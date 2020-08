İran’dan Dünyaya Açılan Tutkuları Uyandıran Tasarımlar

Okuma süresi 10 dakika

Bu ay sizler için röportaj yaptığım Sir Parviz Pargari, uluslararası olarak tanınan bir tasarımcı… Bir hayırsever olarak barış ve iyiliğe olan bağlılığı, başarıları nedeni ile Rizal Şövalye unvanına layık görülerek “Sir” oldu. İran’da başlayan yaşamına öğrenci olarak geldiği Los Angeles’ta devam etmesine rağmen, bir dünya vatandaşı olan ve çok sık seyahat eden Pargari, Amerika’da sahibi olduğu tasarımlarını, A’dan Z’ye yürüttüğü şirketinin yanı sıra, kısa bir zaman sonra Manila’da da yeni bir şirket açmayı hedefliyor…

Sir Parviz Pargari, başta Los Angeles dekorasyon dergileri olmak üzere Amerika, İran ve Uzak Doğu’da pek çok dergide kapak röportajları yaptı. Sir Pargari mekanın, tasarımın hatta renklerin bile, orada yaşayan insanlar üzerinde ve psikolojilerinde, tavır ve davranışlarında çok büyük etkisi olduğunu belirtti. Mesela, dağınık çocukların kendisinin yarattığı mekanlara girince birden sakinleştiklerinin, etrafa ve insanlara kibar, çok daha saygılı davrandıklarının, kendilerine hemen çeki düzen verdiklerinin görüldüğünü söyledi.

Bu nedenle, seçimlerimizin her türlü ilişkimizde bulunduğumuz mekanların, tasarımlarının ne denli önemli olduğunun altını çizdiği, Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirdiğimiz röportajımızda kendisinin bu son derece ilginç ve büyük başarılarla dolu hayat hikayesini okuyacaksınız. Sir Pargari’yi yakın zamanda İstanbul’da yapacağı harika tasarımları ile takip ediyor olacağım. Bakalım kimlerin evlerine, Sir’in sihirli elleri dokunacak.

Sir Pargari, bize çocukluğunuzdan ve aldığınız eğitimlerden bahseder misiniz?

İran’ın batısındaki Kermanshah şehrinde doğdum. Lise eğitimimi orada bitirdikten sonra 1989’da Los Angeles’a taşındım. Burada Northridge, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde okudum ve İç Tasarım alanında lisans, ardından Ahşap ve Mobilya Tasarımı alanında yüksek lisans yaptım.

Lise eğitiminizden sonra Amerika’ya gitme fikri sizde nasıl gelişti?

Sanatsal yeteneğimi keşfetmek, profesyonel olmak ve daha iyi bir eğitim alabilmek için her zaman yaratıcı bir atmosferde, daha büyük bir şehir ve üniversitede olmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca, ABD’ye taşınma ve İç Tasarım okuma kararımı körükleyen ablam Nahid idi. Onun desteği ve ruhu hayatımın her alanında varlığına devam ediyor ve işimin her ayrıntısına yansıyor.

İran’daki çocukluk ve gençlik yıllarınızdan sonra genç yaşınızda tek başınıza Los Angeles’a taşınmak hayatınızda ne gibi etkiler yarattı?

Tabii ki çok zor bir deneyimdi ama bu beni çok daha güçlü ve bağımsız yaptı. Beni çok motive etti. Hayata olumlu bir şekilde bakmamı ve sadece parlak bir geleceği düşünmemi sağladı. Okula gitmek ve aynı zamanda tam zamanlı çalışmak kolay değildi. Ama bunu başardım.

Uluslararası büyük bir tanınırlığınız var. Başarınız, sıfırdan başladıktan sonraki ilk sıçrayışınız ne zaman, nasıl ve ne ile oldu?

Tasarım hakkında daha fazla bilgi edinmek için her zaman istekliydim. 2003’te ilk müşterim onlar için Beverly Hills’te otuz beş bin metrekarelik bir ev tasarlamam için benimle iletişime geçti. Daha sonra, aynı ev California Homes dergisinin kapağındaydı. Ben ve tasarımım hakkında on sayfalık bir makaleyle yazılması, müşterilerimi mutlu etmem ve onlar için rahat ama zarif bir ortam yaratmam için bana daha da fazla sorumluluk verdi. O yıl daha sonra başka bir projem Los Angeles Home & Decor dergisinde yayınlandı. Bu, herkesin isteyebileceği şaşırtıcı kariyerimin başlangıcıydı…

Geçen zamanda hangi uluslararası dergilere kapak oldunuz ve nerelerde röportajlarınız yayınlandı?

