu tanıması ve ruhunu yansıtan parçaları seçmesi stil sahibi olmasının en önemli noktası olacaktır.

Ufukta yeni projeleriniz var mı?

Evet var! Ekim ayı içerisinde 2019 yaz koleksiyonumuzu özel bir defile ile tanıtacağız.

Bir gününüz nasıl geçiyor, zamanınızı nasıl yönetiyorsunuz?

Günün erken saatlerinde uyanıp güne sporla güne başlıyorum. Atölye düzenini sağladıktan sonra showroom’da müşteri randevuları ve provaları ile gün içinde mesai saatimi yönetiyorum. Tasarım ve çizimler günün her saatinde etkin bir durum olduğundan evde de işe devam ettiğim zamanlar oluyor. Plan, program yapmadan zamanı yönetmek mümkün değil. Bu yüzden haftalık programımı hazırlayıp ekstra durumları her gün kontrol ederek işimi yönetiyorum.

Başarılı bir tasarımcı olmak isteyen gençlere öncelikli olarak neler tavsiye ediyorsunuz?

İyi gözlemci olmalarını ve hayal ettiklerini hayata geçirebilmek için çok çalışmalarını tavsiye edebilirim…

Tasarımlarınızı en çok kimin üzerinde görmek isterdiniz?

Türkiye’de birçok ünlü isimle çalışıyorum ama tabii dünya starlarını da giydirmeyi isterdim. (Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi…)

Koleksiyonunuzda bu yaza damgasını vuracak renkler ve parçalar neler olacak?

Bu yıl dantel detaylarını koleksiyonumda tekrar kullandım. Fakat geçen yıla nazaran daha canlı renkler, sarının tonları, pembeler ve yeşillerle daha dinamik ve genç hisseden kadınlar hedefim oldu. Danteli seven bir tasarımcıyım, her koleksiyonumda mutlaka kullanıyorum… Bu yaz ise daha kısa elbiselerle kokteyl ve davetlerde kullanılabilecek kesimler tercih ettim. Şifonlar ile yapılan uçuşan elbiseler bu yazın trendlerinden olacak..