California Homes dergisinde, 2007-2013 ve son zamanlarda Mart 2020’de de yeni röportajım yayınlanacak. Bunun yanı sıra, Los Angeles Ev & Dekor, Tasarımcı ve Javanan dergileri, BBC Farsça televizyon görüntüsü, Jem TV, Panama televizyonu, TBS TV, Kentron TV, NBC ağı ve bugünden itibaren MAG dergisi ile röportajlarım mevcut…

Los Angeles’ta bir gününüz nasıl geçiyor?

Genellikle sabah yedide uyanıyorum, kahvaltı yaparken haberleri dinliyorum. Her şeyin programına uygun aktığından emin olmak ve harika ekibime talimatlarımı vermek için şantiyeye gidiyorum. Bazen öğle yemeği için zaman olmuyor ama iyi bir akşam yemeği yiyorum. Zaman kalırsa televizyon izlemeyi de seviyorum. Çünkü geceleri tüm evrakların üstünden geçmem ve çalışmam gerekiyor.

Los Angeles’ta çok sık dışarı çıkar mısınız?

Genellikle hafta içi işe gitmek zorunda olduğumdan evde kahvaltımı yapıyorum. Toplantılar sabahın erken saatlerinde yapılıyorsa işe vaktinde varmak için giderken kahve ve yaban mersini çörekleri alıyorum. Hafta sonlarının çoğu, Los Angeles ve Beverly Hills’in farklı yerlerinde arkadaşlarım ile brunch’a gidiyorum. Harika yemekler keşfetmek için her zaman yeni bir yer buluyorum. Ancak öğle veya akşam yemeği için gitmeyi sevdiğim birkaç iyi restoran var. Bazen hafta sonları şansım olursa Fars yemekleri pişirmeyi severim. Güzel ortamda yemek yemeyi seviyorum. Bu benim için en önemli şey… Sonuçta dekorasyon ve sunum sizde iştah açıyor.

Los Angeles halkı iç dekorasyon olarak ne tip tasarımları daha çok tercih ediyor?

Tasarımlarım, cesur renk seçimleri ve onları doğru bir şekilde kullanmak için keskin bir hisle yankılanıyor. Benim için renk, bireysellik ve zevki yansıtıyor. Her müşterimde bu tutkuyu uyandırmaya çalışıyorum. Tasarımın amacı, evin zarafetinden ve canlılığından asla ödün vermeden benzersiz, rahat bir ortam yaratmaktır. İç tasarım sadece mobilyalarla ilgili değil; aynı zamanda renk, doku, kumaş, ahşap işleri, aydınlatma, aksesuarlar, alan ve manzaradır. Ben hepsini en uyumlu şekilde bir araya getiriyorum.

Biraz uluslararası alandaki çalışma ve başarılarınızdan bahseder misiniz?

Kaliforniya’da bulunan Pargari Design Inc.’in kurucusu ve CEO’ suyum. Bu şirket, Los Angeles, Beverly Hills, Bel-Air’de en üst düzey konut ve ticari tasarımları yapıyor. Komple mimari tasarım, yapısal, peyzaj tasarımı sağlayan, tahmini yapım süresi ve bütçesini hazırlayan, tüm çizim ve şartname belgelerini, tüm plan, mobilya seçim ve düzenini, inşaat sırasında işin yürütülmesinin yanı sıra iç tasarımı da yapıyor. Yakında İstanbul’daki ofisimi ve Uzak Doğu ülkelerinde hizmet vermek üzere Filipinler’in Manila şehrinde bulunan bir merkez açıyorum.

Siz uluslararası alanda konunuzda pek çok ödül kazandınız. Ödüllerinizden bahseder misiniz?

2014 yılında İç Mimarlık ve Mobilya Tasarımı ile profesyonel çalışmalarımı, huzurlu çözümlerimi onurlandıran Gusi Barış Ödülü’ne layık görüldüm. Alıntıladığım California Homes Magazine’e göre, “Pargari’in başarıları onu sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, aynı zamanda doğduğu ülke İran’da, Asya’da ve uluslararası toplumlarda öykülenmiş bir paradigma haline getirdi.” (California Homes 2014, sayfa 57).

Bu makaleyi görmek beni çok gururlandırdı. Birkaç müşterinin daveti ile, uluslararası tasarım ve aktivitelerle daha fazla ilgilenmeye başladım. Uluslararası alanda birkaç harika bina tasarlama şansım da oldu. Ayrıca benden dersler ve atölye çalışmaları yapmam istendi.

“Sir” unvanına nasıl ulaştınız?

2018 yılında, barış ve insanlığa katkılarımı kabul eden Onursal Başkan unvanını kazanan bir Çin-Phil Asya Uluslararası Barış Vakfı’na atanışımla oldu… Sino-Phil Asya Başkanı Sir Billy Chan ve ben başkan olarak, tüm mütevelli ve yönetim kurulu üyelerinin yardımı ile, sanat gibi farklı kategorilerde insan hayatının iyileştirilmesine yardımcı olan her bireyi arıyoruz. Tıp, gazetecilik, beşeri bilimler, fizik, kimya, ekonomik, mimar, tasarım ve diğer birçok sınıflandırmada onlara her yıl Manila, Filipinler’de düzenlenen Barış Ödülü’nü verdik.

Yaşam alanlarımızın dizaynlarının psikolojimiz üzerinde etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?

Kendi eviniz veya ofisiniz olsun, iyi tasarlanmış yerler, uygun mobilya düzeni, yerleşimi, renk kombinasyonu, ambiyans aydınlatması, iyi miktarda aksesuar, size uyumlu bir görünüm veren iyi tasarlanmış perdeler düzgün bir şekilde yapılırsa sizi rahat ettirecek. Aynı zamanda sadece sizin ve ailenizin değil, misafirlerinizin de davranışlarını kesinlikle değiştirecektir. Bu nedenle, içinde bulunduğunuz ortamlardan etkilenirsiniz. Mesela benim misafirlerimin çocuklarının kanepeye veya sandalyelere atlamadığını, odanın güzelliğine ve değerine saygı duyduklarını net bir şekilde fark ediyorum.

Sizce uzak gelecekte, mesela 2950 yılında iç ve dış tasarımlar nasıl olacak?

Her zaman zamansız evler veya ofisler tasarlamalısınız. Modern tasarım yapsanız bile, klasik yapmayı da düşünmelisiniz. Her iki stili de birleştirdiğim. “klasik-modern” dediğim bir stil yarattım. Bunu aklınızda tuttuğunuzda, hedefinize ulaşacaksınız. Bu yüzden hala klasik tarzda yapılmış tüm saraylara, konaklara ve mobilyalara bakmaktan zevk alıyoruz. Çünkü bunun arkasında bir tarih var. Bu yüzden eminim ki insanlar 2950’ de hala klasik tasarımlardan keyif alıyor olacaklar.

Siz aynı zamanda bir hocasınız ve öğrencileriniz var. Verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz?

On sekiz yılı aşkın süredir birçok farklı stilde üst düzey konutlar tasarlıyorum. Uluslararası iç mimari tasarıma Los Angeles, Filipinler, Kıbrıs ve Türkiye’ deki birçok kurumla birlikte dersler vererek, çalıştaylar düzenleyerek, ödül törenlerine, derslere katılarak ve iç tasarım-mimari yarışmalarında jüri üyesi olarak yer aldım. Ayrıca, iç ve mobilya tasarımı kavramını daha iyi anlamak ve yeni nesil tasarımcıların gelişimine katkıda bulunmak için Los Angeles’taki Tasarım ve Ticaret Moda Enstitüsü’nde (FIDM) iç tasarım dersleri veriyorum.

İstanbul’da da çalışmayı düşünüyor musunuz?

Evet, birkaç müşterinin talebi üzerine İstanbul ve Manila’da şubeler ve bir ofis açıyorum. Ekibim ve ben oteller, devre mülkler, ofis binaları, alışveriş merkezleri ve kongre merkezi için kullanılabilecek birkaç ilginç ve benzersiz bina tasarlıyoruz. Onları 2020’nin ilkbaharında inşa etmeye başlıyoruz.

En büyük hayaliniz nedir?

Tanrı’nın yardımı ve ailemin, arkadaşlarımın desteği ile, tüm hedeflerime ulaştım. Şu anda rahat bir hayatım var. “Lüks Yaşam” adı altında tüm profesyonel çalışmalarımı sergileyen bütün resimlerin yer aldığı 350 sayfalık iç tasarım kitabım, dünyaca ünlü bir fotoğrafçı Mary E. Nichols tarafından yakında yayınlanacak ve Los Angeles, Kıbrıs, Manila ve tabii ki İstanbul’da tüm okuyucularımızın davet edildiği bir kitap imza daveti olacak.

Los Angeles’ta kar amacı gütmeyen “Parviz Pargari International Foundation” organizasyonunu da açtım. Bu vakfın misyonu, düşük gelirli ve konut ihtiyacı olan insanlar için evler inşa etmeye başlamaktır. Los Angeles Belediye Başkanı, birçok harika insanın ve müşterilerimin yardımı ile, hayalimi sadece Los Angeles’ta değil, ikinci şehrim olan İstanbul’da gerçekleştirebileceğim.

Bu görevi yerine getirmek ve herkesin kendi çatısı altında iyi bir yaşam sürmesini sağlamak benim şu ana kadarki en büyük hayalimdir.